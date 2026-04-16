Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ప్రీ-డయాబెటిస్ అనేది ఒక భ్రమ: ఢిల్లీ కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక.. రివర్స్ చేయడం ఎలా?

    షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు మీకు ప్రీ-డయాబెటిస్ ఉందని రిపోర్ట్ వచ్చిందా? "హమ్మయ్య, ఇంకా డయాబెటిస్ రాలేదు కదా" అని మీరు ఊపిరి పీల్చుకుంటే, అది మీ అజ్ఞానమే అంటున్నారు ఢిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా.

    Published on: Apr 16, 2026 4:23 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    చాలామంది 'ప్రీ-డయాబెటిస్' అంటే డయాబెటిస్‌కు ముందు ఉండే సేఫ్ జోన్ అని అనుకుంటారు. కానీ, 40 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా మాటల్లో చెప్పాలంటే, "ఒక మహిళ 'కొంచెం గర్భవతి'గా ఉండటం ఎంత అసాధ్యమో, 'ప్రీ-డయాబెటిస్' అని పిలవడం కూడా అంతే అర్థరహితం." అంటే, మీ శరీరం అప్పటికే ప్రమాద సంకేతాలను ఇస్తోందని అర్థం.

    ప్రీ-డయాబెటిస్ అనేది ఒక భ్రమ: ఢిల్లీ కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక.. రివర్స్ చేయడం ఎలా? (Pexels)
    ప్రీ-డయాబెటిస్ అనేది ఒక భ్రమ: ఢిల్లీ కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక.. రివర్స్ చేయడం ఎలా? (Pexels)

    అసలు శరీరంలో ఏం జరుగుతోంది?

    మీ HbA1c లెవెల్స్ 5.7 నుండి 6.4% మధ్య ఉన్నాయంటే, మీ బాడీ చక్కెరను సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోతోందని అర్థం. దీనినే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ (Insulin Resistance) అంటారు.

    • నిశ్శబ్ద శత్రువు: ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది రాత్రికి రాత్రి రాదు. ఇది లోలోపల నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతూ వస్తుంది.
    • కణాల మొండితనం: మీ రక్తంలోని చక్కెరను కణాలు శక్తిగా మార్చుకోవడానికి ఇన్సులిన్ సహాయం చేస్తుంది. అయితే, ఈ దశలో కణాలు ఇన్సులిన్‌కు స్పందించడం మానేస్తాయి (మొండిగా తయారవుతాయి). దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి.

    డయాబెటిస్ రేంజ్ ఎంత?

    CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ప్రకారం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల వర్గీకరణ ఇలా ఉంటుంది:

    స్థితి (Condition)HbA1c స్థాయి (%)
    సాధారణం (Normal)5.7% కంటే తక్కువ
    ప్రీ-డయాబెటిస్5.7% నుండి 6.4%
    డయాబెటిస్6.5% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ

    గుడ్ న్యూస్: దీనిని రివర్స్ చేయవచ్చు

    డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా ప్రకారం, ఇది ఒక 'అలారం' వంటిది. ఈ దశలో మీరు మేల్కొంటే, టైప్-2 డయాబెటిస్ బారిన పడకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు. దీనిని రివర్స్ చేయడానికి ఆయన 4 సూత్రాలను సూచించారు.

    • పోషకాహారం (Fixing Nutrition): ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం, చక్కెర, అధిక కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి, పీచు పదార్థం (Fiber), ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి.
    • శారీరక శ్రమ (Move Your Body): రోజూ కనీసం 30 నిమిషాల నడక లేదా వ్యాయామం ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని పెంచుతుంది.
    • సరైన నిద్ర (Improving Sleep): నిద్రలేమి వల్ల హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడి చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి. రోజుకు 7-8 గంటల గాఢ నిద్ర అవసరం.
    • ఒత్తిడి నిర్వహణ (Managing Stress): ఒత్తిడి వల్ల శరీరంలో కార్టిసాల్ హార్మోన్ విడుదలవుతుంది, ఇది చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతుంది. యోగా లేదా ధ్యానం ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి.

    (ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా వైద్యపరమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్‌ను సంప్రదించండి.)

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/ప్రీ-డయాబెటిస్ అనేది ఒక భ్రమ: ఢిల్లీ కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక.. రివర్స్ చేయడం ఎలా?
    Home/Lifestyle/ప్రీ-డయాబెటిస్ అనేది ఒక భ్రమ: ఢిల్లీ కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక.. రివర్స్ చేయడం ఎలా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes