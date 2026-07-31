Priyanka Shiva Bold: గ్లామర్ హద్దులు చెరిపేసిన టీవీ కపుల్- తబాహీ పాటకు ప్రియాంక జైన్, శివకుమార్ బోల్డ్ వీడియో-ఫైర్ అంటూ!
Priyanka Shiva Bold: బుల్లితెర మోస్ట్ పాపులర్ కపుల్ ప్రియాంక జైన్, శివకుమార్ రొమాంటిక్ బోల్డ్ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. రాకింగ్ స్టార్ యష్ నటిస్తున్న ‘టాక్సిక్’ సినిమాలోని ‘తబాహీ’ పాటకు వీరు చేసిన ఈ కాన్సెప్ట్ వీడియో మంట పుట్టిస్తోంది. ఫైర్ అంటూ సెలబ్రిటీలు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
Priyanka Shiva Bold: తెలుగు బుల్లితెరపై సీరియల్స్ తో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న లవ్ బర్డ్స్ ప్రియాంక జైన్ (Priyanka Jain), శివకుమార్ (Shiva Kumar) తాజాగా రెచ్చిపోయారు. రీల్ లైఫ్లోనే కాకుండా రియల్ లైఫ్లోనూ ఈ జంటకు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని రేంజ్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాబాహీ సాంగ్ కు బోల్డ్ వీడియోతో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నారు.
యష్ ‘టాక్సిక్’ పాటపై సెన్సేషనల్ బోల్డ్ లుక్
యూట్యూబ్ వ్లాగ్స్, కపుల్ షూట్లతో ప్రియాంక జైన్, శివ కుమార్ నిరంతరం ట్రెండింగ్లో ఉంటారు. ఈ జంట తాజాగా షేర్ చేసిన ఒక బోల్డ్ విజువల్ వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తోంది.
కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యష్ పాన్-ఇండియా రేంజ్లో నటిస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘టాక్సిక్’ (Toxic). ఈ చిత్రంలోని మోస్ట్ పాపులర్ ట్రాక్ ‘తబాహీ’ (Tabaahi) పాటకు ప్రియాంక జైన్, శివకుమార్ కలసి ఒక బోల్డ్ రొమాంటిక్ కాన్సెప్ట్ వీడియోను రూపొందించారు.
వైరల్ గా వీడియో
ఇప్పటివరకు సీరియళ్లలో ఎంతో పద్ధతిగా, హోమ్లీ లుక్లో కనిపించిన ప్రియాంక జైన్, శివ కుమార్.. ఈ వీడియోలో అత్యంత గ్లామరస్గా, సెన్సువల్ కేమిస్ట్రీతో సర్ ప్రైజ్ చేశారు. హాట్ అండ్ ఎరోటిక్ షేడ్స్లో రూపొందించిన ఈ వీడియో విడుదలైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయింది.
'ఫైర్' ఎమోజీలతో సెలబ్రిటీల కామెంట్స్
ప్రియాంక జైన్, శివ కుమార్ వీడియో చూసిన అభిమానులతో పాటు పలువురు బుల్లితెర, వెండితెర సెలబ్రిటీలు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కార్తీక దీపం 2, మౌనరాగం ధారావాహికల నటీనటులతో పాటు, బిగ్ బాస్ మాజీ కంటెస్టెంట్లు కామెంట్ బాక్స్లో ‘ఫైర్’ (🔥) ఎమోజీలను వర్షంలా కురిపిస్తున్నారు.
"ఇది కేవలం వీడియో కాదు.. ప్యూర్ ఫైర్!", "బుల్లితెరపై మీ రొమాంటిక్ ఇమేజ్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లారు" అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
డిజిటల్ ఇమేజ్
ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్స్ విశ్లేషించి చూస్తే.. ఇది కేవలం ఒక వైరల్ వీడియో మాత్రమే కాదు, నేటితరం బుల్లితెర సెలబ్రిటీలు తమ బ్రాండ్ ఇమేజ్ను రీ-డిఫైన్ చేసుకుంటున్న తీరుకు ఒక చక్కటి ఉదాహరణ.
సాధారణంగా టీవీ సీరియళ్లలో నటించే హీరోహీరోయిన్లు ఒకే తరహా "హోమ్లీ" లేదా "సంప్రదాయ" పాత్రలకే పరిమితం అవుతుంటారు. అయితే, పాన్-ఇండియా సినిమాల సాంగ్స్ ఆధారంగా డిజిటల్ స్పేస్లో ఇలాంటి బోల్డ్ కాన్సెప్ట్ వీడియోలు చేయడం ద్వారా.. తమకు గ్లామరస్, ఇంటెన్స్ రోల్స్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉందని సినీ మేకర్లకు పరోక్షంగా సంకేతాలు పంపుతున్నారని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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