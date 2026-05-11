OTT Super Hero: ఓటీటీలోకి మొరటు హీరో యాక్షన్ థ్రిల్లర్- 8.4 రేటింగ్- ఉనికి కోసం ఆఖరి పోరాటం, ఆ సినిమాకు గైడ్లా!
The Punisher One Last Kill OTT Streaming: ఓటీటీలోకి సూపర్ హీరో యాక్షన్ థ్రిల్లర్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. 8.4 రేటింగ్ ఉన్న ది పనిషర్ సిరీస్ నుంచి వన్ లాస్ట్ కిల్ అనే స్పెషల్ ప్రజంటేషన్ కింద మూవీగా మార్వెల్ తీసుకొస్తుంది. మరి ఈ ది పనీషర్ వన్ లాస్ట్ కిల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో తెలుసుకుందాం.
The Punisher One Last Kill OTT Release: మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (MCU)లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మొరటు హీరో ఫ్రాంక్ కాజిల్ మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు. జాన్ బెర్న్తాల్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'ది పనీషర్: వన్ లాస్ట్ కిల్'. ఇది సూపర్ హీరో యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ. ది పనీషర్ వన్ లాస్ట్ కిల్ ఓటీటీలోకి మే 12న అంటే రేపే స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ది పనీషర్ వన్ లాస్ట్ కిల్ ఓటీటీ రిలీజ్
ఇది మార్వెల్ నుంచి వస్తోన్న స్పెషల్ ప్రజెంటేషన్. మినీ సినిమాగా గంటపాటు రన్టైమ్తో ది పనీషర్ వన్ లాస్ట్ కిల్ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. అయితే, ఇది కేవలం మరో కథ మాత్రమే కాదు, రాబోయే 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' సినిమాలో పనీషర్ ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి ముందు ఒక కీలకమైన మలుపుగా మారనుంది. ది పనీషర్ సిరీస్కు ఐఎమ్డీబీలో 8.4 రేటింగ్ ఉంది.
ఫ్యాన్స్ కోసం ప్రత్యేక హబ్
జియో హాట్స్టార్లో ది పనీషర్ వన్ లాస్ట్ కిల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ప్రేక్షకుల సౌకర్యార్థం డిస్నీ ప్లస్ ఒక సరికొత్త 'పనీషర్ హబ్'ను రూపొందించింది. ఇందులో పనీషర్ పాత నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ సిరీస్ సీజన్లు, డేర్ డెవిల్ ఎపిసోడ్లు, త్వరలో రానున్న 'డేర్ డెవిల్: బోర్న్ అగైన్'కు సంబంధించిన కంటెంట్ అంతా ఒకే చోట లభిస్తుంది.
"ఫ్రాంక్ కాజిల్ ప్రయాణాన్ని వరుస క్రమంలో (కాలానికి తగిన సీక్వెన్స్ ప్రకారం) అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ హబ్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది" అని మార్వెల్ అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా స్పైడర్ మ్యాన్ సినిమాతో పనీషర్ కథ ఎలా కలవనుందో తెలుసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గైడ్లా పనిచేస్తుంది.
ప్రతీకారం దాటిన పోరాటం
ఈ స్పెషల్ మూవీ కథ 'డేర్ డెవిల్: బోర్న్ అగైన్' తర్వాత జరుగుతుంది. తన జీవితంలో ప్రతీకారం అనే చాప్టర్ను ముగించి, కొత్త లక్ష్యం కోసం వెతుకుతున్న ఫ్రాంక్ కాజిల్ను ఒక అదృశ్య శక్తి మళ్లీ యుద్ధ రంగంలోకి లాగుతుంది. ఇది పనీషర్ కెరీర్లోనే అత్యంత క్రూరమైన, భావోద్వేగంతో కూడిన ముగింపు అని మార్వెల్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కేవలం తుపాకులతో కాల్పులు జరపడమే కాకుండా, తన ఉనికి కోసం ఫ్రాంక్ చేసే ఆఖరి పోరాటంగా దీనిని అభివర్ణిస్తున్నారు.
ఎక్కడ.. ఎప్పుడు చూడాలి?
'ది పనీషర్: వన్ లాస్ట్ కిల్' మే 12, 2026న రాత్రి 9 గంటలకు (ET) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. భారతదేశంలో డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ అంటే జియో హాట్స్టార్ వేదికగా దీనిని వీక్షించవచ్చు. ఇది కేవలం జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది తప్ప, నెట్ఫ్లిక్స్ వంటి ఇతర ప్లాట్ఫామ్లలో కనిపించదు.
ఈ స్పెషల్ ప్రజెంటేషన్ ది పనీషర్ వన్ లాస్ట్ కిల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా వీధి స్థాయి పోరాట వీరులను (Street level heroes) నేరుగా స్పైడర్ మ్యాన్ వంటి పెద్ద సూపర్ హీరోల కథలతో అనుసంధానం చేయాలని మార్వెల్ భావిస్తోంది.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.