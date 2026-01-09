Edit Profile
    ఇటు సినిమా రిలీజ్.. అటు పశుపతి నాథ్ ఆలయంలో ది రాజా సాబ్ విలన్ ప్రత్యేక పూజలు.. ఫొటోలు వైరల్

    ది రాజా సాబ్ విలన్ సంజయ్ దత్ మూవీ రిలీజ్ రోజే నేపాల్ లోని పశుపతినాథ్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రభాస్ నటించిన రాజా సాబ్ శుక్రవారం (జనవరి 9) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

    Published on: Jan 09, 2026 5:16 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్ నేపాల్‌లోని ప్రసిద్ధ పశుపతినాథ్ ఆలయాన్ని సందర్శించాడు. శుక్రవారం (జనవరి 9) ఉదయం అతడు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాడు. ఒకవైపు అతడు కీలక పాత్రలో నటించిన ప్రభాస్ సినిమా 'ది రాజా సాబ్' (The Raja Saab) ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేస్తుండగా.. సంజు బాబా దైవ దర్శనంలో కనిపించడం విశేషం.

    ఆలయం వద్ద భారీ రద్దీ.. సంజు బాబా సింపుల్ లుక్

    కాఠ్మండులో ఒక క్యాసినో ప్రారంభోత్సవం కోసం వెళ్లిన సంజయ్ దత్.. ఈ సందర్భంగా శివయ్యను దర్శించుకున్నాడు. గురువారం (జనవరి 8) సాయంత్రమే నేపాల్ చేరుకున్న సంజయ్ దత్.. శుక్రవారం ఉదయం పశుపతినాథ్ ఆలయానికి వెళ్లాడు. అతన్ని చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ భారీగా ఎగబడటంతో పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

    సంజయ్ దత్ చాలా సాదాసీదాగా కనిపించాడు. తెల్లటి దుస్తులు ధరించి, మెడలో రుద్రాక్ష మాలలు, భుజాన సంప్రదాయ అంగవస్త్రంతో భక్తిభావంతో ఆలయం నుంచి బయటకు వస్తున్న ఫోటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. నేపాల్‌లో కూడా అతనికి భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.

    ఒకవైపు 'ధురంధర్'.. మరోవైపు 'రాజా సాబ్'

    సంజయ్ దత్ ప్రస్తుతం వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్నాడు. రణ్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ధురంధర్ సినిమాలో సంజయ్ దత్ ఎస్పీ చౌదరి అనే పవర్-ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా నటించాడు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొడుతోంది.

    ఇక శుక్రవారం (జనవరి 9) విడుదలైన ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్ సినిమాలో సంజయ్ దత్ ఒక భయంకరమైన హిప్నోటిస్ట్ పాత్రలో, మెయిన్ విలన్‌గా కనిపిస్తున్నాడు.

    ప్రభాస్ ఏమన్నాడంటే?

    'ది రాజా సాబ్'లో సంజయ్ దత్ నటన గురించి ప్రభాస్ గతంలోనే ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "సంజయ్ సార్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఉంటే చాలు.. ఇంకేం అవసరం లేదు. కెమెరా క్లోజప్ ఆయన మీద పెడితే స్క్రీన్ మొత్తం ఆయనే ఆక్రమించేస్తారు. డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఆయన సీన్స్ చూసి, నా సీన్స్ నేనే మర్చిపోయాను" అని ప్రభాస్ ప్రశంసించాడు. మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ది రాజా సాబ్'లో సంజయ్ దత్‌తో పాటు బోమన్ ఇరానీ, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్ కూడా నటించారు.

    అయితే ఈ సినిమాకు చాలా వరకు నెగటివ్ రివ్యూలే వస్తున్నాయి. సినిమా నిడివితోపాటు కామెడీ పండకపోవడం, వీఎఫ్ఎక్స్ దారుణంగా ఉండటం, మ్యూజిక్ బాగా లేకపోవడం మైనస్ పాయింట్స్ గా నిలిచాయి. ప్రభాస్ ఒక్కడే తన భుజాలపై మూవీని మోసినా.. అది సరిపోలేదు.

