గుండెకు మేలు చేసే 5 కూరగాయలు: కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ కీలక సలహా
గుండె ఆరోగ్యాన్ని పదిలంగా ఉంచుకోవడంలో ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో 5 రకాల కూరగాయలను చేర్చుకోవడం ద్వారా హృద్రోగాల ముప్పును ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో హైదరాబాద్లోని రెనోవా సెంచరీ హాస్పిటల్ సీనియర్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ డాక్టర్ హేమంత్ కౌకుంట్ల సమగ్రంగా వివరించారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభవిస్తున్న మరణాలకు గుండె సంబంధిత సమస్యలే ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటని హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్ రెనోవా సెంచరీ హాస్పిటల్కు చెందిన సీనియర్ కన్సల్టెంట్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ డాక్టర్ హేమంత్ కౌకుంట్ల తెలిపారు. గుండె, ఊపిరితిత్తుల శస్త్రచికిత్సల్లో 25 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆయన, గుండె ఆరోగ్య సంరక్షణలో ఆహారపు అలవాట్లు ఎంతటి ప్రాధాన్యం వహిస్తాయో వెల్లడించారు.
జన్యుపరమైన కారణాలు, వయస్సు, పొగతాగడం, మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు (బీపీ) వంటి అంశాలు గుండె ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే వీటన్నింటితో పాటు మనం రోజువారీగా తీసుకునే ఆహారం కూడా అత్యంత కీలకమని డాక్టర్ హేమంత్ వివరించారు.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆహారమే పునాది
"చాలామంది గుండె ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించేటప్పుడు తాము ఎలాంటి ఆహారం తింటున్నామనే విషయాన్ని మర్చిపోతుంటారు. మీరు జీవనశైలిలో ఎన్ని మంచి మార్పులు చేసుకున్నప్పటికీ, సరైన ఆహార నియమాలు పాటించకపోతే ఆ మార్పుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు శూన్యమవుతాయి" అని హెచ్టీ లైఫ్స్టైల్తో మాట్లాడుతూ డాక్టర్ కౌకుంట్ల స్పష్టం చేశారు.
కూరగాయలు గుండెను కాపాడుకోవడానికి అత్యంత సరళమైన, సమర్థవంతమైన మార్గమని ఆయన తెలిపారు. కూరగాయల్లో పీచు పదార్థం (ఫైబర్), విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో, శరీర బరువును సమతుల్యంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఏ ఒక్క కూరగాయ కూడా గుండెపోటును పూర్తిగా అడ్డుకోలేదని, అయితే వివిధ రకాల కూరగాయలను క్రమం తప్పకుండా ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా గొప్ప ఫలితాలు సాధించవచ్చని పేర్కొంటూ 5 రకాల కూరగాయలను సూచించారు.
గుండెను భద్రంగా ఉంచే 5 రకాల కూరగాయలు
1. టమోటాలు:
టమోటాల్లో 'లైకోపీన్' అనే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కణాలను ఆక్సీకరణ నష్టం (ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్) నుంచి రక్షిస్తుంది. వీటితో పాటు పొటాషియం, విటమిన్ సీ కూడా టమోటాల నుంచి లభిస్తాయి. "పచ్చి టమోటాల కంటే వండిన టమోటాలను తిన్నప్పుడు శరీరానికి లైకోపీన్ మరింత సులభంగా అందుతుంది. ఇంట్లో తయారుచేసే టమోటా కూర, సూప్ లేదా పచ్చి టమోటా సలాడ్లను రోజువారీ భోజనంలో చేర్చుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది" అని డాక్టర్ తెలిపారు.
2. బీట్రూట్:
బీట్రూట్లో సహజసిద్ధమైన నైట్రేట్లు ఉంటాయి. శరీరం వీటిని 'నైట్రిక్ ఆక్సైడ్'గా మారుస్తుంది. ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రక్తనాళాలు సడలించడానికి, రక్తప్రసరణ మెరుగుపడటానికి దోహదపడుతుంది. "కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం బీట్రూట్ లేదా బీట్రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. బీట్రూట్ను సలాడ్లు, కూరలు లేదా సూప్ల రూపంలో తీసుకోవచ్చు. అయితే ఒకవేళ మీరు ఇప్పటికే బీపీకి మందులు వాడుతుంటే, ఆ మందులకు ప్రత్యామ్నాయంగా బీట్రూట్ను మాత్రమే నమ్ముకోకూడదు" అని హెచ్చరించారు.
3. క్యాబేజీ:
తక్కువ ధరలో, అందరికీ సులభంగా లభించే క్యాబేజీ గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. "క్యాబేజీలో డైటరీ ఫైబర్, విటమిన్ సీ విస్తృతంగా ఉంటాయి. పీచు పదార్థం కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రించడంలో సహాయపడగా, యాంటీఆక్సిడెంట్లు కణాల నష్టాన్ని నివారిస్తాయి. క్యాబేజీలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది" అని వివరించారు. క్యాబేజీని కూరలు, సలాడ్లు లేదా తేలిగ్గా వండిన వంటకాల రూపంలో తీసుకోవచ్చని, అయితే వండే సమయంలో నూనె, ఉప్పు ఎక్కువగా వాడకూడదని సూచించారు.
4. పాలకూర, ఇతర ఆకుకూరలు:
పాలకూరతో పాటు తోటకూర, మెంతి వంటి ఇతర ఆకుకూరల నుంచి పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఫోలేట్, నైట్రేట్లు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి. "శరీరంలో సోడియం (ఉప్పు) ప్రభావాన్ని సమతుల్యం చేయడం ద్వారా పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచుతుంది" అని పేర్కొంటూ ఆకుకూరల్లోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండెకు రక్షణగా నిలుస్తాయని తెలిపారు.
5. క్యారెట్లు, చిలగడదుంపలు:
క్యారెట్లు, చిలగడదుంపల నుంచి బీటా-కెరోటిన్, పీచు పదార్థం, పొటాషియం లభిస్తాయి. పీచు పదార్థం కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించగా, పొటాషియం సరైన రక్తపోటును నిర్వహించడంలో తోడ్పడుతుంది. "నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసిన వాటి కంటే ఉడికించిన, ఆవిరిపై ఉడికించిన లేదా రోస్ట్ చేసిన క్యారెట్లు, చిలగడదుంపలను ఎంచుకోవాలి. మధుమేహం ఉన్నవారు చిలగడదుంపల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీటిలో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉంది" అని హెచ్చరించారు.
కూరగాయల వినియోగంలో పాటించాల్సిన నియమాలు
రోజువారీ ఆహారంలో కూరగాయలను చేర్చుకునే క్రమంలో పలు కీలక జాగ్రత్తలు పాటించాలని డాక్టర్ కౌకుంట్ల సూచించారు.
- ప్రతిరోజూ కనీసం ఐదు పోర్షన్ల పండ్లు, కూరగాయలు తినాలి.
- కేవలం ఒకట్రెండు రకాలకే పరిమితం కాకుండా వేర్వేరు రంగుల్లో ఉండే కూరగాయలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి.
- ప్రతి ప్రధాన భోజనంలోనూ కూరగాయలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. పప్పులో ఆకుకూరలు, కూరల్లో క్యాబేజీ, సలాడ్లో టమోటాలు చేర్చుకోవచ్చు.
- వంట వండేటప్పుడు ఆవిరిపై ఉడికించడం, నూనె చాలా తక్కువగా వాడటానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
- అతిగా ఉప్పు వాడటం, నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, ప్రాసెస్ చేసిన కూరగాయల ఉత్పత్తులను తగ్గించాలి.
- కూరగాయలతో కూడిన మంచి ఆహారంతో పాటు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, పొగతాగడం మానెయ్యడం, తగిన వైద్య చికిత్సలు తీసుకోవడం అవసరం.
జీవనశైలి మార్పులే రక్షణ కవచం
"ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో భాగమైనప్పుడే కూరగాయలు పూర్తిస్థాయి రక్షణను అందిస్తాయి. తృణధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, జీడిపప్పు-బాదం వంటి నట్స్, ఇతర పోషకాహారంతో కలిపి తీసుకున్నప్పుడు హృద్రోగాల ముప్పు తగ్గుతుంది. అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం లేదా అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారు తగిన వైద్య చికిత్సతో పాటు ఇటువంటి ఆహార మార్పులను చేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి" అని డాక్టర్ హేమంత్ కౌకుంట్ల ముగించారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం పాఠకుల అవగాహన, సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇది అర్హులైన వైద్యుల సలహాలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. మీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించాలి.)
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