April fools day 2026 : ఏప్రిల్ 1న ‘ఫూల్స్ డే’ ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా? ఇదీ అసలు కథ..
ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ 1న ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకునే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే వెనుక ఆసక్తికరమైన చరిత్ర ఉంది. స్నేహితులు, సహోద్యోగులపై సరదాగా ప్రాంక్స్ చేస్తూ, ‘ఏప్రిల్ ఫూల్’ అని అరిచి ఆటపట్టించే ఈ సంప్రదాయం వందల ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాది బుధవారం నాడు వచ్చిన ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేకి సంబంధించిన విశేషాలు మీకోసం..
మన దైనందిన జీవితంలోని సీరియస్ రొటీన్ నుంచి కాస్త విరామం ఇచ్చి, నవ్వులను పండించే రోజే ‘ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే’! ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ 1న స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, సహోద్యోగులను క్రియేటివ్ ప్రాంక్స్తో ఆశ్చర్యపరచడం.. అనాదిగా వస్తున్న ఒక ప్రపంచవ్యాప్త సంప్రదాయం. ఏదైనా తమాషా పని చేసి, అది అబద్ధమని తెలిసిన తర్వాత 'ఏప్రిల్ ఫూల్!' అని గట్టిగా అరిచి సందడి చేసే ఈ వేడుక ఈ ఏడాది బుధవారం నాడు వచ్చింది. అయితే, ఈ ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే ఎలా మొదలైందనే విషయంలో ఇప్పటికీ కొన్ని ఆసక్తికరమైన మిస్టరీలు ఉన్నాయి.
ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే పుట్టుపూర్వోత్తరాలు..
ఈ సంప్రదాయం కొన్ని శతాబ్దాల నాటిదైనప్పటికీ, దీని అసలు మూలాలు ఏవనేది ఇప్పటికీ ఒక రహస్యమే. అందులో ప్రాచుర్యంలో ఉన్న కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఇవే:
గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ మార్పు (1582): ఒక ప్రముఖ సిద్ధాంతం ప్రకారం.. 1582లో ఫ్రాన్స్ దేశం జూలియన్ క్యాలెండర్ నుంచి గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్కు మారింది. అప్పటివరకు ఏప్రిల్ 1న జరుపుకునే నూతన సంవత్సర వేడుకలు జనవరి 1కి మారాయి. అయితే, ఈ సమాచారం అందరికీ త్వరగా చేరలేదు. అప్పట్లో కొందరు పాత పద్ధతిలోనే ఏప్రిల్ 1న కొత్త సంవత్సరం జరుపుకునేవారు. వారిని చూసి మిగిలిన వారు ఎగతాళి చేస్తూ ఆటపట్టించేవారని, అలా వారు ‘ఏప్రిల్ ఫూల్స్’గా మిగిలిపోయారని చెబుతారు.
ప్రాచీన రోమ్ ‘హిలేరియా’ పండుగ: చరిత్రకారులు ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేని ప్రాచీన రోమ్లో జరుపుకునే 'హిలేరియా' (లాటిన్ భాషలో ‘ఆనందం’ అని అర్థం) పండుగతో కూడా పోలుస్తారు. మార్చి నెలాఖరులో ‘సైబిల్’ దేవతను ఆరాధిస్తూ జరుపుకునే ఈ వేడుకల్లో ప్రజలు మారువేషాలు వేసుకుని ఇతరులను ఆటపట్టించేవారు. ఆధునిక కాలపు ప్రాంక్స్కు ఇదే ప్రేరణ కావొచ్చని భావిస్తారు.
వసంత కాలంతో అనుబంధం: ఉత్తరార్ధ గోళంలో వసంత కాలం ప్రారంభమయ్యే సమయానికి ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే దగ్గరగా ఉంటుంది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, భారతీయ పండుగ హోలీ, పర్షియన్ల సిజ్దా బెదర్, యూదుల పురీమ్ వంటి పండుగలు కూడా ఈ సమయంలోనే వస్తాయి. ఈ పండుగలన్నీ కూడా వినోదం, హాస్యం, సరదా చేష్టలతో నిండి ఉండటం విశేషం.
సంతోషంగా జరుపుకుందాం ఇలా..
కేవలం ప్రాంక్స్ చేయడమే కాకుండా, మన గంభీరమైన జీవితంలో కాస్త హాస్యాన్ని వెతుక్కోవాలని ఈ రోజు గుర్తు చేస్తుంది. అయితే, మనం చేసే జోకులు ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టకుండా, హాని కలగని విధంగా ఉండాలి. తప్పుడు వదంతులను వ్యాప్తి చేయకుండా, సున్నితమైన హాస్యంతో అందరినీ నవ్వించగలిగితేనే ఈ రోజుకు నిజమైన సార్థకత లభిస్తుంది.
మీరు ప్రయత్నించదగ్గ కొన్ని సరదా ప్రాంక్స్:
మీరు కూడా ఎవరినైనా ఆటపట్టించాలి అనుకుంటే, ఇక్కడ కొన్ని సింపుల్ ఐడియాలు ఉన్నాయి:
సీరియల్ మార్పిడి: మీ ఇంట్లో వారు రోజూ తినే సీరియల్ బాక్స్లో, వారికి నచ్చని వేరే ఐటెమ్ను నింపి పెట్టండి. మొదటి ముద్ద తినగానే వారు వ్యక్తం చేసే ఆ గందరగోళాన్ని మీరు ఆస్వాదించవచ్చు.
జెల్లీ జ్యూస్ ప్రాంక్: రాత్రిపూట గ్లాసులో జెల్లీని జ్యూస్లా పోసి గట్టిపడేలా ఫ్రిజ్లో పెట్టండి. ఉదయం స్ట్రా వేసి సర్వ్ చేయండి. వారు తాగడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వచ్చే ఆశ్చర్యం నవ్వులు పూయిస్తుంది.
రంగుల టాయిలెట్: టాయిలెట్ ట్యాంక్ (బౌల్ కాదు) లో కొన్ని చుక్కల ఫుడ్ కలర్ వేయండి. ఫ్లష్ చేసినప్పుడు అకస్మాత్తుగా నీటి రంగు మారడం చూసి వారు ఖచ్చితంగా షాక్ అవుతారు. ఇది పూర్తిగా క్లీన్ చేయడం సులభం మరియు సురక్షితం కూడా.
పగిలిన ఫోన్ స్క్రీన్: ఒక రియలిస్టిక్ ‘క్రాక్డ్ స్క్రీన్’ ఇమేజ్ను డౌన్లోడ్ చేసి మీ స్నేహితుల ఫోన్ వాల్పేపర్గా సెట్ చేయండి. ఫోన్ తీయగానే స్క్రీన్ పగిలిపోయిందని వారు కంగారు పడే ఆ క్షణాలు భలే తమాషాగా ఉంటాయి.
ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే నాడు చేసే ప్రాంక్స్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే అనేది కేవలం వినోదం, నవ్వుల కోసం ఉద్దేశించినది. కాబట్టి, మీరు చేసే ప్రాంక్స్ ఎప్పుడూ హానికరంగా ఉండాలి. ఎవరికైనా శారీరక గాయాలు అయ్యేలా లేదా మానసిక వేదన కలిగించేలా (ఉదాహరణకు: చావు వార్తలు, ప్రమాదాల గురించి అబద్ధాలు చెప్పడం) ఉండకూడదు. అలాగే, ఆస్తి నష్టం కలిగించే లేదా పబ్లిక్ సర్వీసులకు (పోలీస్, ఫైర్ సర్వీస్) ఇబ్బంది కలిగించే అబద్ధపు వార్తలను ప్రచారం చేయకూడదు. చివరగా 'ప్రాంక్' అని తెలిసినప్పుడు ఎదుటివారు కూడా మీతో కలిసి నవ్వగలిగేలా ఉండాలి.
2. ప్రాచీన రోమన్ల 'హిలేరియా' పండుగకు, ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి?
చరిత్రకారుల ప్రకారం, ఆధునిక ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేకి 'హిలేరియా' పండుగే మూలమని భావిస్తారు. రోమన్లు మార్చి నెలాఖరులో వసంత కాలం రాకను పురస్కరించుకుని ఈ పండుగను జరుపుకునేవారు. ఆ సమయంలో ప్రజలు మారువేషాలు వేసుకుని, సమాజంలోని ఉన్నత వ్యక్తులను లేదా అధికారులను అనుకరిస్తూ సరదాగా ఎగతాళి చేసేవారు. ఈ 'వేళాకోళం' చేసే సంప్రదాయమే కాలక్రమేణా రూపాంతరం చెంది నేటి ఏప్రిల్ ఫూల్స్ ప్రాంక్స్గా మారిందని నమ్ముతారు.
