    Trisha Engagement: త్రిష ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగిందన్న విషయం మీకు తెలుసా.. సినిమాలను వదిలేయమంటే అతన్నే వదిలేశానంటూ..

    Trisha Engagement: తమిళ నటుడు దళపతి విజయ్ తో రిలేషన్షిప్ పుకార్ల నేపథ్యంలో వార్తల్లో నిలిచిన త్రిషకు ఒకప్పుడు ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగిందన్న విషయం మీకు తెలుసా? అది ఎందుకు రద్దయిందన్నదానిపై పలు సందర్భాల్లో త్రిష స్పందించింది.

    Mar 14, 2026, 08:48:55 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ తన భార్య సంగీతా స్వర్ణలింగంతో విడాకులకు దరఖాస్తు చేయడం, ఆ వెంటనే నటి త్రిషతో కలిసి ఒక వివాహ రిసెప్షన్‌లో పాల్గొనడం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. వీరిద్దరూ తమ బంధాన్ని అధికారికం చేశారనే ప్రచారం జరుగుతున్న తరుణంలో.. గతంలో త్రిష తన నిశ్చితార్థం రద్దు, పెళ్లి, విడాకులపై చేసిన కామెంట్స్ మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చాయి.

    Trisha Engagement: త్రిష ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగిందన్న విషయం మీకు తెలుసా.. సినిమాలను వదిలేయమంటే అతన్నే వదిలేశానంటూ..
    Trisha Engagement: త్రిష ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగిందన్న విషయం మీకు తెలుసా.. సినిమాలను వదిలేయమంటే అతన్నే వదిలేశానంటూ..

    నిశ్చితార్థం రద్దుపై త్రిష ఏం చెప్పిందంటే?

    2015 జనవరిలో చెన్నైకి చెందిన వ్యాపారవేత్త వరుణ్ మానియన్‌తో త్రిష కృష్ణన్ నిశ్చితార్థం జరిగింది. అయితే అదే ఏడాది మే నెలలో తాను 'సింగిల్' అని ప్రకటించి అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది. అప్పట్లో ఆమె నిశ్చితార్థం ఎందుకు రద్దయ్యింది అనే దానిపై ఒక కోట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతోంది.

    "నన్ను పెళ్లి చేసుకోబోయే వ్యక్తి నన్ను సినిమాల్లో నటించడం మానేయమన్నారు. సినిమాల కోసం నా నిశ్చితార్థానికే ఫుల్‌స్టాప్ పెట్టేశాను. గర్భవతి అయినప్పుడు మాత్రమే సినిమాలకు విరామం తీసుకుంటాను. నా చివరి శ్వాస వరకు సినిమాల్లోనే ఉంటాను" అని త్రిష అప్పట్లో అన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి.

    అయితే ఈ మాటలను త్రిష నిజంగానే అన్నారా లేదా అనేది మాత్రం తెలియలేదు. కానీ 2016లో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె స్పందిస్తూ.. "నా నిశ్చితార్థం గురించి వచ్చే వార్తలు బాధ కలిగిస్తాయి. ఎదుటి వ్యక్తికి ఇచ్చే గౌరవం కోసమే అసలు ఏం జరిగిందో నేను బయటపెట్టడం లేదు. ఇలాంటి విషయాల్లో ప్రైవసీని గౌరవించాలి" అని చాలా హుందాగా సమాధానమిచ్చింది.

    "విడాకుల కంటే ఒంటరితనమే మిన్న"

    పెళ్లి, విడాకులపై త్రిషకు చాలా స్పష్టమైన అభిప్రాయం ఉంది. గతంలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. "నేను విడాకులను అస్సలు నమ్మను. నా చుట్టూ చాలా మంది జంటలు పిల్లల కోసం లేదా సమాజం కోసం అయిష్టంగా కలిసి ఉంటున్నారు. వారు చాలా అసంతృప్తిగా ఉన్నారని నాకు తెలుసు. నేను అలాంటి వివాహ బంధంలో ఉండాలనుకోవడం లేదు. సరైన వ్యక్తి దొరికితేనే పెళ్లి చేసుకుంటాను. ఒకవేళ అలాంటి వ్యక్తి దొరకకపోయినా నాకు ఇబ్బంది లేదు. తోడు ఉండటం ముఖ్యం కానీ, పెళ్లి అనేది ఆ తర్వాతే" అని పేర్కొంది.

    విజయ్-త్రిష రిలేషన్షిప్

    విజయ్ భార్య సంగీత వేసిన తన విడాకుల పిటిషన్‌లో ఒక నటితో ఎఫైర్ ఉందనే విషయాన్ని ప్రస్తావించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ వెంటనే త్రిషతో కలిసి అతడు బహిరంగంగా కనిపించడం ఈ వార్తలకు బలాన్ని చేకూర్చింది. వీరిద్దరూ కలిసి గిల్లి (2004), తిరుపాచి (2005), ఆది (2006), కురువి (2008), ఇటీవల లియో (2023) వంటి హిట్ చిత్రాల్లో నటించారు. సుమారు 20 ఏళ్లుగా వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం ఇప్పుడు కొత్త మలుపు తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

    News/Entertainment/Trisha Engagement: త్రిష ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగిందన్న విషయం మీకు తెలుసా.. సినిమాలను వదిలేయమంటే అతన్నే వదిలేశానంటూ..
    News/Entertainment/Trisha Engagement: త్రిష ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగిందన్న విషయం మీకు తెలుసా.. సినిమాలను వదిలేయమంటే అతన్నే వదిలేశానంటూ..
