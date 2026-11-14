Upasana: నారా లోకేష్ ముందే తప్పు ఒప్పుకొన్న ఉపాసన-పిల్లలకు రామ్ చరణ్ అన్నం తినిపిస్తుంటే అలా అనుకున్నానంటూ కామెంట్లు!
Upasana Comments: మెగా కోడలు, అపోలో హాస్పిటల్స్ వైస్ చైర్పర్సన్ ఉపాసన కొణిదెల తాజాగా'సీఐఐ పార్టనర్షిప్ సమ్మిట్ 2026'లో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్తో కలిసి వేదికను పంచుకున్న ఆమె.. పేరెంటింగ్, స్త్రీ పురుష సమానత్వంపై చేసిన కామెంట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.
Upasana Comments: విశాఖపట్నం వేదికగా జరిగిన CII పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్ 2026లో పలువురు వ్యాపార, రాజకీయ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్తో కలిసి ఉపాసన ముచ్చటించారు. పిల్లల పెంపకంలో భార్యాభర్తలిద్దరూ 50-50 బాధ్యత తీసుకోవాలనే విషయాన్ని చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లల మైండ్ సెట్ లో నాటాలని లోకేష్ ప్రస్తావించగా, ఈ వ్యాఖ్యలతో ఉపాసన ఏకీభవించారు.
తండ్రి అన్నం తినిపిస్తే చప్పట్లు కొడతారా?
"ఒక తండ్రి తన బిడ్డకు అన్నం తినిపించినా లేదా డైపర్ మార్చినా చుట్టూ ఉన్నవాళ్లంతా వావ్ ఎంత మంచి తండ్రి అని చప్పట్లు కొడతారు. కానీ అదే పని తల్లి చేస్తే నాకోసం ఎవరూ చప్పట్లు కొట్టరేం? ఇంటి దగ్గర ఈ మైండ్సెట్ మారనంత కాలం బోర్డు రూమ్లలో కూడా మార్పు రాదు. ఈ విషయంలో మనం చాలా పని చేయాల్సి ఉంది.
విద్యావిధానంలో, సిలబస్లో కూడా ఇది భాగం కావాలి. పిల్లల బాధ్యత తండ్రి చూసుకోవడం అనేది ఎవరికో చేసే ఫేవర్ కాదు. అది బాధ్యత గల పేరెంటింగ్" అని ఉపాసన కుండబద్దలు కొట్టారు.
నేను కూడా ఆ తప్పు చేశా
విద్యా వ్యవస్థలో మార్పు రావడంతో పాటు ఇంటి వాతావరణంలోనూ మార్పులు రావాలని ఉపాసన అభిప్రాయపడ్డారు. "పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే ఈ సమానత్వాన్ని నేర్పించాలి. ముఖ్యంగా ఇంట్లో మగపిల్లలు ఏదైనా చిన్న పని చేస్తే, తల్లులు అదొక గొప్ప విషయంగా ఫీల్ అవ్వకూడదు. అప్పుడే ఈ వ్యవస్థ మారుతుంది.
నిజం చెప్పాలంటే భార్యగా నేను కూడా ఈ తప్పు చేశా. రామ్ చరణ్ మా పిల్లలకు అన్నం తినిపిస్తుంటే నాకు చాలా క్యూట్ గా అనిపించేది. కానీ అది తల్లిదండ్రులుగా చేయాల్సిన చాలా సాధారణమైన విషయం అని ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది" అంటూ ఉపాసన తన మనసులోని మాటలను ఓపెన్ గా పంచుకున్నారు.
ముగ్గురు పిల్లలతో చరణ్, ఉపాసన
రామ్ చరణ్, ఉపాసన ఒకే కాలేజీలో చదువుకున్నారు. మంచి స్నేహితులైన వీరు ఆ తర్వాత ప్రేమలో పడ్డారు. 2009లో 'మగధీర' షూటింగ్ సమయంలో ఉపాసనను చరణ్ ఎంతగానో మిస్ అవ్వడంతో తన ప్రేమను రియలైజ్ అయ్యారు. 2011లో నిశ్చితార్థం చేసుకోగా, 2012లో వీరి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. పెళ్లైన 11 ఏళ్ల తర్వాత 2023లో వీరికి క్లింకార జన్మించింది. ఇక ఈ ఏడాది (2026) జనవరిలో శివరామ్, అన్వీరా దేవి అనే కవలలు (ట్విన్స్) జన్మించడంతో మెగా ఇంట పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
రామ్ చరణ్ క్రేజీ లైనప్
గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కెరీర్ పరంగా ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా వచ్చిన 'పెద్ది' సినిమాలో చరణ్ నటించిన విషయం తెలిసిందే. అందులో జాన్వీ కపూర్ క్యారెక్టర్ పై కొన్ని విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ చరణ్ యాక్టింగ్ కు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ సుకుమార్ తో కలిసి RC 17 షూటింగ్ లో చరణ్ బిజీగా ఉన్నారు.
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