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    Jana Nayagan Bhagavanth Kesari: భగవంత్ కేసరికి రీమేకా? విజయ్ ‘జన నాయగన్’పై డైరెక్టర్ వినోత్ షాకింగ్ కామెంట్స్!

    Jana Nayagan Bhagavanth Kesari: దళపతి విజయ్ లాస్ట్ సినిమా 'జన నాయగన్' ఎట్టకేలకు థియేటర్లకు రాబోతుంది. ఈ సినిమా నందమూరి బాలకృష్ణ, అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో వచ్చిన బ్లాక్‌బస్టర్ ‘భగవంత్ కేసరి’కి రీమేక్ అనే వార్తలు వస్తున్నాయి. వీటిపై దర్శకుడు హెచ్.వినోత్ సంచలన నిజాలను వెల్లడించాడు.

    Published on: Jul 21, 2026, 09:06:28 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Jana Nayagan Bhagavanth Kesari: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాల్లో దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా 'జన నాయగన్' ఒకటి. పొలిటికల్ అండ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రం జూలై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమిళం, తెలుగు (జన నాయకుడు), హిందీ ('జన్ నేత') భాషల్లో విడుదల కాబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో డైరెక్టర్ హెచ్. వినోత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు వైరల్ గా మారాయి.

    భగవంత్ కేసరికి రీమేకా? విజయ్ ‘జన నాయగన్’పై డైరెక్టర్ వినోత్ షాకింగ్ కామెంట్స్!
    భగవంత్ కేసరికి రీమేకా? విజయ్ ‘జన నాయగన్’పై డైరెక్టర్ వినోత్ షాకింగ్ కామెంట్స్!

    భగవంత్ కేసరీకి రీమేక్?

    దళపతి విజయ్ కెరీర్ లో లాస్ట్ మూవీ ‘జన నాయగన్’. అయితే ఈ చిత్రం తెలుగులో బ్లాక్ బస్టర్ అయిన ‘భగవంత్ కేసరి’కి రీమేక్ అనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ ప్రచారం జోరందుకుంది. దీనిపై డైరెక్టర్ హెచ్. వినోత్ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

    50% ప్రేరణ మాత్రమే.. రీమేక్ కాదు!

    దర్శకుడు హెచ్.వినోత్ మాట్లాడుతూ.. 'జననాయగన్' చిత్రం 'భగవంత్ కేసరి' నుంచి కేవలం 50% మాత్రమే ప్రేరణ పొందిందని తెలిపాడు. "మా సినిమా మొదటి భాగంలో భగవంత్ కేసరితో 60% పోలికలు ఉంటాయి, కానీ సెకండ్ హాఫ్‌లో కేవలం 20% మాత్రమే మ్యాచింగ్ ఉంటుంది" అని అతను స్పష్టం చేశాడు.

    విజయ్ 5 సార్లు

    అజిత్‌తో 'నేర్కొండ పార్వై' (పింక్ తమిళ రీమేక్) చేసిన తర్వాత మళ్లీ వేరే సినిమాను రీమేక్ చేయడానికి తనకు ఆసక్తి లేదని వినోత్ అన్నాడు. కానీ, విజయ్ స్వయంగా 'భగవంత్ కేసరి' చిత్రాన్ని 5 సార్లు చూసి, అందులోని ఉమెన్ ఎంపవర్‌మెంట్ కాన్సెప్ట్ నచ్చి దానిని చూడమని కోరారని వినోత్ వెల్లడించాడు. బాలకృష్ణ మార్క్ మాస్ ఎలిమెంట్స్‌ను తమిళ ఆడియన్స్‌కు, విజయ్ ఇమేజ్‌కు తగినట్లుగా మార్చడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారిందని వినోత్ పేర్కొన్నాడు.

    జన నాయగన్ - భగవంత్ కేసరి పోలికలు

    • ప్రధాన కథాంశం: ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమా శ్రీలీలను ఒక సైనిక అధికారిగా తీర్చిదిద్దే బాబాయ్ కథ కాగా, 'జన నాయగన్' లో విజయ్, మమితా బైజూ మధ్య అలాంటి పవర్‌ఫుల్ బాండింగ్‌ను రీ-డిజైన్ చేశారు.
    • స్టార్ కాస్ట్: భగవంత్ కేసరిలో బాలయ్య, కాజల్ అగర్వాల్, శ్రీలీల నటించారు. జన నాయగన్ లో విజయ్, పూజా హెగ్డే, మమితా బైజూ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేశారు.
    • అనిల్ రావిపూడి స్పందన: గతంలో విటీవి గణేష్ ఈ సినిమా రీమేక్ అని వ్యాఖ్యానించినప్పుడు, అనిల్ రావిపూడి స్పందిస్తూ.. "ఇది ఒక దళపతి విజయ్ సినిమా, విడుదలయ్యే వరకు రీమేక్ అని పిలవకండి" అని క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

    సీఎం అయిన తర్వాత

    నిజానికి జన నాయగన్ మూవీ ఈ ఏడాది జనవరి 9న రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ వల్ల లేట్ అయింది. ఇప్పుడు విజయ్ తమిళనాడు సీఎం అయిన తర్వాత ఈ చిత్రం థియేటర్లకు రానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ఫుల్ గా ఆన్ లైన్ లో లీక్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. మరి థియేటర్లలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందో చూడాలి.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Jana Nayagan Bhagavanth Kesari: భగవంత్ కేసరికి రీమేకా? విజయ్ ‘జన నాయగన్’పై డైరెక్టర్ వినోత్ షాకింగ్ కామెంట్స్!
    Home/Entertainment/Jana Nayagan Bhagavanth Kesari: భగవంత్ కేసరికి రీమేకా? విజయ్ ‘జన నాయగన్’పై డైరెక్టర్ వినోత్ షాకింగ్ కామెంట్స్!
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