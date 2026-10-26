10వేల అడుగులు నడుస్తున్నా అలసటా? ఈ 5 కీలక మార్పులు చేయాల్సిందే
రోజూ 10 వేల అడుగులు నడుస్తున్నా సాయంత్రానికి అలసటగా అనిపిస్తోందా? కేవలం నడక ఒక్కటే మెటబాలిక్ ఆరోగ్యానికి సరిపోదని, శరీరంలో జీవక్రియలను వేగవంతం చేసే 5 ముఖ్యమైన జీవనశైలి మార్పులను మెటబాలిక్ హెల్త్ కోచ్ గోవింద్ లోహియా వివరించారు.
రోజూ క్రమం తప్పకుండా 10 వేల అడుగులు నడవడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం చేస్తున్నప్పటికీ సాయంత్రం 4 గంటలయ్యేసరికి తీవ్రమైన అలసట ఆవరిస్తోందా? నెలల తరబడి ప్రయత్నిస్తున్నా నడుము చుట్టుకొలతలో ఎలాంటి మార్పూ కనిపించడం లేదా? అయితే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన కీలక అంశం ఒకటి ఉంది. రోజువారీ నడక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదే అయినప్పటికీ, శరీర జీవక్రియల సమర్థతకు (Metabolic Health) కేవలం నడక ఒక్కటే సరిపోదు.
కేవలం నడక లక్ష్యాన్ని మాత్రమే నమ్ముకోవడం ఎందుకు సరిపోదో, మెటబాలిక్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఎలాంటి రోజువారీ అలవాట్లు దోహదపడతాయో మెటబాలిక్ హెల్త్ కోచ్, 'ది గుడ్ వెయిట్' సహ వ్యవస్థాపకుడు గోవింద్ లోహియా హెచ్టీ లైఫ్స్టైల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. ఆ వివరాలు మీకోసం..
ఆహారంలో ప్రొటీన్ లోపిస్తోందా?
మన ఇళ్లలో సాధారణంగా ఉదయం పూట పోహా లేదా ఉప్మా, మధ్యాహ్నం రెండు రొట్టెలు-కూర, రాత్రికి ఇడ్లీలు లేదా పండ్లు తింటుంటాం. ఇవన్నీ మంచి ఆహారాలే అయినప్పటికీ, వీటిలో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనం తీసుకునే ప్రొటీన్ కేవలం ఒక చిన్న కప్పు పప్పుకే పరిమితమవుతోంది. కొన్ని రోజులు అదీ ఉండదు.
ఆహారంలో కేవలం పిండి పదార్థాలు మాత్రమే కాకుండా ప్రొటీన్, మంచి కొవ్వులు, ఫైబర్ సమతులంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని గోవింద్ లోహియా సూచిస్తున్నారు. ప్రొటీన్ తగినంత లభిస్తేనే కండరాలు బలంగా ఉంటాయి, శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి లభిస్తుంది. కార్బోహైడ్రేట్లతో పాటు ప్రొటీన్ చేర్చుకోవడం వల్ల కడుపు త్వరగా నిండి ఎక్కువ సేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.
కండరాల దృఢత్వానికి నడక ఒక్కటే సరిపోదు
"నడక గుండెకు ఎంతో మంచిది. కానీ కండరాల నిర్మాణానికి అది సరిపోదు" అని గోవింద్ లోహియా స్పష్టం చేశారు. మనం తీసుకునే గ్లూకోజ్లో అత్యధిక భాగం కండరాలలోనే నిల్వ అవుతుంది. 30 ఏళ్ల వయస్సు దాటిన తర్వాత కండరాల పునరుత్పత్తి ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుంది. సరైన వ్యాయామం ద్వారా కండరాలను ప్రేరేపించకపోతే కండరాల పరిమాణం క్రమంగా తగ్గుతుంది.
అందుకే వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు స్క్వాట్స్, పుషప్స్, రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్స్ వంటి వ్యాయామాలను దినచర్యలో చేర్చుకోవాలి. వ్యాయామం చివరలో కండరాలపై ఒత్తిడి పడేలా సాధన చేయాలి. "రోజుకు అదనంగా మరో 3,000 అడుగులు వేయడం కంటే, వారానికి 2-3 సార్లు స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చేయడం శరీరంపై ఎంతో సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. నడకను పూర్తిగా పక్కన పెట్టకుండా, దానితో పాటు స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ జోడించడం మంచిది.
నిద్రలేమి జీవక్రియపై తీవ్ర ప్రభావం
ఈ రోజుల్లో చాలామంది నిద్రకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదు. రాత్రిపూట 6 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోవడం, పడకపై చేరి మొబైల్ చూడటం దినచర్యగా మారింది.
ఒక్క రోజు నిద్ర సరిగ్గా లేకపోయినా మరుసటి రోజు శరీరంలో ఇన్సులిన్ సున్నితత్వం, గ్లూకోజ్ నియంత్రణ దెబ్బతింటాయి. దీనివల్ల మనం రోజంతా పడిన శ్రమ వృథా అవుతుంది. కాబట్టి ప్రతీ రోజూ నిర్దిష్ట సమయానికి నిద్రపోవడం, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం మెటబాలిక్ ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఆవశ్యకం.
రోజంతా ఒకేచోట కూర్చుంటున్నారా?
ఉదయం పూట గంటసేపు నడిచి, ఆ తర్వాత రోజంతా ఆఫీస్ కుర్చీలోనో లేదా ప్రయాణాల్లోనో కూర్చుండిపోతే దానిని నిశ్చల జీవనశైలిగానే (Sedentary Lifestyle) పరిగణించాలి.
ఉదయం చేసే నడకతో పాటు రోజంతా మధ్యమధ్యలో చిన్నపాటి కదలికలు ఉండటం ముఖ్యం. మధ్యాహ్న భోజనం, రాత్రి భోజనం పూర్తయిన తర్వాత కనీసం 10 నిమిషాల పాటు నడవడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. ఇది సాధారణ దినచర్యకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తుంది.
అంతర్లీన ఆరోగ్య సమస్యలు కావచ్చు
అన్ని జీవనశైలి మార్పులు సరిగ్గా పాటిస్తున్నప్పటికీ తీవ్రమైన అలసట వేధిస్తుంటే, లోతైన ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం అవసరం.
శరీరంలో విటమిన్ డి, విటమిన్ బి12 లోపం, థైరాయిడ్ సమస్యలు, లేదా ఆరంభ దశలోని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల కూడా అలసట రావచ్చు. సాధారణ ప్లాస్మా గ్లూకోజ్ (ఫాస్టింగ్ షుగర్) పరీక్షలో ఇవి చాలాసార్లు బయటపడవు. "నెలల తరబడి అన్ని నియమాలు పాటిస్తున్నా ఫలితం కనిపించకపోతే, మెటబాలిక్ ప్యానెల్ పరీక్ష చేయించుకోవడంపై వైద్యుడిని సంప్రదించాలి" అని గోవింద్ సూచించారు.
10 వేల అడుగుల నడకను ఆపేయాలా?
ఖచ్చితంగా ఆపేయాల్సిన అవసరం లేదు. నడక అనేది అత్యుత్తమ అలవాటు. కానీ 10 వేల అడుగుల లక్ష్యం అనేది వైద్యపరమైన తప్పనిసరి నిబంధనేమీ కాదు. మెటబాలిక్ ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే కేవలం నడకతో పాటు సమతుల ఆహారం, స్ట్రెంగ్త్ వ్యాయామాలు, సరిపడా నిద్ర, రోజంతా శరీర కదలికలు, అవసరమైనప్పుడు వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడం వంటి సమగ్ర విధానాన్ని అనుసరించాలి.
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