Today OTT: ఓటీటీలోకి లేటెస్ట్ తమిళ బ్లాక్ బస్టర్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. టీనేజీ లవ్
Today OTT: ఇవాళ ఓటీటీలోకి ఓ బ్లాక్ బస్టర్ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ వచ్చేసింది. టీనేజీ లవ్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కథ చుట్టూ తిరిగే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర అదరగొట్టింది.
ఓటీటీల యూజ్ ఎక్కువయ్యాక వేర్వేరు భాషల్లోని డిఫరెంట్ కంటెంట్ ను తెలుగు ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. తమిళ్, మలయాళ, కన్నడ సినిమాలనూ తెగ చూసేస్తున్నారు. ఇవాళ తెలుగు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు ఓ తమిళ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అదే.. ‘యూత్’ మూవీ. ఇది టీనేజీ లవ్ చుట్టూ తిరిగే మూవీ.
యూత్ ఓటీటీ
లేటెస్ట్ తమిళ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘యూత్’ ఓటీటీలో రిలీజైంది. ఈ రోజు (ఏప్రిల్ 16) నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో ఈ సినిమా తమిళ్ తో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఆడియన్స్ ను అలరించేందుకు వచ్చేసింది.
బ్లాక్ బస్టర్
యూత్ మూవీ తమిళంలో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఇందులో కెన్ కరుణాస్ హీరో. ఈ మూవీకి డైరెక్టర్ కూడా అతనే. ఇంకా ఇందులో అనిష్మా అనిల్ కుమార్, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేశ్ హీరోయిన్లుగా నటించారు.
యూత్ మూవీ స్టోరీ
ఒక అమ్మాయినైనా ప్రేమించాలనుకునే టీనేజర్ లైఫ్ లోకి ముగ్గురు అమ్మాయిలు వస్తే ఏం జరిగిందనే కథతో తెరకెక్కిన సినిమానే యూత్. ఇందులో టీనేజర్ ప్రవీణ్ క్యారెక్టర్లో హీరో కెన్ కరుణాస్ నటించాడు. అతనిదో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. స్కూల్ లో బాగా అల్లరి చేస్తుంటాడు. దీంతో అతనంటే మొదట్లో అమ్మాయిలకు పెద్దగా నచ్చదు.
ముగ్గురు అమ్మాయిలు
ప్రవీణ్ మాత్రం స్కూల్ లైఫ్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు ఒక్కరినైనా ప్రేమించాలని టార్గెట్ గా పెట్టుకుంటాడు. కానీ అతని జీవితంలోకి గంగవల్లి (అనీషా), ప్రేషిక (మీనాక్షి), సోనాల్ (ప్రియాన్షి) వస్తారు. ప్రవీణ్ కు ప్రేషిక, సోనాల్ బ్రేకప్ చెప్పడం, ఆ తర్వాత గంగవల్లితో లవ్ ట్రాక్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. మరోవైపు అతని ఫ్యామిలీ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది? చివరకు ఏం జరిగింది? అన్నది యూత్ మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
యూత్ కు నచ్చే మూవీ
యూత్ సినిమాను ముఖ్యంగా టేనేజీ కుర్రాళ్లు, యూత్ ను టార్గెట్ చేస్తూ తీశారు. పాఠశాల, కాలేజీ రోజుల్లో టీనేజీ కుర్రాళ్ల అల్లరి, ఆకర్షణలను ప్రధాన కథగా తీసుకున్నారు. ఇందులో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ను కూడా యాడ్ చేశారు. అన్ని ఎలిమెంట్స్ పక్కా కుదరడంతో తమిళంలో యూత్ మూవీ సూపర్ డూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ సత్తాచాటేందుకు వచ్చేసింది.
