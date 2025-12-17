2025లో అత్యధిక ఐఎండీబీ రేటింగ్ పొందిన 10 వెబ్ సిరీస్లు.. కామెడీ నుంచి థ్రిల్లర్ వరకు.. ఓ లుక్కేయండి
2025లో చాలా వెబ్ సిరీస్ లు ఓటీటీలోకి వచ్చాయి. ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేశాయి. ఇందులో ఐఎండీబీ టాప్ రేటింగ్ పొందిన 10 వెబ్ సిరీస్ ల లిస్ట్ ఇక్కడుంది. వీటిపై ఓ లుక్కేయండి.
2025 సంవత్సరంలో ఓటీటీలో చాలా వెబ్ సిరీస్ లు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేశాయి. వీటిల్లో కొన్ని అదరగొట్టాయి. అలాంటి ఈ ఏడాది విడుదలైన అత్యధిక ఐఎండీబీ రేటింగ్ పొందిన 10 హిందీ వెబ్ సిరీస్ ల లిస్ట్ ఇక్కడుంది. ఓ సారి చూసేయండి. ఈ జాబితాలో ఆర్యన్ ఖాన్ బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ కూడా ఉంది.
పంచాయత్
అమెజాన్ ప్రైమ్ వెబ్ సిరీస్ పంచాయత్ ఈ ఐఎండీబీ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. పంచాయత్ కొత్త సీజన్ ఈ ఏడాది విడుదలైంది. ఈ సిరీస్ కు ఐఎండీబీ రేటింగ్ 9గా ఉంది. చందన్ కుమార్, దీపక్ కుమార్ మిశ్రా కాంబినేషన్ లో ఇప్పటి వరకు నాలుగు సీజన్లు వచ్చాయి. ఈ సిరీస్ నాల్గవ సీజన్ ఈ సంవత్సరం విడుదలైంది. ఇదొక పొలిటికల్ డ్రామా, కామెడీ సిరీస్. ఐఎండీబీ ప్రకారం ఈ సిరీస్ కు సుమారు 68 అవార్డులు వచ్చాయి.
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్
జాబితాలో రెండవ స్థానంలో స్పై యాక్షన్ డ్రామా సిరీస్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఉంది. ఈ సిరీస్ మూడో సీజన్ ఈ ఏడాది విడుదలైంది. ఈ సిరీస్ ను కృష్ణ డికె, రాజ్ నిడిమోరు తీసుకొచ్చారు. ఈ సిరీస్ లో మనోజ్ బాజ్ పేయి, ప్రియమణి, షరీబ్ హష్మీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఐఎండీబీ ప్రకారం ఈ సిరీస్ మొత్తం 66 అవార్డులను పొందింది. దీనికి 8.7 రేటింగ్ ఉంది ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు.
స్పెషల్ ఆప్స్
నీరజ్ పాండే స్పై యాక్షన్ సిరీస్ ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉంది. ఈ సిరీస్ సీజన్ 2 ఈ ఏడాది విడుదలైంది. ఈ సిరీస్ కు ఐఎండీబీ రేటింగ్ 8.6 ఉంది. కెకె మీనన్, కరణ్ టక్కర్ వంటి నటులు ఈ సిరీస్ లో కనిపించారు. ఈ సిరీస్ మొత్తం 4 అవార్డులను గెలుచుకుంది. జియోహాట్ స్టార్ ఓటీటీ లో చూడొచ్చు.
పాతాల్ లోక్
క్రైమ్ డ్రామా థ్రిల్లర్ పాతాల్ లోక్ ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సిరీస్ రెండో సీజన్ ఈ ఏడాది విడుదలైంది. ఈ సిరీస్ కు 8.2 ఐఎండీబీ రేటింగ్ ఉంది. ఈ సిరీస్ ను సుదీప్ శర్మ రూపొందించారు. ఈ సిరీస్ కు 22 అవార్డులు లభించాయి. మీరు ఈ సిరీస్ ను ప్రైమ్ వీడియోలో చూడవచ్చు.
రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసు
సోనీ లివ్ వెబ్ సిరీస్ 'ది హంట్: ది రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసు' ఈ జాబితాలో 5వ స్థానంలో ఉంది. ఈ సిరీస్ కు 7.9 ఐఎండీబీ రేటింగ్ ఉంది. ఈ సిరీస్ లో అమిత్ సియాల్, గిరీష్ శర్మ, సౌరభ్ దూబే వంటి నటులు నటించారు.
క్రిమినల్ జస్టిస్: ఎ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్
పంకజ్ త్రిపాఠి సిరీస్ క్రిమినల్ జస్టిస్: ఎ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ ఈ జాబితాలో ఆరో స్థానంలో ఉంది. ఈ సిరీస్ కు 7.7 ఐఎండీబీ రేటింగ్ ఉంది. జీషాన్ అయూబ్, సుర్వీన్ చావ్లా ఈ సిరీస్ లో కనిపించారు. ఇది లీగల్ డ్రామా సిరీస్. జియోహాట్ స్టార్ లో చూడొచ్చు.
ది బాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్
ది బాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ సిరీస్ ఈ జాబితాలో 7వ స్థానంలో ఉంది. ఈ సిరీస్ తో షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ సిరీస్ లో మొత్తం 7 ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి. 7.6 రేటింగ్ ఉన్న ఈ సిరీస్ ను నెట్ ఫ్లిక్స్ లో చూడవచ్చు.
ది వాకింగ్ ఆఫ్ ఎ నేషన్
ది వాకింగ్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ ఈ జాబితాలో 8వ స్థానంలో ఉంది. ఇది చారిత్రక డ్రామా థ్రిల్లర్ సిరీస్. ఈ సిరీస్ లో తారుక్ రైనా కనిపించాడు. ఈ సిరీస్ కు 7.6 ఐఎండీబీ రేటింగ్ ఉంది.
ఖాకీ: ది బెంగాల్ చాప్టర్
ఖాకీ: ఖాకీ ది బెంగాల్ చాప్టర్ ఈ జాబితాలో 9వ స్థానంలో ఉంది. ఈ సిరీస్ ను నీరజ్ పాండే రూపొందించారు. మీరు దీన్ని నెట్ ఫ్లిక్స్ లో చూడవచ్చు. దీని ఐఎండీబీ రేటింగ్ 7.5 ఉంది.
టూ వీలర్
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో కామెడీ సిరీస్ టూ వీలర్ ఈ జాబితాలో 10వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సిరీస్ లో మొత్తం 10 ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి. ఈ సిరీస్ కు 7.4 రేటింగ్ ఉంది. ఇదొక కామెడీ వెబ్ సిరీస్.