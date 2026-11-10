Top OTT Release: జైలర్ 2 నుంచి రణబాలి వరకు.. ఈ వారం ఓటీటీలో మిస్ అవకూడని టాప్ సినిమాలు ఇవే.. ఇది కదా పండగంటే!
Top OTT Release: ఇది కదా అసలైన ఓటీటీ పండగ అంటే! ఈ వారం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చే సినిమాల జోరు మామూలుగా లేదు. అన్ని జోనర్లలో, టాప్ సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం క్యూ కట్టాయి. ఇందులో జైలర్ 2 నుంచి రణబాలి వరకు క్రేజీ మూవీస్ ఉన్నాయి. ఈ వారం ఓటీటీలో చూడాల్సిన టాప్ సినిమాలపై ఓ లుక్కేయండి.
Top OTT Release: తెలుగు సూపర్ హిట్స్ నుంచి తమిళ బ్లాక్ బస్టర్ వరకూ.. అదిరిపోయే మలయాళం థ్రిల్లర్ల నుంచి హిందీ సినిమాల వరకూ.. ఈ వారం ఓటీటీలోకి క్రేజీ సినిమాలు రాబోతున్నాయి. పాపులర్ జియోహాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో తదితర ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్స్ లో ఇవి స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నాయి.
జైలర్ 2 ఓటీటీ
ఈ వారం అన్ని సినిమాలు, సిరీస్ ల కంటే కూడా డిజిటల్ ఆడియన్స్ ఎక్కువ ఎగ్జైటింగ్ గా చూడటానికి వెయిట్ చేస్తున్న మూవీ ‘జైలర్ 2’ అని చెప్పొచ్చు. రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన ఈ బ్లాక్ బస్టర్ సీక్వెల్ నవంబర్ 12 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగుతో పాటు పాన్ ఇండియా భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
రణబాలి
ఇక ఈ వీక్ ఓటీటీలోకి రాబోతున్న మరో టాప్ మూవీ ‘రణబాలి’. రియల్ లైఫ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ పెళ్లి తర్వాత కలిసి నటించిన ఫస్ట్ మూవీ ఇది. ఇదో పీరియాడిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది. థియేటర్లలో పర్వాలేదనిపించిన ఈ సినిమా నవంబర్ 13 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి అందుబాటులోకి రానుంది.
హ్యాపీ జర్నీ
రణబాలితో పాటు ఈ వారం ఓటీటీలోకి వస్తున్న మరో ఇంట్రెస్టింగ్ తెలుగు మూవీ ‘హ్యాపీ జర్నీ’. అన్నపూర్ణమ్మ, ఆమని, ఝాన్సీ, పాయల్, సునయన తదితరులు నటించిన ఈ సినిమా డిఫరెంట్ జనరేషన్స్ కు చెందిన మహిళల యూరప్ ట్రిప్ చుట్టూ సాగుతుంది. ఈ సినిమా నవంబర్ 13న సన్ నెక్స్ట్ లో అడుగుపెట్టనుంది.
దయారా
తెలంగాణలో చోటు చేసుకున్న ‘దిశా’ లాంటి నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన హిందీ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘దయారా’. ఈ సినిమాలో కరీనా కపూర్ ఖాన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేశారు. సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్ అందించే ఈ సినిమా కూడా నవంబర్ 13న నెట్ఫ్లిక్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది.
మలయాళం థ్రిల్లర్స్
ఓటీటీలో మలయాళం థ్రిల్లర్స్ కు ఎప్పుడూ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ వారం కూడా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన కొన్ని మలయాళం సినిమాలు డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రాబోతున్నాయి. బాంద్రా మూవీ ఏమో నవంబర్ 13న జీ5లో, ది థర్డ్ మర్డర్ ఏమో అదే రోజున మనోరమా మ్యాక్స్, సింప్లీ సౌత్ లోకి రాబోతున్నాయి.
ఈ వెబ్ సిరీస్ లు కూడా
ఈ వారం ఓటీటీలో టాప్ సినిమాలే కాదు అదిరిపోయే థ్రిల్ అందించే వెబ్ సిరీస్ లూ రాబోతున్నాయి. అలాంటివే ‘స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్: ఆఫ్టర్ డార్క్’, ‘పుష్పక విమానం’ సిరీస్ లు. ఈ రెండు వెబ్ సిరీస్ లు జియోహాట్స్టార్ లోకి రాబోతున్నాయి. టైమ్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన పుష్పక విమానం నవంబర్ 12 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. కరణ్ జోహార్ నుంచి వచ్చే డార్క్ అండ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఏమో నవంబర్ 13న ఓటీటీలో అడుగుపెడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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