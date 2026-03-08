Virosh Little Fan: నన్ను కూడా పెళ్లికి పిలవొచ్చుగా- చిన్నారి అభిమాని ప్రశ్న-ఇంటికి పిలిచిన విజయ్, రష్మిక స్పెషల్ గిఫ్ట్!
Vijay Devarakonda Reply To Little Fan Says Come Home: పెళ్లికి తనని ఎందుకు పిలవలేదని ప్రశ్నించిన చిట్టి అభిమానికి విజయ్ దేవరకొండ మనసున్న జవాబిచ్చారు. ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానిస్తూ విజయ్ దేవరకొండ చేసిన కామెంట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నాల వివాహ వేడుకలు ముగిసినా, వాటికి సంబంధించిన ముచ్చట్లు మాత్రం ఇంకా నెట్టింట సందడి చేస్తూనే ఉన్నాయి.
చిన్నారి అభిమాని ప్రశ్న
ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్పూర్లో అత్యంత వైభవంగా వీరి వివాహం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా స్వీట్స్ పంపిణీ చేసి, ఆలయాల్లో అన్నదానాలు నిర్వహించి ఈ జంట తమ ఉదారతను చాటుకుంది. అయితే, తాజాగా ఒక చిన్నారి అభిమాని అడిగిన ప్రశ్న ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
నన్ను పెళ్లికి పిలవచ్చుగా
విజయ్ దేవరకొండకు వీరాభిమాని అయిన ఒక చిన్నారి.. "విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికకు పెళ్లి అయింది కదా. లడ్డూలు పెడుతున్నారు, అన్నదానాలు చేస్తున్నారు. మనం కూడా ఫ్యాన్సే కదా. నేను కూడా నీ అభిమానినే కదా.. మరి నన్ను ఎందుకు పెళ్లికి పిలవలేదు? మమ్మల్ని మర్చిపోయారా? ఈ వీడియో వారికి షేర్ చేయండి" అంటూ అమాయకంగా ప్రశ్నించింది. ఈ క్యూట్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో విజయ్ దేవరకొండ కంట పడింది.
నీకు ఇష్టమైనవన్నీ తిందాం
దీనిపై విజయ్ దేవరకొండ స్పందిస్తూ.. "బుజ్జితల్లీ.. నిన్ను ఇంటికి భోజనానికి పిలుస్తాను. నీకు ఇష్టమైన వంటకాలు, స్వీట్లు ఏంటో నాకు చెప్పు.. అవన్నీ ఇంట్లో చేయించుకుని మనం హాయిగా తిందాం" అని ఎంతో ప్రేమగా సమాధానమిచ్చారు. అటు రష్మిక మందన్నా కూడా ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తూ ఆ చిన్నారికి ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇస్తానని మాటిచ్చింది.
ఆకట్టుకుంటన్న విజయ్ రిప్లై
ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ రిప్లై కూడా సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటుంది. కాగా, తమ వివాహ వేడుకను కేవలం కుటుంబ సభ్యుల మధ్యే జరుపుకున్నప్పటికీ, అభిమానులందరినీ భాగస్వాములను చేసేందుకు విజయ్-రష్మిక ప్రత్యేక ప్రణాళిక వేశారు.
దేశవ్యాప్తంగా స్వీట్స్ పంపిణీ
మార్చి 1న దేశంలోని సుమారు 14 రాష్ట్రాల్లో "ట్రక్కుల నిండా ప్రేమను, స్వీట్లను" పంపిణీ చేశారు. అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా పలు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ ఆలయాల్లో అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు విరోష్ జంట.
రిసెప్షన్ వేడుకలో సందడి
మార్చి 4న హైదరాబాద్లో జరిగిన గ్రాండ్ రిసెప్షన్లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా జంట మెరిసిపోయింది. క్రీమ్ కలర్ కుర్తా, ధోతీలో విజయ్.. ఎరుపు రంగు పట్టుచీర, నుదుట సిందూరంతో రష్మిక ఎంతో అందంగా కనిపించారు.
అండర్ గ్రౌండ్కి
ఫోటోగ్రాఫర్లతో ముచ్చటిస్తూ.. "ఈ వేడుకలు పూర్తి చేసి కొన్నాళ్ల పాటు అండర్ గ్రౌండ్కి వెళ్లిపోవాలని (ప్రైవసీ కోసం) అనుకుంటున్నాము" అని విజయ్ దేవరకొండ చమత్కరించిన విషయం తెలిసిందే. విజయ్ జోకులకు రష్మిక నవ్వుతుండగా, అక్కడ ఉన్నవారంతా ఒక్కసారిగా నవ్వేశారు.
నెటిజన్ల ప్రశంసలు
గతేడాది అక్టోబర్లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట, పెళ్లి వరకు తమ బంధాన్ని గోప్యంగా ఉంచడం విశేషం. ఏదేమైనా, ఒక సామాన్య అభిమానిని కూడా తమ కుటుంబ సభ్యురాలిగా భావించి విజయ్ ఇచ్చిన రిప్లైపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.