Top OTT Releases: ఈ వారం టాప్ 6 ట్రెండింగ్ సినిమాలు-తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ వరకు-రెండు ఓటీటీల్లోనే స్ట్రీమింగ్-మస్ట్ వాచ్!
Top OTT Releases: ఓటీటీలో ఈ వారం సందడి మామూలుగా లేదు. ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో ట్రెండింగ్ లో ఉన్న టాప్ 6 మూవీస్ ఇక్కడున్నాయి. రెండు ఓటీటీల్లో కలిపి ఈ 6 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ అవుతుండటం విశేషం. మరి ఈ ట్రెండింగ్ మూవీస్ పై ఓ లుక్కేయండి. వీకెండ్ కు మంచి ఎంటర్ టైన్మెంట్ గ్యారెంటీ!
Top OTT Releases: ఈ వారం ఓటీటీ లవర్స్కు పండగే అని చెప్పాలి. వినోదాల విందును అందించడానికి సరికొత్త సినిమాలు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ప్రత్యక్షమయ్యాయి. ప్రత్యేకించి ఈ వారం రిలీజ్ అయిన సినిమాల్లో టాప్ 6 మూవీస్ రెండు ప్రధాన ఓటీటీ దిగ్గజాలైన నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix), అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video) లలో అందుబాటులో ఉండటం విశేషం. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఆ టాప్ 6 ఓటీటీ రిలీజ్ల డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మండాడి (Mandaadi)
• ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
• భాషలు: తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ
• కథ: తమిళనాడు తీరప్రాంతం బ్యాక్డ్రాప్లో, సాంప్రదాయ పడవ పందేల నేపథ్యంలో సాగే స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా ఇది. ఫిషింగ్ కెప్టెన్ తన పాత శత్రుత్వాలను ఎదుర్కొంటూ, పడవ పందెంలో గెలిచి తన గ్రామానికి ఎలా న్యాయం చేకూర్చాడనేదే కథ.
• ఎందుకు చూడాలి?: నటుడు సూరి కామెడీ పాత్రల నుంచి పవర్ఫుల్ హీరోగా మారిన తీరు, సముద్రంపై చిత్రీకరించిన అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాల కోసం ఈ సినిమాను తప్పక చూడాలి. అంతే కాకుండా తెలుగు హీరో సుహాస్ పీక్ విలనిజం పండించాడు.
ఎపిక్ (EPIC)
• ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
• భాషలు: తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ
• కథ: మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన ఒక విద్యార్థి తన తల్లిదండ్రుల అంచనాలను అందుకోవడానికి లండన్ వెళ్తాడు. అక్కడ చదువుతో పాటు ప్రేమ, బ్రేకప్, తన సొంత గుర్తింపు కోసం అతను పడే తపన చుట్టూ ఈ రోమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా తిరుగుతుంది.
• ఎందుకు చూడాలి?: 'బేబీ' సినిమా తర్వాత ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య కాంబోలో వచ్చిన క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఇది. యూత్ఫుల్ ఎమోషన్స్, సహజమైన హ్యూమర్ ఇష్టపడే వారికి ఓటీటీలో ఇది బెస్ట్ చాయిస్.
ప్రథమ దృష్టియ కుట్టక్కర్
• ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
• భాష: మలయాళం
• కథ: ఒక ప్రమాదంలో భర్తను కోల్పోయిన అలీనా అనే మహిళ కారుణ్య నియామకం కింద పోలీస్ ఫోర్స్లో చేరుతుంది. పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన ఒక ఊహించని లాకప్ డెత్ క్రైమ్ను కవర్ చేయడానికి, విచారణను ఎదుర్కోవడానికి జరిగే మైండ్ గేమ్స్ తో ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సాగుతుంది.
• ఎందుకు చూడాలి?: పార్వతి తిరువోతు తన కెరీర్లో మొదటిసారి పవర్ఫుల్ కాప్ పాత్రలో నటించిన సీట్ ఎడ్జ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇది. లూప్హోల్స్, గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ప్లే థ్రిల్లర్ లవర్స్కు గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తుంది.
వీడియో (Video)
• ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video)
• భాషలు: కన్నడ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, హిందీ
• కథ: బెంగళూరుకు చెందిన ఒక వ్లాగర్స్ బృందం భారతదేశంలోని అత్యంత భయానకమైన ప్రాంతాన్ని అన్వేషిస్తూ హఠాత్తుగా అదృశ్యమవుతుంది. మూడు నెలల తర్వాత ఒక జంటకు దొరికిన ఆ వ్లాగర్స్ కెమెరా ఫుటేజ్ ఆధారంగా వారికి అసలు ఏమైందనే భయంకరమైన నిజాలు వెలుగులోకి వస్తాయి.
• ఎందుకు చూడాలి?: ధీక్షిత్ శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ ఫౌండ్-ఫుటేజ్ హారర్ థ్రిల్లర్ నైట్ టైమ్ ఒంటరిగా కూర్చుని హారర్ థ్రిల్లర్స్ చూసేవాళ్లకు మైండ్ బ్లోయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది.
ఆవారాపన్ 2 (Awarapan 2)
• ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video)
• భాష: హిందీ
• కథ: అండర్వరల్డ్, క్రైమ్, ఒక పవర్ఫుల్ లవ్ స్టోరీ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే రగ్డ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్. సమాజంలోని చీకటి కోణాలు, గ్యాంగ్స్టర్ల మధ్య జరిగే ఆధిపత్య పోరు, ప్రతీకారం చుట్టూ ఈ సీక్వెల్ కథ సాగుతుంది.
• ఎందుకు చూడాలి?: ఇంటెన్స్ ఎమోషన్స్, మాస్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్, అద్భుతమైన మ్యూజికల్ స్కోర్ ఇష్టపడే బాలీవుడ్ కంటెంట్ లవర్స్ అస్సలు మిస్ కాకూడని చిత్రం ఇది.
స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే
• ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (ప్రస్తుతం రెంట్ పద్ధతిలో)
• భాషలు: ఇంగ్లీష్, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ
• కథ: ప్రపంచం మొత్తం పీటర్ పార్కర్ ఐడెంటిటీని మరచిపోయిన 4 ఏళ్ల తర్వాత సాగే కథ. ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఫుల్ టైమ్ స్పైడర్ మ్యాన్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించే పీటర్, ఒక అదృశ్య శక్తుల ముప్పు నుంచి తన నగరాన్ని కాపాడుకోవడానికి చేసే పోరాటమే ఈ మార్వెల్ సినిమా.
• ఎందుకు చూడాలి?: టామ్ హాలండ్ సరికొత్త అవతారంలో కనిపించిన ఈ మూవీ మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (MCU)లో 38వ చిత్రం. ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్ విజువల్స్, ఎమోషనల్ యాక్షన్ డ్రామాను అందిస్తుంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.20 వేల కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు సాధించింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More