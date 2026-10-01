Bigg Boss Kavya Shree: టీవీ క్వీన్ కావ్యశ్రీ ఎక్కడ? హఠాత్తుగా కుకింగ్ షో నుంచి మిస్సింగ్-బిగ్ బాస్ వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ?
Bigg Boss 10 Kavya Shree: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ హోరాహోరీగా సాగుతోంది. కంటెస్టెంట్లు ఎప్పుడూ లేని విధంగా గొడవలు, ఘర్షణలతో హౌస్ ను హీటెక్కిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సీరియల్ హీరోయిన్ కావ్య శ్రీ బిగ్ బాస్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుందనే టాక్ వైరల్ గా మారింది. కుకింగ్ షో నుంచి తప్పుకోవడమే ఇందుకు కారణం.
Bigg Boss Kavya Shree: టీవీ సీరియల్ హీరోయిన్ కావ్యశ్రీకి తెలుగులో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆమెకు తెలుగు అభిమానులు ఎక్కువే. అందుకే కావ్య శ్రీ అప్డేట్స్ ను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. తాజాగా కావ్యశ్రీ ఎక్కడ? అనే ప్రశ్న నెట్టింట తీవ్ర వైరల్ గా మారింది. ఆమె బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులోకి వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ ఇస్తుందనే ప్రచారం జోరందుకుంది.
బిగ్ బాస్ లోకి కావ్య
బిగ్ బాస్ కొత్త సీజన్ గురించి అనౌన్స్ మెంట్ రాగానే హౌస్ లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్లు ఎవరు అనేదానిపై రకరకాల చర్చలు సాగుతాయి. అలా ప్రతిసారి హౌస్ లోకి కావ్య వెళ్తుందని అంటూనే ఉంటారు. ఈ సారి అయితో పదో సీజన్ కాబట్టి ఆమె ఎంట్రీ కచ్చితంగా ఉందనే ప్రచారం గట్టిగా సాగింది. కానీ చివరకు కొత్త సీజన్ లో ఆమె కనిపించలేదు.
కుకింగ్ షో
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లోకి కావ్య వెళ్లకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. ఇదే సమయంలో ఆహా ఓటీటీలో ప్రారంభమైన చెఫ్ మంత్ర ప్రాజెక్ట్ కె కుకింగ్ కామెడీ షోలోకి కావ్య ఎంట్రీ ఇచ్చింది. యాదమ్మ రాజుకు జోడీగా ఆమె ఈ షోలో పార్టిసిపేట్ చేసింది. దీంతో కావ్య ఇక బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్లడం అసాధ్యమే అని అంతా అనుకున్నారు.
వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ
ఇప్పుడేమో సడెన్ గా బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులోకి కావ్య వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ ఇస్తుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇందుకు ఓ బలమైన కారణం ఉంది. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన చెఫ్ మంత్ర ప్రాజెక్ట్ కె ప్రోమోలో కావ్య కనిపించలేదు. ఆమె ప్లేసులో యాదమ్మ రాజుకు జోడీగా యష్మి వచ్చింది. దీంతో కావ్య ఎక్కడ? అనే ప్రశ్న ఊపందుకుంది.
బిగ్ బాస్ 10 సీజన్ ను డిఫరెంట్ గా, ఇంట్రెస్టింగ్ గా కొనసాగిస్తున్న మేకర్స్ ఇప్పటికే ఇద్దరు వైల్డ్ కార్డులను హౌస్ లోకి తీసుకొచ్చారు. అంతే కాకుండా వైల్డ్ కార్డు 2.0 ద్వారా ఒకేసారి అయిదారుగురు కంటెస్టెంట్లను హౌస్ లోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారని టాక్.
ఆ ఓటీటీలోకి?
ఇప్పుడు వైల్డ్ కార్డు 2.0 ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చే కంటెస్టెంట్లలో కావ్యశ్రీ ఉంటుందని, అందుకే ఆమె కుకింగ్ షో నుంచి తప్పుకొందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. మరోవైపు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగులోనూ రాబోతున్న ట్రెయిటర్స్ రియాలిటీ షోలో కావ్య పార్టిసిపేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందనే ప్రచారమూ సాగుతోంది. మరి కావ్య బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్తుందా? ట్రెయిటర్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుందా? అన్నది వేచి చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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