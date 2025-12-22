Edit Profile
    మీ గుండె ఎంత బలంగా ఉందో చెప్పే ఆ ఒక్క అంకె.. రహస్యాన్ని విప్పిన కార్డియాలజిస్టు

    మీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి కొలెస్ట్రాల్, బీపీ కంటే 'రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్' అత్యంత కీలకమని ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా వెల్లడించారు. గుండె బలాన్ని తెలిపే ఈ అంకె ప్రాముఖ్యత, దానిని మెరుగుపరుచుకునే మార్గాలు మీ కోసం.

    Published on: Dec 22, 2025 8:56 AM IST
    By HT Telugu Desk
    మన శరీరంలో అత్యంత కీలకమైన అవయవం గుండె. నిరంతరం రక్తాన్ని పంపిణీ చేస్తూ, కణాలకు ఆక్సిజన్‌ను అందిస్తూ, వ్యర్థాలను తొలగించే ఈ 'ప్రాణ యంత్రం' ఎంత బలంగా ఉందో తెలుసుకోవడం మన బాధ్యత. అయితే, చాలామంది గుండె ఆరోగ్యం అనగానే కేవలం కొలెస్ట్రాల్ లేదా రక్తపోటు (BP) గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. కానీ, వీటన్నింటికంటే నిశ్శబ్దంగా మీ గుండె అసలు బలాన్ని చాటిచెప్పే మరో ముఖ్యమైన అంకె ఉందని మీకు తెలుసా?

    మీ గుండె ఎంత బలంగా ఉందో చెప్పే ఆ ఒక్క అంకె.. రహస్యాన్ని విప్పిన కార్డియాలజిస్టు (Freepik)
    సుమారు 40 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న ఢిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న ఒక వీడియో ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని ఇట్టే చెప్పే ఆ రహస్యమే 'రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్' (Resting Heart Rate).

    రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్ అంటే ఏమిటి?

    మనం ప్రశాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు లేదా పడుకున్నప్పుడు మన గుండె నిమిషానికి ఎన్ని సార్లు కొట్టుకుంటుందో చెప్పే లెక్కే ఈ 'రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్'. "మీ గుండె ఎంత ఫిట్‌గా ఉందో చెప్పడానికి ఇది అత్యంత సులభమైన, శక్తివంతమైన మార్గం" అని డాక్టర్ చోప్రా వివరించారు.

    సాధారణ స్థాయి ఎంత ఉండాలి?

    సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతుడైన వ్యక్తికి విశ్రాంతి సమయంలో గుండె నిమిషానికి 60 నుండి 80 సార్లు కొట్టుకోవాలి. అయితే, అథ్లెట్లు లేదా క్రీడాకారులకు ఇది 40 నుండి 50 మధ్య మాత్రమే ఉంటుంది. దీనికి కారణం వారి గుండె చాలా బలంగా ఉండటమే.

    దీనిని సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే.. ఒక సాధారణ గుండె కొంత రక్తాన్ని పంపిణీ చేయడానికి 70 సార్లు కొట్టుకోవాల్సి వస్తే, వ్యాయామం చేసి దృఢంగా ఉన్న గుండె కేవలం 50 సార్లలోనే అదే పనిని పూర్తి చేయగలదు. అంటే, తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ పని చేయడమే ఆరోగ్యకరమైన గుండె లక్షణం.

    గుండె వేగం పెరగడానికి కారణాలు ఏమిటి?

    మీ రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్ నిరంతరం ఎక్కువగా ఉంటుంటే, మీ గుండె ఒత్తిడికి లోనవుతోందని అర్థం. దీనికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే:

    • సరిపడా నిద్ర లేకపోవడం
    • శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గడం (డీహైడ్రేషన్)
    • మానసిక ఒత్తిడి
    • కెఫీన్ (కాఫీ, టీ) అతిగా తీసుకోవడం
    • ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు

    మీ గుండెను మీరు 'ట్రైన్' చేయవచ్చు

    మీ రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్‌ను సాధారణ స్థితికి తెచ్చుకోవడానికి, గుండెను మరింత బలోపేతం చేయడానికి డాక్టర్ చోప్రా కొన్ని చిట్కాలను సూచించారు.

    • క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం: గుండె కండరాలకు బలాన్నిస్తుంది.
    • ధ్యానం: మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచి, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
    • సరైన ఆహారం, నిద్ర: పౌష్టికాహారం తీసుకోవడంతో పాటు తగినంత నిద్ర చాలా అవసరం.
    • నీరు ఎక్కువగా తాగడం: శరీరాన్ని ఎప్పుడూ హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుకోవాలి.

    "మీ రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్‌ను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండండి. హఠాత్తుగా ఆ అంకె పెరిగితే, అది మీ శరీరం ఇస్తున్న ముందస్తు హెచ్చరికగా భావించండి. పెద్ద సమస్యలు రాకముందే అప్రమత్తం అవ్వండి" అని ఆయన సూచించారు.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే వెంటనే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించి, సలహాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.)

