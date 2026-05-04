    Trisha Krishnan Vishwambhara: త్రిష బర్త్‌డే సందర్భంగా విశ్వంభర నుంచి స్పెషల్ పోస్టర్.. అవనిగా అదిరిపోయిన నటి

    Trisha Krishnan Vishwambhara: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషియో ఫాంటసీ మూవీ 'విశ్వంభర' నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్ వచ్చింది. హీరోయిన్ త్రిష పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమె లుక్‌ను రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్, సినిమాలో ఆమె పాత్ర పేరు 'అవని' అని వెల్లడించారు.

    May 4, 2026, 14:25:09 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Trisha Krishnan Vishwambhara: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'విశ్వంభర'పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ క్యూరియాసిటీని పెంచగా, తాజాగా మరో క్రేజీ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది.

    ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న త్రిష కృష్ణన్ సోమవారం (మే 4) తన పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, సినిమాలో ఆమె పోషిస్తున్న 'అవని' పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది.

    అవనిగా త్రిష ఆధ్యాత్మిక రూపం

    తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్‌లో త్రిష అత్యంత హుందాగా కనిపిస్తున్నారు. సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో, చేతిలో వెలుగుతున్న దీపాల పళ్ళెంతో ఆమె కనిపిస్తున్న తీరు చూస్తుంటే, సినిమాలో ఆమెది చాలా పవర్ ఫుల్, ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన పాత్ర అని అర్థమవుతోంది.

    ఆమె ముఖంలోని ప్రశాంతత, వెనుక ఉన్న బంగారు కాంతుల వెలుగులు పోస్టర్‌కు ఒక గ్రాండియర్ లుక్‌ను తీసుకువచ్చాయి. ఈ సినిమాలో త్రిష పేరు 'అవని' అని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. చిరంజీవి, త్రిష కాంబినేషన్ దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేయబోతోంది.

    భారీ బడ్జెట్ సోషియో ఫాంటసీ ఎపిక్

    యూవీ క్రియేషన్స్ పతాకంపై వంశీ, ప్రమోద్, విక్రమ్ అత్యంత భారీ వ్యయంతో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మునుపెన్నడూ చూడని విజువల్ వండర్‌గా దీనిని తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

    'బింబిసార' సినిమాతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన యువ దర్శకుడు వశిష్ట ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్‌లో చేస్తున్న తొలి పూర్తిస్థాయి సోషియో ఫాంటసీ ఎపిక్ కావడంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లోనూ ఈ సినిమా హాట్ టాపిక్ అయింది.

    హాలీవుడ్ స్థాయి వీఎఫ్ఎక్స్ హంగులు

    విశ్వంభర సినిమా టెక్నికల్ అంశాల విషయంలో మేకర్స్ ఎక్కడా రాజీ పడటం లేదు. హాలీవుడ్ స్థాయి వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) స్టూడియోలు ప్రస్తుతం ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. గ్రాఫిక్స్ పనులు ఇప్పుడు చివరి దశకు చేరుకున్నాయని సమాచారం.

    చిరంజీవి గత చిత్రం 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' భారీ విజయం సాధించడం, మరోవైపు దర్శకుడు వశిష్ట ట్రాక్ రికార్డ్ బాగుండటంతో 'విశ్వంభర'పై అంచనాలు రెట్టింపు అయ్యాయి. సినిమా అవుట్‌పుట్ విషయంలో చిత్ర బృందం చాలా నమ్మకంగా ఉంది. అతి త్వరలోనే సినిమా విడుదల తేదీని కూడా మేకర్స్ ప్రకటించనున్నారు. 2026లో రాబోతున్న అత్యంత భారీ చిత్రాల్లో ఒకటిగా 'విశ్వంభర' నిలవనుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: విశ్వంభర సినిమాలో త్రిష పాత్ర పేరు ఏమిటి?

    జవాబు: ఈ చిత్రంలో త్రిష 'అవని' అనే పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ లుక్‌ను విడుదల చేశారు.

    ప్రశ్న: విశ్వంభర సినిమాకు దర్శకుడు ఎవరు?

    జవాబు: 'బింబిసార' చిత్రంతో విజయాన్ని అందుకున్న వశిష్ట ఈ సోషియో ఫాంటసీ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

    ప్రశ్న: విశ్వంభర గ్రాఫిక్స్ పనులు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి?

    జవాబు: ఈ సినిమాకు సంబంధించి అత్యున్నత స్థాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం హాలీవుడ్ వీఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియోలు పని చేస్తున్నాయి.

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

