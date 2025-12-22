Edit Profile
    ఈ వారం ఓటీటీలోని స్పెషల్ వెబ్ సిరీస్‌లు.. క్రైమ్ అండ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్లు.. ఓ లుక్కేయండి

    డిసెంబర్ చివరి వారం క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు, పీరియడ్ డ్రామాలు ఓటీటీని ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ వారం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో ఆడియన్స్ కు మంచి ఎంటర్ టైన్మెంట్ దక్కే అవకాశముంది. 

    Published on: Dec 22, 2025 11:47 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఈ వారం లీగల్ థ్రిల్లర్లు, చారిత్రక డ్రామాల నుండి పండుగ కుటుంబ కథల వరకు ఎన్నో వెబ్ సిరీస్ లు ఓటీటీలోకి వస్తున్నాయి. ఇందులో కొన్ని చాలా స్పెషల్ గా ఉన్నాయి. ఈ స్పెషల్ వెబ్ సిరీస్ లు ఏవో ఓ లుక్కేయండి.

    ఈ వారం ఓటీటీలోని వెబ్ సిరీస్ లు

    ఐడాల్ ఐ

    ఐ డాల్ ఐ అనేది దక్షిణ కొరియా లీగల్ థ్రిల్లర్ సిరీస్. దీనిని కిమ్ డా-రిన్ రచించారు. లీ క్వాంగ్-యంగ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ ప్రదర్శనలో కిమ్ జే-యంగ్, చోయ్ సో-యంగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ కథ విజయవంతమైన డిఫెన్స్ న్యాయవాది మేంగ్ సే-నా ను అనుసరిస్తుంది. ఆమె తన అభిమాన డో రా-ఇక్ కేసును తీసుకుంటుంది. అతను హత్య ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటాడు. ఇది ఇవాళ (డిసెంబర్ 22) నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    అమేడియస్

    ఈ పీరియాడిక్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ అమేడియస్ కూడా ఇవాళ ఓటీటీలోకి రిలీజైంది. ఇది జియోహాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. విల్ షార్ప్, పాల్ బెట్టనీ చిత్రీకరించిన పురాణ స్వరకర్తలు వోల్ఫ్ గాంగ్ అమేడియస్ మొజార్ట్, ఆంటోనియో సాలియెరి జీవితాల కథ ఇది. ఈ సిరీస్ లో గాబ్రియేల్ క్రీవీ కాన్ స్టాంజ్ మొజార్ట్ పాత్రలో నటించారు. ఎనీ ఒకోరోంక్వో, లూసీ కోహు, జోనాథన్ అరిస్, రోరే కిన్నియర్ తదితరులు ఈ సిరీస్ లో నటించారు.

    గుడ్ బై జూన్

    గుడ్ బై జూన్ అనేది క్రిస్మస్ కుటుంబ నాటకం. దీనికి కేట్ విన్స్లెట్ దర్శకత్వం వహించింది. ఆమె కుమారుడు జో ఆండర్స్ స్క్రీన్ ప్లే అందించాడు. ఈ చిత్రంలో టోనీ కొల్లెట్, జానీ ఫ్లిన్, ఆండ్రియా రైజ్ బరో, తిమోతి స్పాల్, హెలెన్ మిర్రెన్, విన్స్ లెట్ తదితరులు నటించారు. పండుగ సీజన్లో సెట్ చేసిన ఫ్యామిలీ స్టోరీ ఇది. ఇది డిసెంబర్ 24న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ లో రిలీజ్ కానుంది.

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ చివరి సీజన్ నవంబర్లో విడుదలైన మొదటి బ్యాచ్ ఎపిసోడ్ల తరువాత, వాల్యూమ్2తో కొనసాగుతుంది. డఫర్ బ్రదర్స్ దీన్ని క్రియేట్ చేశారు. చివరి సీజన్ అయిన స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5 వాల్యూమ్ 2 డిసెంబర్ 25న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి రాబోతుంది. ఇది ఓ సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ సిరీస్.

    కోపెన్ హాగన్ టెస్ట్

    కోపెన్ హాగన్ టెస్ట్ అనేది థామస్ బ్రాండన్ సృష్టించిన అమెరికన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ స్పై థ్రిల్లర్ సిరీస్. పీకాక్ కోసం జేమ్స్ వాన్ నిర్మించిన ఎగ్జిక్యూటివ్. ఈ ప్రదర్శనలో సిము లియు, మెలిస్సా బారెరా నటించారు. ఎనిమిది ఎపిసోడ్ల సిరీస్ డిసెంబర్ 27 న ప్రీమియర్ కానుంది. ఇది జియోహాట్‌స్టార్‌ ఓటీటీలోకి వస్తుంది.

