Tamil Thrillers OTT: గ్లామర్ టు థ్రిల్లర్.. ఈ వారం ఓటీటీలోని అదిరిపోయే తమిళ సినిమాలు.. మిస్ అవొద్దు!
Tamil Thrillers OTT: ఓటీటీ ప్రియులకు ఈ వీకెండ్ పండగే! ఈ వారం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ సోనీ లివ్, జీ5, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఆహా తదితర యాప్స్లో ఏకంగా 7 క్రేజీ తమిళ చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 'మీసయ మురుక్కు 2', 'నూరు కోడి వానవిల్' లాంటి సినిమాలు తెలుగులోనూ అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
Tamil Thrillers OTT: థియేటర్లలో కంటే ఓటీటీలోనే సినిమాలు చూసేందుకు సినీ ప్రియులు ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రతి వారం లాగే ఈ వారం కూడా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి భారీ కంటెంట్తో సిద్ధమయ్యాయి. ముఖ్యంగా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి పలు ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతున్నాయి. యాక్షన్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, రొమాంటిక్ డ్రామా, యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్స్.. ఇలా అన్ని రకాల జానర్ల సినిమాలు ఈ లిస్ట్లో ఉన్నాయి.
మీసయ మురుక్కు 2 (Meesaya Murukku 2)
హిప్ హాప్ తమిజా హీరోగా నటించిన 'మీసయ మురుక్కు' మొదటి భాగం మ్యూజికల్ గా, కమర్షియల్ గా ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు దానికి సీక్వెల్గా వచ్చిన 'మీసయ మురుక్కు 2' ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ప్రముఖ ప్లాట్ఫామ్ సోనీ లివ్ (SonyLiv) వేదికగా ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉండటం విశేషం. యూత్ ఫుల్ సబ్జెక్టుతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం డిజిటల్ ప్రేక్షకులను, ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
నూరు కోడి వానవిల్ (Nooru Kodi Vaanavil)
ఈ వారం ఓటీటీ ప్రేక్షకులను పలకరిస్తున్న మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం 'నూరు కోడి వానవిల్'. విభిన్నమైన కథాంశంతో, బలమైన ఎమోషన్స్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీ జీ5 (Zee5) లో సందడి చేయనుంది. మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని కేవలం తమిళానికే పరిమితం చేయకుండా తెలుగు, హిందీ భాషల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నారు. మంచి సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిపిన ఈ సినిమా వీకెండ్ వాచ్కి బెస్ట్ ఛాయిస్.
ఈ క్రేజీ మూవీస్
ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సన్ నెక్స్ట్ (Sun nxt) యాప్ 'ది గ్రాండ్ మాస్టర్' (The Grand Master) చిత్రాన్ని తీసుకొస్తోంది. సీట్ ఎడ్జ్ క్రైమ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ గా రూపొందిన ఈ సినిమా కోలీవుడ్ థ్రిల్లర్ అభిమానులకు మంచి ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇస్తుంది. ఇక ఆహా తమిళ (Aha Tamil) డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో '7 స్టార్ బాయ్స్' (7 star boys) సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. స్నేహం, ప్రేమ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం యూత్ను బాగా ఎట్రాక్ట్ చేస్తుంది.
ఇతర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో..
ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video) లో ఈ వారం 'ఆల్ పాస్' (All Pass) అనే విభిన్నమైన తమిళ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నేటి విద్యావ్యవస్థ, విద్యార్థుల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ అందరినీ ఆలోచింపజేస్తుంది. అలాగే సింప్లీ సౌత్ (SimplySouth) యాప్లో 'ఏంజెలినా' (Angelina) అనే ఫీల్ గుడ్ మూవీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక సస్పెన్స్ మర్డర్ మిస్టరీలను ఇష్టపడే వారి కోసం ఆస్ట్రో మూవీస్ (Astro Movies) యాప్ లో 'లక్ష్మీ కాంతన్ కొలై వళక్కు' (Lakshmi kanthan KolaiV azhakku) స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ వారం ఓటీటీలో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు కావాల్సినంత కంటెంట్ ఉంది. మీకు నచ్చిన జానర్ మూవీని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ వీకెండ్ ను మరింత ఎంటర్టైనింగ్ గా మార్చుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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