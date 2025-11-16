Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    హ‌నుమంతుని తోక‌పై-గుహ‌లో వేలాడుతూ-మంచు ప‌ర్వ‌తంపై-వార‌ణాసి గ్లింప్స్‌లో అదిరే సీక్రెట్స్‌-ప్రతి కాలంలో మహేష్ బాబు

    మహేష్ బాబు-రాజమౌళి కాంబినేషన్లో వస్తున్న వారణాసి టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో వైరల్ గా మారింది. అయితే ఇది కేవలం అనౌన్స్ మెంట్ వీడియో మాత్రమే కాదు. దీన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఎన్నో సీక్రెట్లు బయటపడతాయి. 

    Published on: Nov 16, 2025 6:58 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    శనివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లో రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన 'వారణాసి' చిత్రం టైటిల్, ట్రైలర్, ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఈ ట్రైలర్‌లో మహేష్ బాబు 'రుద్ర'గా తన మొదటి లుక్‌ను కూడా ఆవిష్కరించారు. 3 నిమిషాల 40 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియోను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఎన్నో అద్భుతమైన రహస్యాలు బయటపడుతున్నాయి.

    వారణాసి సినిమాలో రుద్రగా మహేష్ బాబు
    వారణాసి సినిమాలో రుద్రగా మహేష్ బాబు

    టైమ్ ట్రాటర్

    వారణాసి సినిమా గ్లోబ్ ట్రాటర్ మాత్రమే కాదు టైమ్ ట్రాటర్ (కాలాతీతంగా) సాగుతుందని ట్రైలర్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది. వారణాసి 512 CE, గ్రహశకలం శంభవి 2027 CE, అంటార్కిటికా రోజ్ ఐస్ షెల్ఫ్, ఆఫ్రికా అంబోసెలి వైల్డర్‌నెస్, ఉగ్రభట్టి గుహ వనాంచల్, త్రేతా యుగం లంకా నగరం 7200 BCE, వారణాసి మణికర్ణిక ఘాట్ వంటి ప్రదేశాలలో కథ నడుస్తుంది.

    వారణాసి టైటిల్ డిజైన్

    పుకార్లకు తెరదించుతూ శనివారం (నవంబర్ 15) రాజమౌళి ఈ చిత్రం పేరు 'వారణాసి' అని ధృవీకరించారు. అయితే టైటిల్ డిజైన్‌ను నిశితంగా పరిశీలిస్తే అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి. 'బాహుబలి' మాదిరిగానే, టైటిల్‌లో రెండు చోట్ల 'ఆ' కారంతో, టైటిల్‌ను 'వారణాసి' అని ఉచ్చరించాలని సూచిస్తుంది. ఇది ఒక విల్లును, దాని గుండా వెళ్లే సరళ రేఖను పోలి ఉంటుంది. ఇది గడియారం లేదా దిక్సూచిని పోలి ఉంది. రుద్ర కేవలం ప్రపంచాన్ని మాత్రమే కాకుండా, కాలాన్ని కూడా చుట్టి వస్తున్నాడని చెబుతోంది.

    The Varanasi title design features a bow, clock and compass design.
    The Varanasi title design features a bow, clock and compass design.

    వివిధ కాలాల్లో

    వారణాసి కథ వివిధ కాలాల్లో జరుగుతుందని ట్రైలర్ స్పష్టం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా నిశితంగా గమనిస్తే ఈ కాలాల్లో రుద్ర (మహేష్ బాబు) ఏదో ఒక మూలలో కనిపిస్తాడు. అతను అంటార్కిటికాలో మంచుకొండను ఎక్కుతున్నాడా లేదా ఆఫ్రికాలో పారాసైలింగ్ చేస్తున్నాడా అని కాకుండా, త్రేతా యుగంలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ (కుంభ)తో కలిసి హనుమంతుడి తోకపై రథాన్ని నడుపుతున్నాడా? అనే డౌట్ కూడా వస్తుంది. లేదా ఒక మహిళను రక్షించడానికి కొండపై నుండి వేలాడుతున్నాడా అని చూడవచ్చు.

    Kumbha and Rudea riding on Lord Hanuman's tail.
    Kumbha and Rudea riding on Lord Hanuman's tail.

    మందానికి కోసం

    వనాంచల్‌లోని ఉగ్రభట్టి గుహలో రుద్ర ఒక రాతి నిర్మాణంపై వేలాడుతున్నప్పుడు ఒక రహస్యమైన విగ్రహం కనిపిస్తుంది. ప్రియాంక చోప్రా 'మందాకిని'గా తన మొదటి లుక్‌లో ధరించిన పసుపు చీర మాదిరిగానే ఎరుపు చీర ధరించిన ఒక మహిళ తెరచుకున్న ద్వారం నుండి పడిపోతుంది. ఆ విగ్రహం చిన్నమస్తా దేవిది. ఆమె ఒక దివ్యమైన సంభోగ జంటపై నిలబడి, ఒక చేతిలో తన తలను, మరో చేతిలో కత్తిని పట్టుకుని ఉంటుంది. ఆమె అనుచరులు ఆమె రక్తాన్ని తాగుతూ కనిపిస్తారు.

    Mandakini and Rudhra near Chhinnamasta Devi statue.
    Mandakini and Rudhra near Chhinnamasta Devi statue.

    రాముడు, కుంభకర్ణుల యుద్ధం

    త్రేతా యుగం భాగంలో రుద్ర, కుంభ ఇద్దరూ కనిపించడం ఆసక్తికరమైన విషయమే. ఈ యుద్ధం కూడా లంకలో జరుగుతుంది. దృశ్యాలు రాముడు, కుంభకర్ణుల మధ్య యుద్ధాన్ని సూచిస్తున్నాయి. రాక్షసుడు వానర సేనతో పోరాడటానికి మేల్కొంటాడు. చివరికి రాముడి ఇంద్రాస్త్రంతో ఓడిపోతాడు. రుద్ర, కుంభ ఈ యుద్ధాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నారు.

    The war between Rama and Kumbhakarna.
    The war between Rama and Kumbhakarna.

    శాంభవి గ్రహశకలం

    ముగింపులో ఈ కథ 2027లో భూమిపై పడే ఒక గ్రహశకలం చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో వారణాసి థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. 512 CEలో వారణాసిలో ఋషులు చేసిన యాగం, 2027లో భూమి వైపు దూసుకువస్తున్న శాంభవి అనే గ్రహశకలం రూపంలో ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. గ్లింప్స్‌లోని ప్రతి ఫ్రేమ్ ఏదో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ను చూపుతుంది. ఇది టైమ్ ట్రావెల్ సిద్ధాంతాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది.

    Asteroid named Shambhavi hits Earth in 2027.
    Asteroid named Shambhavi hits Earth in 2027.
    News/Entertainment/హ‌నుమంతుని తోక‌పై-గుహ‌లో వేలాడుతూ-మంచు ప‌ర్వ‌తంపై-వార‌ణాసి గ్లింప్స్‌లో అదిరే సీక్రెట్స్‌-ప్రతి కాలంలో మహేష్ బాబు
    News/Entertainment/హ‌నుమంతుని తోక‌పై-గుహ‌లో వేలాడుతూ-మంచు ప‌ర్వ‌తంపై-వార‌ణాసి గ్లింప్స్‌లో అదిరే సీక్రెట్స్‌-ప్రతి కాలంలో మహేష్ బాబు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes