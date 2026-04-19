Akshaya Tritiya : నేడే అక్షయ తృతీయ- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం కొనుగోలుకు శుభ ముహూర్తం ఇదే..
Akshaya Tritiya 2026 date : నేడు, ఏప్రిల్ 19 అక్ష తృతీయ. ఈ పవిత్రమైన రోజున బంగారంతో పాటు కొత్త వస్తువులు తీసుకోవాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. అయితే పూజ చేసుకునే వారికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శుభ సమయం వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Akshaya Tritiya wishes : సిరిసంపదలకు, కొత్త ప్రారంభాలకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజైన 'అక్షయ తృతీయ' పర్వదినం ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 19, ఆదివారం నాడు వచ్చింది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్ష తృతీయ తిథి రోజున ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు.
అక్షయ తృతీయ 2026- తిథి, సమయం..
దృక్ పంచాంగం ప్రకారం, 2026లో తృతీయ తిథి ప్రారంభం, ముగింపు సమయాలు ఇలా ఉన్నాయి:
తృతీయ తిథి ప్రారంభం: ఏప్రిల్ 19, ఉదయం 10:49 గంటలకు.
తృతీయ తిథి ముగింపు: ఏప్రిల్ 20, ఉదయం 07:27 గంటలకు.
నగరాల వారీగా పూజ, కొనుగోలుకు శుభ ముహూర్తాలు..
అక్షయ తృతీయ రోజున చేసే పూజలు లేదా కొనుగోలు చేసే వస్తువులు అక్షయంగా (తరిగిపోనివిగా) ఉంటాయని హిందువుల నమ్మకం. ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 19న ప్రధాన నగరాల్లో ఉన్న ముహూర్త సమయాలు ఇక్కడ చూడండి:
హైదరాబాద్- ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:15 వరకు
విజయవాడ- ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:29 వరకు
బెంగళూరు- ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:19 వరకు
చెన్నై- ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:08 వరకు
దిల్లీ / ఎన్సీఆర్ ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:20 వరకు
ముంబై- ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:38 వరకు
కోల్కతా- ఉదయం 10:49 నుంచి ఉదయం 11:36 వరకు
అక్షయ తృతీయ విశిష్టత..
సంస్కృతంలో 'అక్షయ' అంటే ఎప్పటికీ తరిగిపోనిది లేదా శాశ్వతమైనది అని అర్థం. ఈ రోజున చేసే ఏ చిన్న పనికైనా అనంతమైన ఫలితం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ రోజును హిందూ క్యాలెండర్లో అత్యంత స్వయంసిద్ధ ముహూర్తంగా పరిగణిస్తారు. అంటే ఈ రోజున ఏ పని ప్రారంభించడానికైనా విడిగా ముహూర్తం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
ఈ పండుగను ఎలా జరుపుకోవాలి?
అక్షయ తృతీయ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది బంగారం లేదా వెండి కొనుగోలు చేయడం. ఇది సంపద వృద్ధి చెందుతుందనే నమ్మకానికి చిహ్నం. అయితే కేవలం బంగారం కొనడమే కాదు, ఈ రోజున మరికొన్ని సంప్రదాయాలు కూడా ఉన్నాయి:
కొత్త ప్రారంభాలు: కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం, ఇల్లు లేదా స్థలం బుక్ చేసుకోవడం, ఆర్థిక పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటి వాటికి ఇది అత్యంత అనువైన సమయం.
దైవారాధన: లక్ష్మీదేవి, మహావిష్ణువుతో పాటు గణపతిని, కుబేరుడిని పూజించడం వల్ల ఇంట్లో ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది.
దానధర్మాలు: ఈ రోజున అన్నదానం చేయడం, పేదలకు సహాయం చేయడం లేదా మూగజీవాలకు ఆహారం పెట్టడం వల్ల పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.
అక్షయ తృతీయ శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండి..
మీ ఆత్మీయులకు, స్నేహితులకు పంచుకోవడానికి కొన్ని ప్రత్యేక సందేశాలు:
"మీ జీవితం అంతులేని సంపదతో, సంతోషంతో నిండాలని కోరుకుంటూ.. అక్షయ తృతీయ శుభాకాంక్షలు!"
"ఈ అక్షయ తృతీయ మీ ఇంట్లో సిరిసంపదలను అక్షయం చేయాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తున్నాను."
"కొత్త ప్రారంభాలకు ఈ పవిత్ర దినం నాంది పలకాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు అక్షయ తృతీయ శుభాకాంక్షలు."
"బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసేలా ఈ పండుగ మీ జీవితంలోకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను."
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. అక్షయ తృతీయ 2026 ఏ తేదీన వస్తుంది?
2026లో అక్షయ తృతీయను ఏప్రిల్ 19, ఆదివారం నాడు జరుపుకుంటారు.
2. బంగారం కొనడానికి ఏ సమయం ఉత్తమమైనది?
ఏప్రిల్ 19 ఉదయం 10:49 గంటల నుంచి తిథి ప్రారంభమవుతుంది. ఆ సమయం నుంచి మీ నగరానికి పైన పేర్కొన్న ముహూర్త సమయంలో కొనుగోలు చేయడం అత్యంత శుభప్రదం.
3. ఈ రోజున కేవలం బంగారం మాత్రమే కొనాలా?
లేదు, ఏదైనా లోహం (వెండి, రాగి) కొనవచ్చు లేదా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం, దానధర్మాలు చేయడం కూడా అక్షయ ఫలితాలను ఇస్తాయి.
4. హైదరాబాద్లో పూజ సమయం ఎప్పుడు?
హైదరాబాద్లో నివసించే వారు ఏప్రిల్ 19 ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:15 మధ్య పూజలు నిర్వహించుకోవడం శ్రేయస్కరం.
