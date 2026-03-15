Trisha Vijay: తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్, త్రిష మధ్య ఏదో ఉందనే విషయం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. వీళ్ల రిలేషన్ షిప్ పై కోలీవుడ్ కోడై కూస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లికూతురిలా ముస్తాబై త్రిష పెట్టిన లేటెస్ట్ పోస్ట్ వైరల్ గా మారింది.
ఇప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష పేరు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కొన్ని రోజులగా ఆమె ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది. అందుకు కారణం ఆమె చేసిన సినిమాలు కాదు. తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ తో త్రిష రిలేషన్ షిప్ లో ఉందనే పుకార్లే కారణం. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన త్రిష సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్టు వైరల్ గా మారింది.
త్రిష పోస్ట్
త్రిష తాజాగా ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్టు చేసిన ఫొటోలు తెగ వైరల్ గా మారాయి. పెళ్లి కూతురిలా చీరకట్టులో మెడ నిండా నగలతో త్రిష మెరిసిపోయింది. ఈ లుక్ లో ఆమె ఎంతో క్యూట్ గా కనిపించింది. చేతికి కూడా బంగారు గాజులు వేసుకుంది. ఓ జువెలరీ బ్రాండ్ ప్రమోషన్లో భాగంగా త్రిష ఈ పోస్టు పెట్టినట్లు అర్థమవుతోంది.
దళపతి విజయ్-త్రిష మధ్య ఏదో నడుస్తుందనే ఊహాగానాలు ఎక్కువయ్యాయి. వీళ్ల మధ్య రిలేషన్ షిప్ ఉందనే టాక్ ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తోంది. ఇటీవల తన భర్త నుంచి విడాకులు కోరుతూ విజయ్ భార్య సంగీత కోర్టును ఆశ్రయించిన సంగతి తెలిసిందే.
అక్రమ సంబంధం
విజయ్ కు ఓ హీరోయిన్ తో అక్రమ సంబంధం ఉందనే ఆరోపణలు చేసిన సంగీత తనకు విడాకులు ఇప్పించాలని కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఆ తర్వాత విజయ్ తనను ఇంట్లో ఉండనివ్వడం లేదని మరో పిటిషన్ వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ కు విజయ్, త్రిష కలిసి వెళ్లడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
కన్ఫామ్ చేశారంటూ
ఓ వైపు భార్య విడాకుల కోసం కోర్టు మెట్లు ఎక్కితే, మరోవైపు త్రిషతో కలిసి ఓ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ కు విజయ్ వెళ్లడంపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. విజయ్, త్రిష తమ రిలేషన్ షిప్ ను కన్ఫామ్ చేసినట్లేనని పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. తన పర్సనల్ లైఫ్ సంగతి తాను చూసుకుంటానని ఇటీవల తన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం మీటింగ్ లో విజయ్ పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.
త్రిష కౌంటర్
ఇక తనపై లేని పోని మాటలతో రెచ్చిపోయిన పార్థిబన్ కు త్రిష కౌంటర్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. చివరకు పార్థిబన్ సారీ చేప్పాడు. మరోవైపు విజయ్ కొడుకు జేసన్ సంజయ్ తన పేరులో ‘వి’ అక్షరం తీసేసి ‘ఎస్’ అక్షరం చేర్చుకున్నాడనే టాక్ కూడా సంచలనంగా మారింది. తల్లి సంగీతకు సపోర్ట్ గా సంజయ్ అలా చేశాడని అంటున్నారు.