OTT Weekend Telugu: ఇవాళ, రేపు వీకెండ్- ఓటీటీలోకి ఒక్కరోజే వచ్చిన టాప్ 7 ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు- అన్నీ తెలుగులోనే!
OTT Releases To Watch This Weekend In Telugu: నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, హాట్స్టార్, సోనీ లివ్, జీ5లలో ఒక్కరోజే ఏడు విభిన్న సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. హాలీవుడ్ హారర్ చిత్రాల నుంచి తమిళ బ్లాక్బస్టర్ డ్రామాల వరకు తెలుగు డబ్బింగ్తో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ టాప్ 7 సినిమాలపై లుక్కేద్దాం.
Top 7 OTT Movies To Watch This Week In Telugu: సినిమా ప్రియులకు ఈ వీకెండ్కి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ పెద్ద పండుగను మోసుకొచ్చాయి. అక్టోబర్ 16వ తేదీన ఒక్కరోజే ఏకంగా ఏడు ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, సిరీస్లు ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టాయి. యాక్షన్, హారర్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్ల నుంచి ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీల వరకు ప్రతీ ఒక్కరి అభిరుచికి తగ్గట్టుగా తెలుగులో ఇవి స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
హాలీవుడ్ హారర్, హీస్ట్ థ్రిల్లర్ల సందడి!
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా 'మాస్టర్ప్లాన్' అనే ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ కామెడీ హీస్ట్ చిత్రం తెలుగు డబ్బింగ్తో ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. థామస్ విన్సెంట్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సినిమాలో స్టాన్లీ టుచి, సిమోనా తబాస్కో, విక్టర్ బెల్మొండో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
సైబర్ క్రైమ్ నిపుణురాలు కియారా, పేలుడు పదార్థాల నిపుణుడు జే ఒక భారీ దోపిడీ కోసం ఒకటవుతారు. విచారణలో తాము చిన్నప్పుడే విడిపోయిన అక్కాతమ్ముళ్లమని, తమను నడిపిస్తున్న మాస్టర్ థీఫ్ స్వయానా తమ తండ్రేనని వారికి తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత తలెత్తే పరిణామాలు, థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో 2
ఫైనల్ డెస్టినేషన్ బ్లడ్లైన్స్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అపారమైన అభిమానులను సంపాదించుకున్న హారర్ థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజ్ నుంచి 6వ భాగంగా 'ఫైనల్ డెస్టినేషన్: బ్లడ్లైన్స్' నెట్ఫ్లిక్స్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. 1968లో ఒక రెస్టారెంట్ టవర్ కూలిపోతుందని వచ్చిన కలతో ఐరిస్ క్యాంప్బెల్ అనే మహిళ పలువురి ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. సరిగ్గా 55 ఏళ్ల తర్వాత ఆమె మనవరాలు స్టెఫానీ రైస్కు మళ్లీ ఆ భయంకరమైన కలలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. చావు నుంచి ఎవరూ తప్పించుకోలేరనే సూత్రంతో ఆమె కుటుంబాన్ని మృత్యువు ఎలా వెంటాడిందో ఇందులో నరనరాన భయం కలిగించేలా చూపించారు.
ఈవిల్ డెడ్ బర్న్: నెట్ఫ్లిక్స్లోనే 'ఈవిల్ డెడ్ బర్న్' అనే హారర్ మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. భర్తను కోల్పోయిన ఒక మహిళ తన అత్తవారింట్లో ఆశ్రయం పొందుతుంది. అక్కడ ఉన్న కుటుంబ సభ్యులందరూ సడెన్గా దెయ్యాలుగా మారిపోవడంతో ఆ భయంకరమైన ఇంట్లో ఆమె ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులను దర్శకుడు సెబాస్టియన్ వానిసెక్ ఉత్కంఠభరితంగా తెరకెక్కించారు.
బాక్సాఫీస్ హిట్ 'డీసీ'తో పాటు మలయాళ డార్క్ థ్రిల్లర్ 'ఆశ'
లోకేష్ కనగరాజ్ డీసీ: తమిళంలో కేవలం రూ. 25 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 110 కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన సెన్సేషనల్ మూవీ 'డీసీ' (DC) సోనీ లివ్ వేదికగా తెలుగులోకి వచ్చింది. లోకేష్ కనగరాజ్, వామికా గబ్బి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ రొమాంటిక్ గ్యాంగ్స్టర్ రివేంజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. దేవదాస్, చందాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలోని యాక్షన్ సీన్లు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి.
ఊర్వశి ఆశ: మరోవైపు జోజు జార్జ్, ఉర్వశి, ఐశ్వర్య లక్ష్మి కాంబినేషన్లో వచ్చిన మలయాళ డార్క్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'ఆశ' జీ5లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. రోడ్డు ప్రమాదం విషయంలో జీమోన్ అనే వ్యక్తితో గొడవపడి, అతనిపై కేసు పెట్టాలని పట్టుబట్టే ఒక మహిళ ఆశ కథే ఇది. కోర్టుకు వెళితే చంపేస్తానని జీమోన్ బెదిరించినా ఆమె వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో కథ తీవ్ర ఉత్కంఠగా మారుతుంది.
తెలుగు ఎమోషనల్ డ్రామా 'కాగితం పడవలు', కొరియన్ థ్రిల్లర్ 'కాలనీ'
సన్ నెక్ట్స్-ఈటీవీ విన్ రెండింట్లో
ఎంజీఆర్ తుకారాం దర్శకత్వంలో వర్ధన్ గుర్రాల, కృష్ణప్రియ జంటగా నటించిన అచ్చమైన తెలుగు చిత్రం 'కాగితం పడవలు'. సన్ నెక్ట్స్ తో పాటు ఈటీవీ విన్ ప్లాట్ఫామ్స్లలో ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చింది. పొరుగు ఊళ్ల మధ్య ఉన్న పాత కక్షల వల్ల రామ్, గోదావరిల ప్రేమాయణం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది, కుటుంబాల ఒత్తిడిని వారు ఎలా తట్టుకున్నారనేది మనసును హత్తుకునేలా చూపించారు.
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో
కొరియన్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారి కోసం జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో 'కాలనీ' (Colony) అనే జాంబీ హారర్ సర్వైవల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ రిలీజ్ అయింది. బయోటెక్నాలజీ కాన్ఫరెన్స్లో వైరస్ వ్యాపించి డూంగ్వూరి భవనంలో చిక్కుకుపోయిన వారిని కాపాడేందుకు సైన్యం క్వారంటైన్ విధిస్తుంది. అక్కడ బయోటెక్ ప్రొఫెసర్ (జున్ జీ-హ్యూన్) నేతృత్వంలో జాంబీలుగా మారిన ఇంటెలిజెంట్ రాక్షసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి చేసే పోరాటం థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది.
పట్టిక రూపంలో:
|సినిమా పేరు
|జోనర్
|ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్
|ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
|ఫైనల్ డెస్టినేషన్: బ్లడ్లైన్స్
|ఇంగ్లీష్ (తెలుగు డబ్బింగ్) - హారర్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్
|నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
|అక్టోబర్ 16
|ఈవిల్ డెడ్ బర్న్
|ఇంగ్లీష్ (తెలుగు డబ్బింగ్) - హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్
|నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
|అక్టోబర్ 16
|ఆశ
|మలయాళం (తెలుగు డబ్బింగ్) - డార్క్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
|జీ5 (ZEE5)
|అక్టోబర్ 16
|కాగితం పడవలు
|తెలుగు - రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ డ్రామా
|సన్ నెక్ట్స్ / ఈటీవీ విన్
|అక్టోబర్ 16
|డీసీ
|తమిళం (తెలుగు డబ్బింగ్) - గ్యాంగ్స్టర్ రివేంజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్
|సోనీ లివ్ (SonyLIV)
|అక్టోబర్ 16
|కాలనీ
|కొరియన్ (తెలుగు డబ్బింగ్) - సైన్స్ ఫిక్షన్ జాంబీ హారర్ థ్రిల్లర్
|జియో హాట్స్టార్ (JioHotstar)
|అక్టోబర్ 16
టాప్ 7 ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు
ఇలా ఇవాళ, రేపు వీకెండ్కి థ్రిల్లర్స్, మాస్ యాక్షన్ సినిమాలు, విభిన్న కథాంశాలతో కూడిన చిత్రాలు చూడాలనుకునే వారికి ఈ ఏడు సినిమాలు బెస్ట్. నిన్నటి నుంచి ఓటీటీలో తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఈ టాప్ 7 సినిమాలు, సిరీస్లను ఎంచక్కా ఎంజాయ్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More