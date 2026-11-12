చలికాలంలో న్యుమోనియా ముప్పు.. కారణాలు, జాగ్రత్తలపై డాక్టర్ సలహా
వర్షంలో తడిసినా, చలిగాలికి తిరిగినా నేరుగా న్యుమోనియా సోకదు. బ్యాక్టీరియా, వైరస్ల వల్లే ఈ ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. చలికాలంలో వ్యాధి వ్యాప్తికి కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ వైద్యులు డాక్టర్ వి. నాగార్జున మాటూరు వివరించారు.
హైదరాబాద్: "వర్షంలో తడవొద్దు, చలిలో బయటకు వెళ్తే న్యుమోనియా పట్టుకుంటుంది" అనే మాటలు మన ఇళ్లల్లో తరచూ వినిపిస్తుంటాయి. వాతావరణం చల్లబడగానే పెద్దలు పిల్లలను ఇలా హెచ్చరించడం సహజం. అయితే, కేవలం వర్షంలో తడవడం లేదా చలిగాలికి గురికావడం వల్ల నేరుగా న్యుమోనియా రాదు. ఇది ప్రధానంగా బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు, అరుదుగా ఫంగస్ వల్ల ఊపిరితిత్తులకు సోకే ఇన్ఫెక్షన్. చలి, తడి వాతావరణం శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పును పెంచుతాయి తప్ప, వ్యాధికి అసలు కారణం సూక్ష్మక్రిములే.
"వర్షంలో తడవడం వల్ల నేరుగా న్యుమోనియా రాదు. వ్యాధికారక సూక్ష్మక్రిముల బారిన పడటం వల్లే ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది" అని హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ క్లినికల్, ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ విభాగం క్లినికల్ డైరెక్టర్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ వి. నాగార్జున మాటూరు స్పష్టం చేశారు.
అసలు న్యుమోనియా ఎలా వస్తుంది?
వ్యాధికారక సూక్ష్మక్రిములు ఊపిరితిత్తుల్లోకి ప్రవేశించి, అక్కడి గాలి గదుల్లో (Alveoli) వాపును కలిగిస్తాయి. దీనివల్ల ఆ గాలి గదుల్లో ద్రవం లేదా చీము చేరుతుంది. ఫలితంగా రక్తంలోకి ఆక్సిజన్ సరఫరా కావడం కష్టమవుతుంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రధానంగా మూడు రకాల సూక్ష్మక్రిముల వల్ల వస్తుంది.
బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లు: పెద్దవారిలో నిమోనియా రావడానికి 'స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియే' (Streptococcus pneumoniae) అనే బ్యాక్టీరియా ప్రధాన కారణం.
వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు: ఇన్ఫ్లుయెంజా (ఫ్లూ), రెస్పిరేటరీ సిన్సిటియల్ వైరస్ (ఆర్ఎస్వీ), ఇతర శ్వాసకోశ వైరస్లు కూడా నిమోనియాకు దారితీస్తాయి.
ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు: ఇవి చాలా తక్కువగా కనిపిస్తాయి. రోగనిరోధక శక్తి బలహీనంగా ఉన్నవారిపై ఇవి ఎక్కువగా ప్రభావం చూపుతాయి.
వ్యాధి సోకిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు లేదా మాట్లాడినప్పుడు వెలువడే తుంపర్ల (Respiratory droplets) ద్వారా ఈ సూక్ష్మక్రిములు ఇతరులకు వ్యాపిస్తాయి.
చలి, వర్షాకాలంలోనే ఈ ముప్పు ఎందుకు ఎక్కువ?
చలి వాతావరణం నేరుగా న్యుమోనియాను కలిగించకపోయినా, కొన్ని సీజనల్ పరిస్థితులు శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు వేగంగా వ్యాపించడానికి అనుకూలంగా మారుతాయి.
ఇళ్లకే పరిమితం కావడం: చలిగా ఉన్నప్పుడు లేదా వర్షం పడుతున్నప్పుడు ప్రజలు ఎక్కువ సమయం ఇళ్లు, కార్యాలయాల వంటి మూసి ఉన్న ప్రదేశాల్లోనే గడుపుతారు. గాలి వెలుతురు సరిగ్గా లేకపోవడం, అందరూ దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ఒకరి నుంచి ఒకరికి క్రిములు సులభంగా వ్యాపిస్తాయి.
శ్వాసకోశ రక్షణ వ్యవస్థలో మార్పులు: చల్లని, పొడి గాలి మన ముక్కు, శ్వాసనాళాల్లో ఉండే సహజ రక్షణ వ్యవస్థ పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల గాలి ద్వారా లోపలికి వెళ్లిన క్రిములను శరీరం బయటకు పంపడం కష్టమవుతుంది.
వైరస్ల జీవితకాలం పెరగడం: చల్లని గాలిలో ఇన్ఫ్లుయెంజా వంటి వైరస్లు మానవ శరీరం వెలుపల ఎక్కువ సమయం సజీవంగా ఉండగలవు. దీనివల్ల చలికాలంలో ఒకరి నుంచి మరొకరికి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వేగంగా అంటుకుంటాయి.
వర్షంలో తడిసినంత మాత్రాన న్యుమోనియా రాదు. కానీ, ఎక్కువ సేపు చలి, తడి వాతావరణంలో ఉండిపోతే శరీర ఉష్ణోగ్రత పడిపోయి శారీరక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కాబట్టి తడిసిన వెంటనే పొడి దుస్తులు ధరించి, శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుకోవడం ఉత్తమం.
ఎవరికి ముప్పు ఎక్కువ?
న్యుమోనియా ఎవరికైనా సోకవచ్చు. అయితే, కొందరిలో వ్యాధి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే ప్రమాదం ఉంది.
- రెండేళ్ల లోపు చిన్నపిల్లలు, 65 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులు.
- మధుమేహం (డయాబెటిస్), గుండె జబ్బులు లేదా దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉన్నవారు.
- రోగనిరోధక శక్తి బలహీనంగా ఉన్నవారు.
- ధూమపానం చేసేవారు (పొగతాగడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల సహజ రక్షణ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది).
న్యుమోనియా బారిన పడకుండా ఏం చేయాలి?
సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే న్యుమోనియా ముప్పును గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు.
- వైద్యుల సలహా మేరకు ఇన్ఫ్లుయెంజా, న్యుమోకోకల్ టీకాలను (Vaccinations) క్రమం తప్పకుండా వేయించుకోవాలి.
- చేతులను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. జలుబు, దగ్గు వంటి శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నవారికి దూరంగా ఉండాలి.
- ఇళ్లలో, గదుల్లో గాలి, వెలుతురు ధారాళంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. ఇప్పటికే ఉన్న దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
వైద్యులను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?
ఎడతెరిపి లేని దగ్గు, జ్వరం, చలి, ఛాతీలో నొప్పి, తీవ్రమైన అలసట, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. శ్వాస ఆడకపోవడం తీవ్రంగా ఉన్నా, ఛాతీలో నొప్పి పెరిగినా, అయోమయానికి (Confusion) గురవుతున్నా వెంటనే అత్యవసర వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి.
వర్షం, చలి నేరుగా న్యుమోనియాకు కారణం కావు. వ్యాధికారక సూక్ష్మక్రిములే అసలు దోషులు. ఈ వాస్తవాన్ని గ్రహిస్తే, వర్షంలో అడుగుపెట్టాలంటే అనవసరంగా భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
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