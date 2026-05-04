Vijay: ఒక ఎన్టీఆర్, ఒక ఎంజీఆర్, ఒక విజయ్.. రాజకీయాల్లో సినిమా స్టార్ల ప్రభంజనం
Vijay: దేశ రాజకీయాల్లో సంచలనం. సినిమాలను వదిలి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ ప్రభంజనం. తమిళనాడు ప్రజలు జై కొట్టడంతో విజయ్ పార్టీ టీవీకే విజయ దుందుభి మోగిస్తోంది. ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్ లాగే విజయ్ కూడా హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు.
Vijay: ముఖంపై మేకప్ వేసుకొని నటించడమే కాదు, జనాల మనసులు గెలిచి రాష్ట్రాలనూ ఏలగలమని చాటిన దిగ్గజాలున్నారు. సినిమా గ్లామర్ నుంచి రాజకీయ శిఖరాలను అధిరోహించిన మహానేతలున్నారు. సౌత్ ఇండియాలో అలాంటి దిగ్గజాలే ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్. ఇప్పుడు దళపతి విజయ్ ఆ లెజెండ్ల సరసన చేరేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు.
రాజకీయాల్లోనూ అదుర్స్
సినిమా వాళ్లు రాజకీయాలకు పనికి రారు అనే విమర్శలకు అదిరిపోయే సమాధానం చెప్పిన దిగ్గజ నేత, తెలుగు వారి ఆస్తి నందమూరి తారక రామారావు (NTR). వెండితెరపై రాముడిగా, కృష్ణుడిగా వెలిగి, తెలుగు వారి ఆరాధ్య దైవమైన ఆయన.. రాజకీయాల్లోనూ తన ముద్ర వేశారు.
9 నెలల్లోనే
తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవ నినాదంతో ‘తెలుగు దేశం పార్టీ’ని స్థాపించిన 9 నెలల్లోనే అధికారంలోకి వచ్చిన అద్భుతమైన ఘనత దివంగత ఎన్టీఆర్ సొంతం. నటుడిగా కెరీర్ పీక్ స్టేజీలో ఉండగానే ఆయన ప్రజల కోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. సామాన్యుడి కోసం ఆయన ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు నేటికీ తెలుగు రాజకీయాల్లో ఆదర్శంగా నిలిచాయి.
తమిళనాడు రాజకీయ శక్తి
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఎం.జి. రామచంద్రన్ (MGR) ఒక అజేయమైన శక్తిగా కొనసాగారు. పేద ప్రజల పాలిట దేవుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన.. ఏఐఏడీఎంకే పార్టీని స్థాపించి మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో పథకాలతో, విప్లవాత్మక నిర్ణయాలతో ఆయన కోట్లాది మంది గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు.
ఇప్పుడు విజయ్
ప్రస్తుతం కోలీవుడ్ 'దళపతి' విజయ్ తన సినీ కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉండగానే రాజకీయ రంగప్రవేశం చేశారు. 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీని స్థాపించి, ఎన్నికల బరిలో దిగడమే కాడు విజయ దుందుభి మోగించారు. సీఎం పీఠం అధిరోహించేందుకు చేరువయ్యారు. ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్ మాదిరిగానే విజయ్ కూడా తన ప్రజా బలాన్ని ఓట్ల రూపంలోకి మార్చుకోవడంలో విజయవంతమయ్యారు.
కామన్ పాయింట్
దివంగత ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్ తో పాటు విజయ్ మధ్య ఉన్న ఓ కామన్ పాయింట్ గురించి చెప్పుకోవాలి. ఈ ముగ్గురికి విపరీతమైన మాస్ ఇమేజ్, క్రేజ్ ఉంది. అశేష ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఉంది. ఆ బలంతోనే రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. పార్టీలను పెట్టి అధికారంలోకి వచ్చారు.
సినిమాల్లోని డైలాగుల ద్వారానే ప్రజల్లో రాజకీయ చైతన్యం నింపి, ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్, విజయ్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. విజయ్ కూడా తన సినిమాల్లో సామాజిక సమస్యలపై గళమెత్తి జనాల మనసులు గెలుచుకున్నారు. ఇప్పుడు ఓట్లు దక్కించుకున్నారు.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.