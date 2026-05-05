Vijay: మీ మద్దతు కోసం చూస్తున్నాం.. మా ప్రజల సంక్షేమమే మాకు ముఖ్యం: గెలిచిన తర్వాత మోదీకి థ్యాంక్స్ చెబుతూ విజయ్ పోస్ట్
Vijay: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ విజయంపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ, రాహుల్ గాంధీలకు విజయ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
Vijay: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం నమోదైంది. దశాబ్దాలుగా రాష్ట్రాన్ని ఏలుతున్న ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యానికి తెరదించుతూ, నటుడు విజయ్ స్థాపించిన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. అటు అధికార డీఎంకే, ఇటు ప్రతిపక్ష ఏఐఏడీఎంకేలను వెనక్కి నెట్టి విజయ్ రాజకీయ భూకంపం సృష్టించారు. 1977 జూన్ నుండి తమిళనాట కొనసాగుతున్న రెండు పార్టీల రాజకీయాలకు ఈ ఫలితాలు చరమగీతం పాడాయి.
ప్రజల సంక్షేమమే మా ఏకైక లక్ష్యం
చారిత్రాత్మక విజయం తర్వాత విజయ్ తొలిసారిగా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. తన పార్టీ విజయానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అంతకుముందు ప్రధాని మోదీ సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ.. "తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయేకు మద్దతు తెలిపిన ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో మేం ఎప్పుడూ ముందుంటాం. అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన టీవీకేకు అభినందనలు. తమిళనాడు అభివృద్ధికి, ప్రజల శ్రేయస్సుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా సహకరిస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు.
దీనికి విజయ్ బదులిస్తూ.. "గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు. ప్రజల సంక్షేమమే మా ఏకైక లక్ష్యం. రాజకీయాలకు అతీతంగా తమిళనాడు ప్రగతిపై మేం దృష్టి సారిస్తాం. ఈ ప్రయాణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం" అని రాసుకొచ్చారు.
రాహుల్ గాంధీకి కృతజ్ఞతలు
విజయ్ విజయంపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా స్పందించారు. ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ విజయ్ మరో పోస్ట్ చేశారు. "శుభాకాంక్షలు తెలిపిన గౌరవనీయ రాహుల్ గాంధీ గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ప్రజా సేవలో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు పాటించేందుకు, మన రాష్ట్ర సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడేందుకు మేం కట్టుబడి ఉన్నాం. దీనికి అందరి సహకారం అవసరం. రాజకీయాలకు మించి తమిళ ప్రజల సంక్షేమానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తాం" అని పేర్కొన్నారు.
మారిన తమిళ రాజకీయ ముఖచిత్రం
విజయ్ సాధించిన ఈ విజయం భారత రాజకీయాల్లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది. గతంలో ఎన్టీ రామారావు, ఎంజీ రామచంద్రన్, జయలలిత వంటి దిగ్గజ నటులు రాజకీయాల్లో రాణించినా, ప్రస్తుత కాలంలో నటులు రాజకీయాల్లో నెగ్గుకు రావడం కష్టమనే అభిప్రాయాన్ని విజయ్ పటాపంచలు చేశారు.
తన రాజకీయ అరంగేట్రం కోసం ఆయన ఏ కేంద్ర లేదా ప్రాంతీయ పార్టీతోనూ పొత్తు పెట్టుకోకపోవడం గమనార్హం. నటుడు కమల్ హాసన్ (MNM) డీఎంకేతో, దర్శకుడు సుందర్ సి ఏఐఏడీఎంకేతో జట్టుకట్టినప్పటికీ, విజయ్ మాత్రం ఒంటరి పోరాటం చేసి జనం మనసు గెలుచుకున్నారు.
సినిమాలకు గుడ్ బై?
త్వరలోనే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉండటంతో, ఆయన వెండితెరకు దూరం కానున్నారు. ఆయన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' సెన్సార్ పనులు జనవరి నుంచి వాయిదా పడుతూ వస్తున్నాయి. త్వరలోనే ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఇది ఆయన కెరీర్లో ఆఖరి సినిమా కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: తమిళనాడు 2026 ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీ అవతరించిన పార్టీ ఏది?
జవాబు: నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచింది.
ప్రశ్న: విజయ్ విజయంపై ప్రధాని మోదీ ఏమన్నారు?
జవాబు: టీవీకే అద్భుత ప్రదర్శనను ప్రశంసించిన మోదీ, తమిళనాడు అభివృద్ధికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉందని హామీ ఇచ్చారు.
ప్రశ్న: విజయ్ చివరి సినిమా ఏది?
జవాబు: విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం 'జననాయగన్'. ఇది త్వరలో విడుదల కానుంది.
