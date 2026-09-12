OTT Thriller: ఈ వారం ఓటీటీలోని తెలుగు సినిమాలు చూశారా? మామూలు లైనప్ కాదు.. మిస్టరీ, క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు.. ఓ లుక్కేయండి!
OTT Thriller: ఈ వారం డిజిటల్ వీక్షకుల కోసం పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు ఆహా, జీ5, ఈటీవీ విన్లు సరికొత్త కంటెంట్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి. తెలుగులో వచ్చిన సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, డార్క్ యాక్షన్ డ్రామాలు, ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ సిరీస్లతో రూపొందిన ఈ వారం టాప్ సినిమాలపై లుక్కేయండి.
OTT Thriller: తెలుగు డిజిటల్ వీక్షకులకు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ అందించడంలో జీ5 (ZEE5) ఈ వారం టాప్ గేర్లో ముందుకు వెళ్తోంది. గతంలో 30 ఎపిసోడ్ల పాటు కొనసాగి విశేష ఆదరణ పొందిన డివోషనల్ అండ్ క్రైమ్ మిస్టరీ సిరీస్ 'వీరభద్రుని రహస్యం' సీజన్ 1 పార్ట్ 2 ప్రసారం ప్రారంభమైంది. పురాతన ఆలయ రహస్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో వచ్చే ఉత్కంఠభరిత ట్విస్టులు ఈ పార్ట్ 2 లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
పంచనామా
వీరభద్రుని రహస్యం సీజన్ 1 పార్ట్ 2కు తోడుగా ప్రముఖ నటి ఉదయభాను నిర్మాణంలో, భరత్ శ్రీనివాస్ కథానాయకుడిగా నటించిన పవర్ఫుల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ వెబ్ సిరీస్ 'పంచనామా' జీ5 వేదికగా డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయ్యింది. ఒక మరణం వెనుక దాగి ఉన్న పలు అనుమానాస్పద కోణాలను ఆవిష్కరించే కథాంశంతో ఈ సిరీస్ సస్పెన్స్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటోంది.
రా అండ్ రఫ్ ఎంట్రీ
తెలుగు కంటెంట్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే 'ఆహా వీడియో' (Aha Video) ఈ వారం రా అండ్ యాక్షన్ డ్రామా 'కాట్టలన్' (Kattalan) చిత్రాన్ని తెలుగులో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గ్రామీణ నేపథ్యం, ముఠా కక్షలు, పగ ఆధారంగా సాగే ఈ చిత్రం హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సన్నివేశాలతో రూపుదిద్దుకుంది.
థియేటర్లలో మిస్ అయిన మాస్ మూవీ లవర్స్, డార్క్ యాక్షన్ కంటెంట్ను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఓటీటీలో ఇది మంచి వీకెండ్ వాచ్గా నిలుస్తుంది.
ఈటీవీ విన్ లో
లోకల్ కంటెంట్తో డిజిటల్ మార్కెట్లో తనదైన స్థానాన్ని బలపరుచుకుంటున్న 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) ఈ వారం రెండు వైవిధ్యమైన చిత్రాలను తీసుకొచ్చింది. సైకలాజికల్ అండ్ లవ్ థ్రిల్లర్గా రూపొందిన 'కొలవెరి' (Koloveri) ఊహించని సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్తో వీక్షకులను అలరించేందుకు ప్రసారమవుతోంది.
మరోవైపు స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎమోషనల్ యూత్ ఫుల్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన 'బ్లూ స్టార్' (Blue Star) ఈటీవీ విన్లో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చింది. ఈ రెండు చిత్రాలు డిజిటల్ ఆడియన్స్కు విభిన్నమైన ఎక్స్ పీరియన్స్ అందిస్తున్నాయి.
రీజియనల్ ఓటీటీ వార్
ప్రస్తుత తెలుగు డిజిటల్ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే జాతీయ ప్లాట్ఫామ్లతో పాటు రీజియనల్ ఓటీటీలు క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేషన్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జోనర్ల పైనే ఎక్కువగా దృష్టి సారిస్తున్నాయి. తక్కువ బడ్జెట్లో తెరకెక్కే ఇన్వెస్టిగేటివ్ సిరీస్లకు డిజిటల్ వీక్షకుల నుండి లభించే బింజ్-వాచింగ్ (ఎపిసోడ్లను వరుసగా చూడటం) సమయం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఆహా, ఈటీవీ విన్ వంటి ప్రాంతీయ వేదికలు క్రైమ్ కంటెంట్తో పాటు యూత్, స్పోర్ట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సినిమాలను డబ్ చేసి లేదా డైరెక్ట్గా రిలీజ్ చేయడం ద్వారా వీకెండ్ వ్యూయర్షిప్ను పెంచుకుంటున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More