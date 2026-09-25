The Paradise Climax: మోహన్ బాబును నాని ఓడించాడా? ది ప్యారడైజ్ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అర్థం ఏంటీ? 28 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి!
The Paradise Climax Explained And OTT Release: 'దసరా' కాంబో నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కలసి తీసిన ‘ది ప్యారడైజ్’ థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఈ సినిమా ముగింపులో వచ్చే కీలక ఘట్టాలు, సవారి తెగ పోరాటం, క్లైమాక్స్ అర్థం, అలాగే ఓటీటీ రిలీజ్ వివరాలను వివరంగా ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
The Paradise Climax Explained And OTT Release: 'దసరా' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత నాచురల్ స్టార్ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన భారీ యాక్షన్ చిత్రం 'ది ప్యారడైజ్'. భారీ అంచనాల నడుమ థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులతో పాటు విమర్శకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందనను సొంతం చేసుకుంటోంది.
క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఏంటీ
భూస్వామ్య వ్యవస్థ, అణచివేతకు గురైన వర్గాల హక్కుల పోరాటం నేపథ్యంగా శ్రీకాంత్ ఓదెల ఈ ది ప్యారడైజ్ కథను మలిచారు. అయితే, ది ప్యారడైజ్ సినిమా ముగింపు ఘట్టంలో అసలు ఏం జరిగింది? ఆ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అర్థం ఏంటి? అనే అంశాలపై సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది.
సవారి తెగ హక్కుల పోరాటం
'ప్యారడైజ్' అనే ఊహాజనిత ప్రాంతంలో నివసించే 'సవారి' తెగకు చెందిన జడల్ (నాని) కథ ఇది. చట్టబద్ధమైన గుర్తింపు లేని ఆ తెగను సమాజం, ప్రభుత్వాలు నేరస్తులుగా, తీవ్రవాదులుగా చూస్తుంటాయి. తమ తెగ ఆత్మగౌరవం, గుర్తింపు కోసం జడల్ తల్లి సమ్మక్క (సోనాలి కుల్కర్ణి) ఏళ్ల తరబడి పోరాడుతుంది.
ఈ క్రమంలో ఆ ప్రాంతాన్ని శాసించే భూస్వామి శికంజా మాలిక్ (మోహన్ బాబు) వారి ప్రయత్నాలను అడుగడుగునా అడ్డుకుంటాడు. పాత పగలు, కొత్త కక్షలతో ఆ తెగను మరింత అణచివేయాలని చూస్తాడు.
క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్.. జడల్ అసలు పేరేంటి?
ది ప్యారడైజ్ క్లైమాక్స్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంటుంది. సవారి తెగ ప్రజలు వేలిముద్రలు వేసి తమ పౌర గుర్తింపును పొందే అవకాశం లేకుండా శికంజా కుట్రలు పన్నుతాడు. వేలిముద్రలు వేసే పరిస్థితి లేకపోవడంతో ఆ తెగ ఆశలు ఆవిరవుతాయి.
ఆ సమయంలో ఒక ప్రభుత్వ అధికారి చాకచక్యంగా నిర్ణయం తీసుకుని, సమ్మక్క కాలిముద్రను ఆధారంగా స్వీకరిస్తాడు. దీంతో దశాబ్దాల పోరాటానికి ఫలితం దక్కి, ఆ తెగకు చట్టబద్ధమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఇక క్లైమాక్స్లో సమ్మక్క ప్రాణాలు విడుస్తూ జడల్ అసలు పేరును బయటపెడుతుంది.
చెల్లి జ్ఞాపకార్థమే
పుట్టుకతోనే చనిపోయిన తన కవల సోదరి గుర్తుగా అతనికి 'సారక్క' అని పేరు పెట్టినట్లు చెబుతుంది. జడలు కట్టిన జుట్టు ఉండటం వల్ల ఊరి ప్రజలు అతడిని జడల్ అని పిలుస్తారు. చనిపోయిన చెల్లెలి జ్ఞాపకార్థమే అతను అంత పొడవాటి జుట్టును పెంచుకుంటాడు. గతంలో తన కాళ్లను పట్టుకున్నట్లే, ఇప్పుడు చనిపోతున్న తల్లి కాళ్లను పట్టుకుని జడల్ కన్నీరు మున్నీరయ్యే ఎమోషనల్ సీన్తో సినిమా ముగుస్తుంది.
పార్ట్-2 ఉందా? ఓటీటీ వేదిక ఏది?
కథ ముగింపులో ఎలాంటి సస్పెన్స్ లేదా రెండో భాగానికి సంబంధించిన హింట్ ఇవ్వలేదు. సవారి తెగకు విద్యా, వైద్య, పౌర సదుపాయాలు లభించడంతో కథ సంపూర్ణంగా ముగిసింది. కాబట్టి ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ లేదా పార్ట్-2 వచ్చే అవకాశం లేదు.
ది ప్యారడైజ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ఇక ది ప్యారడైజ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ప్రముఖ డిజిటల్ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) దక్కించుకుంది. సాధారణంగా తెలుగు సినిమాలు థియేటర్లలో విడుదలైన నాలుగు వారాలకు ఓటీటీలోకి వస్తాయి. ఆ లెక్కన అక్టోబర్ మూడో వారంలో లేదా అక్టోబర్ 22 నాటికి నెట్ఫ్లిక్స్లో ది ప్యారడైజ్ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. థియేటర్లలో విడుదలైన 28 రోజులకే ది ప్యారడైజ్ ఓటీటీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
Deep Dive
పాత మరియు కొత్త పగ కారణంగా ప్రతి మలుపులో వారి ప్రణాళికలను విఫలం చేసిన షికంజాతో సుదీర్ఘ పోరాటం తరువాత, జాదల్ మరియు అతని ప్రజలు చివరకు తమకు కావలసినదాన్ని సాధిస్తారు. తెగ ఇకపై తమను తాము చట్టబద్ధం చేసుకోవడానికి వారి బొటనవేలు ముద్రలను ఉపయోగించలేరని భూస్వామ్య అధిపతి భరోసా ఇచ్చినప్పటికీ, ఒక ప్రభుత్వ అధికారి సమ్మక్కను తన కాలి ముద్రను ఉపయోగించి నాయకత్వం వహించడానికి అనుమతిస్తాడు. సమ్మక్క జాదల్ మరియు అతని మరణించిన కవల సోదరికి జన్మనిచ్చడంతో ప్రారంభమైన ఈ చిత్రం, ఆమె తన సోదరి గౌరవార్థం అతనికి సారక్క అని పేరు పెట్టిందని వెల్లడించిన తరువాత ఆమె మరణంతో ముగుస్తుంది. 'బ్రెయిడ్స్' అని అర్ధం వచ్చే జాదల్, అతని పొడవాటి జుట్టు కారణంగా అతని తెగ ఉపయోగించే ఒక మోనికర్, అతను తన సోదరి గౌరవార్థం కూడా పెంచుకుంటాడు. సీక్వెల్ మరియు ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ ది ప్యారడైజ్ జాదల్ తన తల్లి పాదాలను పట్టుకున్న షాట్తో ముగుస్తుంది, ఆమె ఒకప్పుడు తన పాదాలను పట్టుకున్న పద్ధతిలో చనిపోతుంది. సీక్వెల్ లేదా క్లిఫ్ హ్యాంగర్ కోసం ఎటువంటి ప్రకటనతో ఈ చిత్రం ముగుస్తుంది. జాదల్ మరియు సమ్మక్క తమ ప్రజల కోసం కారణాన్ని గెలుచుకున్నారు, నేరస్థులు మరియు ఉగ్రవాదులు అని పిలువబడిన తరువాత చట్టబద్ధంగా గుర్తించబడిన పౌరులుగా మారిన తర్వాత ఇప్పుడు విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ మరియు మరెన్నో మెరుగైన ప్రాప్యతను కలిగి ఉంటారు.
రాఘవ్ జుయాల్ మరియు కాయుడు లోహర్ కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఒడెలా చిత్రం నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ప్రసారం కానుంది. తెలుగు సినిమాలు సాధారణంగా థియేట్రికల్ విడుదలైన 28 రోజుల తర్వాత OTT లో విడుదలవుతున్నప్పటికీ, దీని విడుదల తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 22 న లేదా చుట్టుపక్కల ప్లాట్ ఫారమ్ లో ప్రసారం కావచ్చు. ది ప్యారడైజ్ కు వెచ్చని సమీక్షలు రావడంతో, ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలా పనిచేస్తుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More