OTT Releases: ఇవాళ ఓటీటీలోకి రెండు క్రేజీ సినిమాలు.. కుడి వైపు గుండెతో తెలుగు థ్రిల్లర్.. పులి వేషంతో కన్నడ థ్రిల్లర్!
OTT Releases: ఓటీటీ లవర్స్ కు అదిరే థ్రిల్ అందించేందుకు రెండు థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చాయి. ఇందులో ఒకటేమో తెలుగు సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ ‘కికు చిరంజీవి’ కాగా.. మరొకటి కన్నడ థ్రిల్లర్ ‘మార్నమి’. వీటి స్టోరీ, ఓటీటీలో ఎందుకు మిస్ కాకూడదు అనే విషయాలు చూసేయండి.
OTT Releases: టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను సరికొత్త పాయింట్ తో థ్రిల్ చేయడానికి 'కికు చిరంజీవి' సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. కికు యనమల, కశిష్ ఖాన్ జంటగా నటించిన ఈ యాక్షన్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ కు శుభ సాయి వెంకట్ దర్శకత్వం వహించారు. థియేటర్లలో ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన వచ్చింది.
జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో
లేటెస్ట్ తెలుగు సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ ‘కికు చిరంజీవి’ మూవీ ఇవాళ (నవంబర్ 18) ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'జియోహాట్స్టార్' (JioHotstar)లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా.. తమిళ్, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ మూవీని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
గుండె కుడివైపు ఉంటే
కికు చిరంజీవి సినిమా కథ చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా మనుషులకు గుండె ఎడమవైపు ఉంటుంది. కానీ ఈ కథలో హీరో చిరుకి పుట్టుకతోనే గుండె కుడివైపు ఉంటుంది. ఈ అరుదైన సమస్యతో అతను తన జీవితంలో ఎలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాడు? అతన్ని అకారణంగా టార్గెట్ చేసిన అజ్ఞాత శత్రువులు ఎవరు? హీరో భార్య మానసకు తన భర్త గురించి తెలిసిన ఆ షాకింగ్ నిజం ఏంటి? అనేది ఈ కథాంశం.
తనికెళ్ల భరణి, ఈశ్వరీ రావు, గోపరాజు రమణ, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, వైవా రాఘవ లాంటి సీనియర్ నటులు ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. యాక్షన్, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ తో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆద్యంతం ఉత్కంఠకు గురిచేస్తుంది.
ప్రైమ్లో కన్నడ ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్
కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన మరో అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'మార్నమి'. రిత్విక్, చైత్ర జె ఆచార్ జంటగా నటించిన ఈ సినిమాకు రిషిత్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ ఏడాది థియేటర్లలో విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో' (Amazon Prime Video) ద్వారా ఓటీటీ ప్రేక్షకులకుఅందుబాటులోకి వచ్చేసింది.
ఎమోషనల్ స్టోరీ
మంగళూరు తీరప్రాంతం, అక్కడి సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టేలా మార్నమి సినిమాను తెరకెక్కించారు. తీరప్రాంతంలో ప్రసిద్ధి చెందిన 'హులివేషం' (పులి వేషం) డాన్స్ సంప్రదాయం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఈ సంప్రదాయమే హీరో చేతు జీవితాన్ని ఎలా మార్చింది? అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది.
ఒక వ్యక్తి తన వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి పడే తపన, అందులో అతను ఎదుర్కొన్న హింస, ప్రేమ, ట్రాజెడీ ఎలిమెంట్స్ ను ఈ సినిమాలో దర్శకుడు అద్భుతంగా ఆవిష్కరించాడు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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