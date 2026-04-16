ప్రీ-డయాబెటిస్ అనేది ఒక భ్రమ: ఢిల్లీ కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక.. రివర్స్ చేయడం ఎలా?
షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు మీకు ప్రీ-డయాబెటిస్ ఉందని రిపోర్ట్ వచ్చిందా? "హమ్మయ్య, ఇంకా డయాబెటిస్ రాలేదు కదా" అని మీరు ఊపిరి పీల్చుకుంటే, అది మీ అజ్ఞానమే అంటున్నారు ఢిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా.
చాలామంది 'ప్రీ-డయాబెటిస్' అంటే డయాబెటిస్కు ముందు ఉండే సేఫ్ జోన్ అని అనుకుంటారు. కానీ, 40 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా మాటల్లో చెప్పాలంటే, "ఒక మహిళ 'కొంచెం గర్భవతి'గా ఉండటం ఎంత అసాధ్యమో, 'ప్రీ-డయాబెటిస్' అని పిలవడం కూడా అంతే అర్థరహితం." అంటే, మీ శరీరం అప్పటికే ప్రమాద సంకేతాలను ఇస్తోందని అర్థం.
అసలు శరీరంలో ఏం జరుగుతోంది?
మీ HbA1c లెవెల్స్ 5.7 నుండి 6.4% మధ్య ఉన్నాయంటే, మీ బాడీ చక్కెరను సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోతోందని అర్థం. దీనినే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ (Insulin Resistance) అంటారు.
- నిశ్శబ్ద శత్రువు: ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది రాత్రికి రాత్రి రాదు. ఇది లోలోపల నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతూ వస్తుంది.
- కణాల మొండితనం: మీ రక్తంలోని చక్కెరను కణాలు శక్తిగా మార్చుకోవడానికి ఇన్సులిన్ సహాయం చేస్తుంది. అయితే, ఈ దశలో కణాలు ఇన్సులిన్కు స్పందించడం మానేస్తాయి (మొండిగా తయారవుతాయి). దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి.
డయాబెటిస్ రేంజ్ ఎంత?
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ప్రకారం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల వర్గీకరణ ఇలా ఉంటుంది:
|స్థితి (Condition)
|HbA1c స్థాయి (%)
|సాధారణం (Normal)
|5.7% కంటే తక్కువ
|ప్రీ-డయాబెటిస్
|5.7% నుండి 6.4%
|డయాబెటిస్
|6.5% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ
గుడ్ న్యూస్: దీనిని రివర్స్ చేయవచ్చు
డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా ప్రకారం, ఇది ఒక 'అలారం' వంటిది. ఈ దశలో మీరు మేల్కొంటే, టైప్-2 డయాబెటిస్ బారిన పడకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు. దీనిని రివర్స్ చేయడానికి ఆయన 4 సూత్రాలను సూచించారు.
- పోషకాహారం (Fixing Nutrition): ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం, చక్కెర, అధిక కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి, పీచు పదార్థం (Fiber), ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి.
- శారీరక శ్రమ (Move Your Body): రోజూ కనీసం 30 నిమిషాల నడక లేదా వ్యాయామం ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని పెంచుతుంది.
- సరైన నిద్ర (Improving Sleep): నిద్రలేమి వల్ల హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడి చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి. రోజుకు 7-8 గంటల గాఢ నిద్ర అవసరం.
- ఒత్తిడి నిర్వహణ (Managing Stress): ఒత్తిడి వల్ల శరీరంలో కార్టిసాల్ హార్మోన్ విడుదలవుతుంది, ఇది చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతుంది. యోగా లేదా ధ్యానం ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి.
(ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా వైద్యపరమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ను సంప్రదించండి.)
