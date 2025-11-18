ఈ వారం ఓటీటీలోని తమిళ, కన్నడ, మలయాళం సినిమాలు.. ఒక్కో జోనర్.. ఈ మూడు స్పెషల్.. ఓ లుక్కేయండి

ఓటీటీలు వచ్చాక భాషతో సంబంధం లేకుండా కంటెంట్ బాగున్న సినిమాలను తెలుగు ఆడియన్స్ ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు. ఇతర భాషల సినిమాలను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంతో ప్రతి వారం ఓటీటీలోకి వచ్చే మలయాళ, తమిళ, కన్నడ భాషల సినిమాలపై ఓ లుక్కేస్తారు. ఈ వారం కూడా ఈ భాషల సినిమాలు, సిరీస్ లు ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్నాయి. వీటిల్లో ఈ మూడు స్పెషల్ గా ఉన్నాయి. ఓ సారి చూసేయండి మరి.
బైసన్ ఓటీటీ
తమిళ స్టార్ హీరో విక్రమ్ వారసుడు ధ్రువ్ విక్రమ్ హీరోగా నటించిన యాక్షన్ డ్రామా థ్రిల్లర్ ‘బైసన్’. కబడ్డీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సమాజంలోని వివక్ష, ఇతర సమస్యలను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించిన సినిమా ఇది. ఇందులో ధ్రువ్ విక్రమ్ సరసన అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటించింది. ఈ చిత్రానికి మారి సెల్వరాజ్ డైరెక్టర్. చిన్నప్పటి నుంచి కబడ్డీ అంటే ఇష్టపడే హీరో ఆసియా గేమ్స్ కు సెలెక్ట్ అవుతాడు. కానీ మ్యాచ్ ఆడే అవకాశం మాత్రం రాదు. మరి అప్పుడు ఏం జరిగిందన్నది మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర సత్తాచాటిన తమిళ సినిమా బైసన్ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. నవంబర్ 21 నుంచి ఇది నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది. తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఓటీటీ డెబ్యూ చేయనుంది బైసన్.
ఉసిరు
కన్నడ సస్పెన్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘ఉసిరు’. పానం ప్రభాకర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ఉత్కంఠతో ఊపేస్తుంది. ఈ చిత్రంలో రెండు కథలు ఒకే సారి సమాంతరంగా సాగుతూ అలరిస్తాయి. ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ తన ప్రెగ్నెంట్ భార్యతో కలిసి ఓ ఊరికి ట్రాన్స్ ఫర్ అవుతాడు. అక్కడ ప్రతి ఏడాది ఆగస్టు 7, 8, 9 తేదీల్లో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ మిస్సింగ్, హత్యలు జరుగుతాయి.
మరోవైపు తన పేరేంట్స్ హత్యకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఓ యువకుడు ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ సినిమా నవంబర్ 21 నుంచి సన్ నెక్ట్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కన్నడలో మాత్రమే ఈ మూవీ చూసేందుకు అందుబాటులోకి రానుంది. ఇందులో తిలక్ శేఖర్, ప్రియా హెగ్డే, బాల రాజ్వాడి, సంతోష్ నందివాడ తదితరులు నటించారు.
షేడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్
నాలుగు వేర్వేరు కథలను చెప్పే ఆంథాలజీ మూవీ ‘షేడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్’. ఈ మలయాళ సినిమాలో నియాస్ బాకర్, భాస్కర్ అర్వింద్, శ్రీజ దాస్, కార్తీక్, దాసన్, రమణి తదితరులు నటించారు. తన పెళ్లి జీవితాన్ని కాపాడాలనుకునే ఓ తాగుబోతు, తన పిల్లలకు పప్పీని గిఫ్ట్ గా ఇచ్చేందుకు ఇబ్బంది పడే ఓ తండ్రి, తన కూతురు పెళ్లి కోసం దాచుకున్న డబ్బును కొట్టేసిన దొంగను పట్టుకునేందుకు ఓ తండ్రి, కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలనుకునే యువ జంట కథల చుట్టూ ఈ మూవీ సాగుతుంది. ఇది నవంబర్ 21న మనోరమా మ్యాక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
