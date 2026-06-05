Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Telugu Web Series: లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్.. కమెడియన్ హర్షా చెముడు కామెడీ వెబ్ సిరీస్.. ఎక్కడ చూడాలంటే?

    Telugu Web Series: పాపులర్ రీజనల్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) తమ సరికొత్త ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. టాలెంటెడ్ యాక్టర్ వైవా హర్ష హీరోగా నటిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు 'లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్' అనే క్యాచీ టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు.

    Jun 5, 2026, 11:32:13 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Telugu Web Series: తెలుగు డిజిటల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ స్పేస్‌లో ఇప్పుడు లోకల్ కంటెంట్‌కు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. దీన్ని క్యాచ్ చేయడంలో 'ఈటీవీ విన్' పక్కా స్ట్రాటజీతో ముందుకెళ్తోంది. తనదైన కామెడీ టైమింగ్‌తో యూత్‌లో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న హర్ష చెముడు (వైవా హర్ష) లీడ్ రోల్‌లో సరికొత్త వెబ్ సిరీస్ పట్టాలెక్కింది. ఈ వెబ్ సిరీస్ కు ‘లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’ (Least Eligible Bachelor) అనే వెరైటీ టైటిల్‌ను ఖరారు చేస్తూ మేకర్స్ అఫీషియల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

    Telugu Web Series: లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్.. కమెడియన్ హర్షా చెముడు కామెడీ వెబ్ సిరీస్.. ఎక్కడ చూడాలంటే?
    Telugu Web Series: లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్.. కమెడియన్ హర్షా చెముడు కామెడీ వెబ్ సిరీస్.. ఎక్కడ చూడాలంటే?

    సోలో హీరోగా హర్ష క్రేజ్..

    యూట్యూబ్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్‌తో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి.. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో మోస్ట్ బిజీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా సెటిల్ అయ్యాడు వైవా హర్ష. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో హర్ష క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గానే ఆగిపోకుండా సోలో హీరోగానూ ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడు. ఆయన లీడ్ రోల్‌లో వచ్చిన 'సుందరం మాస్టర్' సినిమా కమర్షియల్‌గా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సేఫ్ ప్రాజెక్ట్ అనిపించుకుంది.

    సరిగ్గా ఈ పాయింట్‌నే ఈటీవీ విన్ క్యాష్ చేసుకోవాలని చూస్తోంది. ఆహా (Aha) లాంటి ప్లాట్‌ఫామ్స్‌కు గట్టి పోటీ ఇవ్వాలంటే.. తమ దగ్గర కేవలం పాత సినిమాలే కాకుండా, ఇలాంటి అర్బన్ యూత్ కనెక్ట్ అయ్యే ఒరిజినల్ సిరీస్‌లు చాలా అవసరం. కమర్షియల్ హంగుల కంటే కంటెంట్‌ను నమ్ముకునే హర్ష బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు ఈ 'లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్' టైటిల్ పర్‌ఫెక్ట్‌గా సెట్ అయిందనే టాక్ ఇండస్ట్రీలో నడుస్తోంది.

    బ్యాచిలర్ల కష్టాలతో సరికొత్త డ్రామా

    సొసైటీలో ఏ బ్యాచిలర్‌ను కదిలించినా ఒక పెద్ద కథే ఉంటుంది. కొందరు పెళ్లికి అన్ని అర్హతలున్న ‘ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్స్’ అయితే.. మరికొందరు ఫ్యామిలీ, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల పెళ్లికి దూరంగా ఉంటారు. కానీ ఈ వెబ్ సిరీస్‌లో హీరో మాత్రం ఈ రెండు కేటగిరీలకు అస్సలు సెట్ అవ్వని ఒక విచిత్రమైన ‘లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’.

    "సమాజంలో రకరకాల బ్యాచిలర్లు ఉంటారు. కొందరు ఎలిజిబుల్, కొందరు నాట్ ఎలిజిబుల్. కానీ వీడు అందరికంటే భిన్నం" అంటూ చిత్ర యూనిట్ సోషల్ మీడియాలో ఈ సిరీస్ థీమ్‌ను భలే సరదాగా రివీల్ చేసింది. మిడిల్ క్లాస్ కుర్రాడి పెళ్లి కష్టాలు, చుట్టుపక్కల జనాలు అడిగే ఇరిటేటింగ్ ప్రశ్నల చుట్టూ సాగే అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫన్ రైడ్‌గా దీన్ని తీస్తున్నట్లు సమాచారం.

    బలమైన టెక్నికల్ టీమ్

    వాయోనా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై ఈ ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ తెరకెక్కుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు బాబు డైరెక్షన్ చేస్తుండగా.. చవన్, దీపక్ ముస్త్యాల, శ్రీధర్ చేని కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. సుహాస్, ప్రమదేశ్ రెడ్డి క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్లుగా పని చేస్తున్నారు.

    ప్రస్తుతం ఈటీవీ విన్ ప్లాన్ చేస్తున్న ఒరిజినల్స్ తెలుగు ఆడియన్స్‌ను బాగానే ఎట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. కొత్త టాలెంట్‌ను ఎంకరేజ్ చేయడంలో ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ ముందంజలో ఉంది. త్వరలోనే ఈ వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్‌ ను మేకర్స్ అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్ చేయనున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    'లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్' వెబ్ సిరీస్ హీరో ఎవరు?

    యూట్యూబ్ స్టార్, టాలీవుడ్ యాక్టర్ హర్ష చెముడు (వైవా హర్ష) ఈ సరికొత్త కామెడీ వెబ్ సిరీస్‌లో హీరోగా నటిస్తున్నాడు.

    లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ వెబ్ సిరీస్ ఏ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది?

    ఈ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ కామెడీ సిరీస్ ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) లో ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    'లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్' సిరీస్ కథేంటి?

    మిడిల్ క్లాస్ కుర్రాళ్ల పెళ్లి కష్టాలు, వాళ్లకు సొసైటీ నుంచి ఎదురయ్యే ప్రశ్నలు, ప్రెషర్ చుట్టూ సాగే ఒక ఫన్ రైడ్ ఇది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Telugu Web Series: లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్.. కమెడియన్ హర్షా చెముడు కామెడీ వెబ్ సిరీస్.. ఎక్కడ చూడాలంటే?
    Home/Entertainment/Telugu Web Series: లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్.. కమెడియన్ హర్షా చెముడు కామెడీ వెబ్ సిరీస్.. ఎక్కడ చూడాలంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes