    Gaddar Awards: గద్దర్ అవార్డ్స్ ప్రకటన- ఉత్తమ నటుడిగా చైతూ, నటిగా రష్మిక- చిరంజీవికి ఎన్టీఆర్ అవార్డ్-పూర్తి జాబితా ఇదే!

    Gaddar Film Awards 2025 Announced: ప్రతిష్టాత్మక గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌ను ఇవాళ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 2025 సంవత్సరానికి గానూ ఈ గద్దర్ పురస్కారాలను దర్శక నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ వెల్లడించారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డ్ వరించగా.. కమల్ హాసన్‌కు పైడి జయరాజ్ పురస్కారం లభించింది.

    Published on: Mar 07, 2026 12:43 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    సినీ నటీనటుల్లో ఉత్సాహం నింపేందుకు ఇచ్చే పురస్కారాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సమయంలో తెలుగు సినీ తారలను నంది అవార్డ్స్‌తో సత్కరించేవారు. తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలకు గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌ను ఇచ్చేందుకు పూనుకుంది రాష్ట్ర సర్కార్.

    గద్దర్ అవార్డ్స్ ప్రకటన- ఉత్తమ నటుడిగా చైతూ, నటిగా రష్మిక- చిరంజీవికి ఎన్టీఆర్ అవార్డ్-పూర్తి జాబితా ఇదే!
    గద్దర్ అవార్డ్స్ ప్రకటన- ఉత్తమ నటుడిగా చైతూ, నటిగా రష్మిక- చిరంజీవికి ఎన్టీఆర్ అవార్డ్-పూర్తి జాబితా ఇదే!

    అవార్డ్స్ వెల్లడించిన తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ

    ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఇవాళ (మార్చి 7) 2025 సంవత్సరానికి గానూ గద్దర్ అవార్డ్స్‌ను ప్రకటించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. అలాగే, గతేడాదికి సంబంధించిన స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డుల వివరాలను ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ వెల్లడించారు.

    చిరంజీవికి ఎన్టీఆర్ జాతీయ పురస్కారం

    2025 జనవరి 1 నుంచి 2025 డిసెంబర్ 31 వరకు సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్న సినిమాలు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్‌ను ఈ అవార్డులకు సెలెక్ట్ చేశారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు అందించిన సేవలకు గానూ మెగాస్టార్ చిరంజీవికి 'ఎన్టీఆర్ జాతీయ పురస్కారం'ను అందించనున్నారు.

    కమల్ హాసన్-జయసుధలకు అవార్డ్స్

    అలాగే, లోక నాయకుడు కమల్ హాసన్‌కు పైడి జయరాజ్ అవార్డ్, సహజ నటి జయసుధక ఏఎన్నార్ పురస్కారం, అగ్ర నిర్మాత అశ్విని దత్‌కు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డ్, రచయిత సుద్దాల అశోక్ తేజకు సినారే పురస్కారం, డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాస రావుకు బీఎన్ రెడ్డితోపాటు చిత్రపాణి ఫిల్మ్ అవార్డు, ఆర్.నారాయణ మూర్తికి కాంతారావు పురస్కారం వరించాయి.

    ఉత్తమ నటీనటులుగా రష్మిక, నాగ చైతన్య

    ఇక గద్దర్ అవార్డ్స్ ఉత్తమ నటుడుగా నాగ చైతన్య (తండేల్ మూవీ) నిలవగా.. బెస్ట్ యాక్ట్రెస్‌గా నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా (ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్) ఎంపిక అయింది. ఫీచర్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో రాజు వెడ్స్ రాంబాయి సినిమా ఉత్తమ చిత్రంగా అవార్డ్ అందుకోనుంది.

    గద్దర్ అవార్డ్స్ 2025 జాబితా:

    >ఉత్తమ రెండవ చిత్రంగా 'దండోరా'. మూడవ ఉత్తమ చిత్రంగా 'వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ'. ఉత్తమ పర్యావరణ చిత్రం 'ఇగ్వా'. ఉత్తమ వినోదాత్మక చిత్రం 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'. ఆర్. నారాయణ మూర్తికి 'కాంతారావు అవార్డ్'.

    >ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడుగా మార్క్ కె రాబిన్‌ (దండోరా). ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడుగా అనురాగ్‌ (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి). ఉత్తమ నేపథ్య గాయనిగా సాహితి చాగంటి (కన్నప్ప). ఉత్తమ హాస్యనటుడు కృష్ణ తేజ (జిగ్రీస్‌). ఉత్తమ స్క్రీన్‌ ప్లే రైటర్‌ గా అనిల్‌ రావిపూడి . ఉత్తమ గేయ రచయితగా నందకిశోర్‌ (కుబేర). ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా కార్తిక్‌ ఘట్టమనేని (మిరాయ్‌).

    >ఉత్తమ ఎడిటర్‌ 'శ్రీకర్‌ ప్రసాద్‌' (మిరాయ్‌). ఉత్తమ ఆడియోగ్రాఫర్‌ గా ఎం.ఆర్‌ రాధాకృష్ణన్‌ (కిష్కిందపురి). ఉత్తమ ఆర్ట్ డైరక్టర్‌ గా తోట తరణి (ఛాంపియన్‌). ఉత్తమ మేకప్‌ ఆర్టిస్ట్ గా గోవింద్‌ (అఖండ). ఉత్తమ కాస్ట్యూమ్‌ డిజైనర్‌ గా చంద్రకాంత్‌ (ఛాంపియన్‌).

    స్పెషల్ జ్యూరీ కేటగిరిలో..

    >ఉత్తమ స్పెషల్‌ జ్యూరీ ఫిల్మ్ - 23. ఉత్తమ మేల్‌ యాక్టర్‌ గా చైతూ జొన్నలగడ్డ (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి). ఉత్తమ నటిగా అనంతిక (8 వసంతాలు). స్పెషల్‌ జ్యూరీ హీరోగా రోషన్‌ (ఛాంపియన్‌).

