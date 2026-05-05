    Vijay: మీ మద్దతు కోసం చూస్తున్నాం.. మా ప్రజల సంక్షేమమే మాకు ముఖ్యం: గెలిచిన తర్వాత మోదీకి థ్యాంక్స్ చెబుతూ విజయ్ పోస్ట్

    Vijay: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ విజయంపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ, రాహుల్ గాంధీలకు విజయ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

    May 5, 2026, 20:40:45 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Vijay: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం నమోదైంది. దశాబ్దాలుగా రాష్ట్రాన్ని ఏలుతున్న ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యానికి తెరదించుతూ, నటుడు విజయ్ స్థాపించిన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. అటు అధికార డీఎంకే, ఇటు ప్రతిపక్ష ఏఐఏడీఎంకేలను వెనక్కి నెట్టి విజయ్ రాజకీయ భూకంపం సృష్టించారు. 1977 జూన్ నుండి తమిళనాట కొనసాగుతున్న రెండు పార్టీల రాజకీయాలకు ఈ ఫలితాలు చరమగీతం పాడాయి.

    Vijay: మీ మద్దతు కోసం చూస్తున్నాం.. మా ప్రజల సంక్షేమమే మాకు ముఖ్యం: గెలిచిన తర్వాత మోదీకి థ్యాంక్స్ చెబుతూ విజయ్ పోస్ట్ (ANI Video Grab)
    ప్రజల సంక్షేమమే మా ఏకైక లక్ష్యం

    చారిత్రాత్మక విజయం తర్వాత విజయ్ తొలిసారిగా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. తన పార్టీ విజయానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    అంతకుముందు ప్రధాని మోదీ సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ.. "తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయేకు మద్దతు తెలిపిన ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో మేం ఎప్పుడూ ముందుంటాం. అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన టీవీకేకు అభినందనలు. తమిళనాడు అభివృద్ధికి, ప్రజల శ్రేయస్సుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా సహకరిస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు.

    దీనికి విజయ్ బదులిస్తూ.. "గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు. ప్రజల సంక్షేమమే మా ఏకైక లక్ష్యం. రాజకీయాలకు అతీతంగా తమిళనాడు ప్రగతిపై మేం దృష్టి సారిస్తాం. ఈ ప్రయాణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం" అని రాసుకొచ్చారు.

    రాహుల్ గాంధీకి కృతజ్ఞతలు

    విజయ్ విజయంపై లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా స్పందించారు. ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ విజయ్ మరో పోస్ట్ చేశారు. "శుభాకాంక్షలు తెలిపిన గౌరవనీయ రాహుల్ గాంధీ గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ప్రజా సేవలో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు పాటించేందుకు, మన రాష్ట్ర సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడేందుకు మేం కట్టుబడి ఉన్నాం. దీనికి అందరి సహకారం అవసరం. రాజకీయాలకు మించి తమిళ ప్రజల సంక్షేమానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తాం" అని పేర్కొన్నారు.

    మారిన తమిళ రాజకీయ ముఖచిత్రం

    విజయ్ సాధించిన ఈ విజయం భారత రాజకీయాల్లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది. గతంలో ఎన్టీ రామారావు, ఎంజీ రామచంద్రన్, జయలలిత వంటి దిగ్గజ నటులు రాజకీయాల్లో రాణించినా, ప్రస్తుత కాలంలో నటులు రాజకీయాల్లో నెగ్గుకు రావడం కష్టమనే అభిప్రాయాన్ని విజయ్ పటాపంచలు చేశారు.

    తన రాజకీయ అరంగేట్రం కోసం ఆయన ఏ కేంద్ర లేదా ప్రాంతీయ పార్టీతోనూ పొత్తు పెట్టుకోకపోవడం గమనార్హం. నటుడు కమల్ హాసన్ (MNM) డీఎంకేతో, దర్శకుడు సుందర్ సి ఏఐఏడీఎంకేతో జట్టుకట్టినప్పటికీ, విజయ్ మాత్రం ఒంటరి పోరాటం చేసి జనం మనసు గెలుచుకున్నారు.

    సినిమాలకు గుడ్ బై?

    త్వరలోనే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉండటంతో, ఆయన వెండితెరకు దూరం కానున్నారు. ఆయన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' సెన్సార్ పనులు జనవరి నుంచి వాయిదా పడుతూ వస్తున్నాయి. త్వరలోనే ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఇది ఆయన కెరీర్‌లో ఆఖరి సినిమా కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: తమిళనాడు 2026 ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీ అవతరించిన పార్టీ ఏది?

    జవాబు: నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచింది.

    ప్రశ్న: విజయ్ విజయంపై ప్రధాని మోదీ ఏమన్నారు?

    జవాబు: టీవీకే అద్భుత ప్రదర్శనను ప్రశంసించిన మోదీ, తమిళనాడు అభివృద్ధికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉందని హామీ ఇచ్చారు.

    ప్రశ్న: విజయ్ చివరి సినిమా ఏది?

    జవాబు: విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం 'జననాయగన్'. ఇది త్వరలో విడుదల కానుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

