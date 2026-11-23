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బరువు తగ్గేందుకు యశోద హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ చెప్పిన చిట్కాలు
డైటింగ్, వ్యాయామం ఆపగానే బరువు మళ్లీ పెరగడానికి ఆహారపు అలవాట్లు మాత్రమే కారణం కాదు. దీర్ఘకాలిక ఊబకాయం వల్ల కొవ్వు కణాల్లో ఏర్పడే 'ఎపిజెనెటిక్ మెమరీ' దీనికి అసలు కారణమని యశోద హాస్పిటల్స్ వైద్యులు డాక్టర్ లలిత్ కుమార్ రెడ్డి కాంతాల వివరిస్తున్నారు.
ఎన్నో ఏళ్లుగా ఊబకాయంతో బాధపడుతున్న వారికి బరువు తగ్గడం ఎందుకు కష్టంగా మారుతోంది? కష్టపడి బరువు తగ్గినా, ఆ నియమాలను పక్కన పెట్టగానే మళ్లీ వేగంగా బరువు ఎందుకు పెరుగుతున్నారు? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం కేవలం ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమలోనే లేదు. దీర్ఘకాలిక ఊబకాయం మన శరీరంలోని కొవ్వు కణాల తీరునే మార్చేస్తుందని, ఫలితంగా శక్తి నిల్వ, జీవక్రియ (మెటబాలిజం) నియంత్రణపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని హైదరాబాద్లోని యశోద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, హెచ్పీబీ ఆంకోసర్జరీ, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, అడ్వాన్స్డ్ లాపరోస్కోపిక్, రోబోటిక్, బేరియాట్రిక్ సర్జన్ డాక్టర్ లలిత్ కుమార్ రెడ్డి కాంతాల వివరించారు.
కొవ్వు కణాల్లో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?
వైద్య పరిభాషలో కొవ్వు కణజాలాన్ని 'అడిపోజ్ టిష్యూ' (Adipose tissue) అని పిలుస్తారు. ఇది కేవలం కొవ్వును దాచుకునే సంచి మాత్రమే కాదు.. శక్తిని నిల్వ చేయడం, హార్మోన్లను నియంత్రించడం, జీవక్రియ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషించే ఒక క్రియాశీల అవయవం. మనం ఖర్చు చేసే దానికంటే ఎక్కువ శక్తిని ఆహారం ద్వారా నిరంతరం తీసుకున్నప్పుడు, ఆ అదనపు శక్తి కొవ్వు రూపంలో నిల్వ అవుతుంది.
కాలక్రమేణా శరీరంలో కొవ్వు కణజాలం రెండు రకాలుగా విస్తరిస్తుందని డాక్టర్ లలిత్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. మొదటిది, ఇప్పటికే ఉన్న కొవ్వు కణాలు తమలో మరింత కొవ్వును నింపుకుంటూ పరిమాణంలో పెద్దవి కావడం. అదనపు శక్తిని సర్దుబాటు చేయడానికి శరీరం అనుసరించే ప్రధాన మార్గం ఇదే. రెండోది, మూల కణాల (ప్రీకర్సర్ సెల్స్) నుంచి కొత్త కొవ్వు కణాలు పుట్టుకురావడం. దీనివల్ల శరీరంలో కొవ్వును నిల్వ చేసే మొత్తం సామర్థ్యం పెరిగిపోతుంది. కొవ్వు కణాలు పరిమితికి మించి పెద్దవైనప్పుడు వాటి సాధారణ పనితీరు దెబ్బతింటుంది. అవి శరీరంలో వాపును కలిగించే (ఇన్ఫ్లమేటరీ) రసాయనాలను విడుదల చేస్తూ, ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తాయి. ఈ పరిణామం టైప్-2 డయాబెటిస్, ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి, గుండె సంబంధిత సమస్యల ముప్పును పెంచుతుంది.
గతాన్ని గుర్తుంచుకునే కొవ్వు కణాలు
దీర్ఘకాలిక ఊబకాయానికి సంబంధించిన ఒక ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏమిటంటే, ఒక వ్యక్తి బరువు తగ్గిన తర్వాత కూడా దాని ప్రభావం శరీరంలో కొనసాగుతుంది. ఊబకాయంతో ముడిపడి ఉన్న కొన్ని అణు స్థాయి (మాలిక్యులర్) మార్పులను కొవ్వు కణాలు తమలో నిక్షిప్తం చేసుకుంటాయి. శాస్త్రీయ పరిభాషలో దీనిని 'ఎపిజెనెటిక్ మెమరీ' (Epigenetic memory) అంటారు. కొవ్వు నిల్వ, జీవక్రియ, శరీరంలో వాపు ప్రక్రియలకు సంబంధించిన జన్యువుల పనితీరును ఈ మార్పులు ప్రభావితం చేస్తాయి.
అంటే, ఒక వ్యక్తి గణనీయంగా బరువు తగ్గినప్పటికీ, కొవ్వు కణాలు వెంటనే తమ పాత జీవక్రియ స్థితికి చేరుకోవు. అవి అదనపు పోషకాలకు వేగంగా స్పందించే గుణాన్ని అలాగే ఉంచుకుంటాయి. అందువల్ల మళ్లీ బరువు పెరగడం చాలా సులభమవుతుంది. జీవనశైలిలో ఎన్నో మార్పులు చేసుకున్నప్పటికీ కొందరు తగ్గిన బరువును నిలబెట్టుకోవడానికి ఎందుకు ఇబ్బంది పడతారో ఈ ప్రక్రియ స్పష్టం చేస్తోంది. బరువు మళ్లీ పెరగడం అనేది ఎల్లప్పుడూ క్రమశిక్షణ లోపమో లేదా సంకల్ప బలం లేకపోవడమో కాదని డాక్టర్ కంతాల స్పష్టం చేశారు.
దీర్ఘకాలిక నియంత్రణ ఎందుకు అవసరం?
ఊబకాయం పలు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగినప్పుడు శరీరంలో వచ్చే మార్పులు బరువు నియంత్రణను మరింత సవాలుగా మారుస్తాయి. ఒకసారి బరువు తగ్గడం, మళ్లీ పెరగడం వంటి చక్రాలు పదేపదే పునరావృతమైతే జీవక్రియ ఆరోగ్యం మరింత సంక్లిష్టంగా మారుతుంది. అందుకే ఊబకాయానికి చికిత్స చేసేటప్పుడు తాత్కాలిక ఉపశమనం ఇచ్చే మార్గాల కంటే, దీర్ఘకాలం పాటు నిలకడగా బరువు తగ్గించే పద్ధతులపైనే దృష్టి పెట్టాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మళ్లీ బరువు పెరగకుండా ఏం చేయాలి?
తగ్గిన బరువును స్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి బాధితులు నాలుగు కీలక సూచనలు పాటించాలని డాక్టర్ లలిత్ కుమార్ రెడ్డి సూచించారు.
- ముందస్తు వైద్య సలహా: ఊబకాయం తీవ్రరూపం దాల్చకముందే ప్రారంభ దశలోనే వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి. ఇది దీర్ఘకాలిక జీవక్రియ సమస్యలను తగ్గించడానికి తోడ్పడుతుంది.
- క్రమబద్ధమైన చికిత్స ప్రణాళిక: ఊబకాయం తీవ్రత, దానికి తోడుగా ఉన్న ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలను బట్టి చికిత్స ఉండాలి. ఇందులో ఆహారపు మార్పులు, శారీరక శ్రమ, మందులు లేదా బేరియాట్రిక్ సర్జరీ వంటివి భాగమవుతాయి.
- కండరాల బలాన్ని కాపాడుకోవడం: బరువు తగ్గే క్రమంలో కొవ్వుతో పాటు కండరాలు కరిగిపోకుండా జాగ్రత్త పడాలి. వైద్య నిపుణుల పర్యవేక్షణలో క్రమం తప్పకుండా బలాన్ని పెంచే వ్యాయామాలు (స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్) చేస్తూ, తగినంత ప్రోటీన్ ఆహారం తీసుకోవాలి.
- నిరంతర పర్యవేక్షణ (ఫాలో-అప్): ఆశించిన స్థాయిలో బరువు తగ్గిన తర్వాత కూడా చికిత్స ముగిసిందని భావించకూడదు. బరువు నియంత్రణకు దీర్ఘకాలిక పర్యవేక్షణ ఎంతో అవసరం.
బరువు తగ్గడం అంటే కేవలం తూకం యంత్రంపై కనిపించే అంకెలను తగ్గించుకోవడం మాత్రమే కాదు. మన శరీరం పనిచేసే తీరును మెరుగుపరుచుకోవడం అని గుర్తించాలి. కొవ్వు కణాల్లో జరిగే అంతర్గత మార్పులను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, ఊబకాయానికి తాత్కాలిక చిట్కాల కంటే దీర్ఘకాలిక వైద్య పర్యవేక్షణ ఎందుకు అవసరమో స్పష్టమవుతోంది.