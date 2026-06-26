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    Quote of the Day: రొనాల్డో సక్సెస్ మంత్ర: ‘ఆ ఒక్క వ్యసనం ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరూ ఆపలేరు!’

    ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో క్రమశిక్షణ, నిరంతర ఎదుగుదలపై పంచుకున్న ఆలోచనలు నేటి యువతకు దిక్సూచిగా మారాయి. విజయం సాధించాలంటే తాత్కాలిక ఉత్సాహం కంటే నిరంతర శ్రమే ముఖ్యం అని ఆయన విశ్లేషించారు.

    Updated on: Jun 26, 2026 9:38 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    ఫుట్‌బాల్ మైదానంలోనే కాదు, నిజజీవితంలోనూ కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచే వ్యక్తి క్రిస్టియానో రొనాల్డో. ఆయన ఆటతీరు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో, ఆయన ఆలోచనలు కూడా అంతే పదునుగా ఉంటాయి. తాజాగా రొనాల్డో క్రమశిక్షణ, నిరంతర ఎదుగుదల ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ చెప్పిన మాటలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

    రొనాల్డో సక్సెస్ మంత్ర: ‘ఆ ఒక్క వ్యసనం ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరూ ఆపలేరు!’
    రొనాల్డో సక్సెస్ మంత్ర: ‘ఆ ఒక్క వ్యసనం ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరూ ఆపలేరు!’

    “వ్యసనాలు ఉండటం మంచిది కాదు. కానీ, నిరంతర ప్రగతిని ఒక వ్యసనంగా మార్చుకోవడం చాలా మంచిది. రోజురోజుకూ మెరుగవ్వడాన్ని ఒక అలవాటుగా మార్చుకుంటే, మిమ్మల్ని ఎవరూ ఆపలేరు,” అని పోర్చుగల్ ఫుట్‌బాల్ స్టార్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో పేర్కొన్నారు.

    ఈ శక్తిమంతమైన మాటలు కేవలం ఒక కోట్ మాత్రమే కాదు, రొనాల్డో జీవిత సత్యం. ఏదైనా ఒక చెడు అలవాటుకు బానిసలైతే జీవితం అతలాకుతలం అవుతుంది, అదే ఎదుగుదలపై దృష్టి పెడితే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని ఆయన నిరూపించారు. చాలామంది జీవితంలో విజయం కావాలనుకుంటారు కానీ, దాని వెనుక ఉండే రోజువారీ కష్టాన్ని, క్రమశిక్షణను అలవరచుకోలేరు. రొనాల్డో మాటల ఉద్దేశం ఒక్కటే.. కేవలం గమ్యాన్ని మాత్రమే కాదు, గమ్యానికి చేర్చే ప్రయాణాన్ని ప్రేమించాలి. ప్రతిరోజూ నిన్నటికంటే కాస్త మెరుగ్గా తయారవ్వాలి. శారీరకంగా, మానసికంగా, వృత్తిపరంగా ఎదిగేందుకు ప్రయత్నించడమే అసలైన విజయం.

    రొనాల్డో జీవితం నేర్పే 5 సూత్రాలు

    రొనాల్డో చెప్పిన మాటల వెనుక ఉన్న ఐదు ముఖ్యమైన జీవిత పాఠాలు ఇవే..

    నిరంతర శ్రమతోనే ప్రగతి: ఒకే ఒక్క రోజులో లేదా రాత్రికి రాత్రే పెద్ద విజయాలు సొంతం కావు. ప్రతిరోజూ చేసే చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలే కాలక్రమేణా మహా విజయాలుగా మార్పు చెందుతాయి.

    మోటివేషన్ కంటే క్రమశిక్షణే మిన్న: ఏదైనా పని చేయడానికి ఉత్సాహం (Motivation) ఎల్లప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. కానీ, క్రమశిక్షణ (Discipline) ఉన్న వ్యక్తి అలసటగా ఉన్నా, మూడ్ లేకపోయినా తన పనిని ఆపడు.

    ఎదుగుదల మీ గుర్తింపు కావాలి: ప్రగతిని ఏదో బలవంతంగా చేసే పనిలా కాకుండా వ్యక్తిత్వంలో ఒక భాగంగా మార్చుకోవాలి. అప్పుడే రోజువారీ ఎదుగుదల సహజంగా సాగుతుంది.

    ప్రశంసలకు పొంగిపోవద్దు: ఇతరుల మెచ్చుకోలు మనిషికి గర్వాన్ని, సోమరితనాన్ని తెచ్చిపెట్టవచ్చు. అదే నిరంతర ఎదుగుదలపై దృష్టి ఉంటే, ఎప్పటికీ సాధించాలనే కసి తగ్గదు.

    నేర్చుకోవడం ఆపనివాడే అజేయుడు: అజేయుడిగా మారడం అంటే జీవితంలో ఎప్పుడూ ఓడిపోకపోవడం కాదు. ఎన్ని అపజయాలు, విమర్శలు ఎదురైనా, తప్పుల నుంచి నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగడమే అసలైన గెలుపు.

    మైదానంలో రొనాల్డో ప్రస్థానం

    పోర్చుగల్‌కు చెందిన క్రిస్టియానో రొనాల్డో ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా నిలిచారు. మాదీరాలో జన్మించిన ఆయన స్పోర్టింగ్ సిపి (Sporting CP) క్లబ్ ద్వారా కెరీర్ ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ క్లబ్‌లో చేరి గ్లోబల్ స్టార్‌గా ఎదిగారు. రియల్ మాడ్రిడ్ జట్టు తరఫున ఆడుతూ ఆ క్లబ్ చరిత్రలోనే అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించడంతో పాటు పలు మార్లు యూఈఎఫ్ఏ (UEFA) ఛాంపియన్స్ లీగ్ టైటిళ్లను గెలుచుకున్నారు. ఆ తర్వాత జువెంటస్, తిరిగి మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌లలో ఆడిన ఆయన ప్రస్తుతం అల్-నస్ర్ (Al-Nassr) క్లబ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.

    నేటి తరానికి ఈ సందేశం ఎందుకు అవసరం?

    నేటి డిజిటల్ యుగంలో చాలామందికి తక్షణ విజయాలు (Instant Success) కావాలి. కానీ, రొనాల్డో చెప్పిన మార్గం కాస్త నిదానంగా ఉన్నా, అత్యంత నిజాయితీతో కూడుకున్నది. ప్రతిభ ఉన్నవారందరూ విజేతలు కాలేరు, ఇతరులు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో కూడా ఎవరైతే తమను తాము మెరుగుపరుచుకుంటూ ముందుకు సాగుతారో వారే చరిత్ర సృష్టిస్తారు. రొనాల్డో నేర్పిన ఈ పాఠం క్రమశిక్షణను ఒక జీవనశైలిగా మార్చుకునేలా మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: రొనాల్డో సక్సెస్ మంత్ర: ‘ఆ ఒక్క వ్యసనం ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరూ ఆపలేరు!’
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: రొనాల్డో సక్సెస్ మంత్ర: ‘ఆ ఒక్క వ్యసనం ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరూ ఆపలేరు!’
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