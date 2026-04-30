Quote of the Day: పదును లేని ప్రతిభ వ్యర్థం.. రొనాల్డో సక్సెస్ మంత్రం
ప్రపంచ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో తన అద్భుతమైన కెరీర్లో నేర్చుకున్న పచ్చి నిజం ఇది. "కష్టపడకుండా కేవలం ప్రతిభ ఉంటే సరిపోదు" అన్న ఆయన మాటల వెనుక ఉన్న లోతైన అర్థం, నేటి పోటీ ప్రపంచంలో నిలదొక్కుకోవడానికి యువతకు ఒక దిక్సూచిలా పనిచేస్తుంది.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఆరాధించే పేరు క్రిస్టియానో రొనాల్డో. మైదానంలో ఆయన చేసే విన్యాసాలు చూసి అది కేవలం దేవుడిచ్చిన 'వరం' అని అనుకుంటే పొరపాటే. ఆ మ్యాజిక్ వెనుక కొన్ని దశాబ్దాల కఠోర శ్రమ, క్రమశిక్షణ ఉన్నాయి. అందుకే ఆయన ఒక సందర్భంలో ప్రతిభ గురించి మాట్లాడుతూ..
"కష్టపడే తత్వం తోడవ్వనప్పుడు.. నీ దగ్గరున్న ప్రతిభ వల్ల పైసా ఉపయోగం లేదు," అని రొనాల్డో కుండబద్ధలు కొట్టారు.
విజయం అనేది ఆకాశం నుంచి ఊడిపడేది కాదు, అది ప్రతిరోజూ మనం చేసే నిరంతర ప్రయత్నం వల్ల లభిస్తుందని ఆయన ఈ మాట ద్వారా స్పష్టం చేశారు.
ప్రతిభ ఉంటే సరిపోతుందా?
చాలామంది తమకు చాలా టాలెంట్ ఉందని, తాము ఏదైనా సాధించగలమని అతివిశ్వాసంతో ఉంటారు. కానీ, రొనాల్డో దృష్టిలో శ్రమ లేని ప్రతిభ అనేది ఇంధనం లేని ఖరీదైన కారు లాంటిది. అది చూడటానికి బాగుంటుంది కానీ గమ్యానికి చేర్చలేదు. కేవలం సహజ సామర్థ్యం మిమ్మల్ని ఒక స్థాయి వరకు తీసుకెళ్లవచ్చు, కానీ శిఖరాగ్రానికి చేరాలంటే మాత్రం క్రమశిక్షణ (Discipline) తప్పనిసరి.
మన దేశంలో కూడా ఎంతోమంది విద్యార్థులు, యువకులు ఒకే రకమైన ప్రతిభ కలిగి ఉంటారు. కానీ వారిలో కొందరు మాత్రమే విజేతలుగా నిలవడానికి కారణం.. వారు తమ ప్రతిభకు 'శ్రమ' అనే పదును పెట్టడమే.
జీవితానికి ఒక అర్థం ఉండాలి
రొనాల్డో ప్రస్థానాన్ని గమనిస్తే ఆయన ఎప్పుడూ కేవలం విజయం కోసం పాకులాడలేదు. తన ఆట ద్వారా తనకంటూ ఒక ఉద్దేశ్యాన్ని (Purpose) ఏర్పరచుకున్నారు. కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు, ఓటములు పలకరించినప్పుడు వెనకడుగు వేయకుండా నిలబడటానికి ఆ బలమైన కారణమే ఆయనను నడిపించింది. మనలో చాలామంది ఆఫీసు పనిలో ఒత్తిడి ఎదురైనప్పుడో, వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చినప్పుడో కుంగిపోతుంటారు. కానీ మనం దేని కోసం ఈ పని చేస్తున్నామో తెలిస్తే.. ఆ కష్టం కూడా సుఖంగానే అనిపిస్తుంది.
నేటి కాలానికి ఈ మాట ఎందుకు అవసరం?
ప్రస్తుత సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో అందరికీ రాత్రికి రాత్రే పేరు, డబ్బు కావాలి. 'షార్ట్ కట్'ల కోసం వెతికే క్రమంలో అసలైన శ్రమను మర్చిపోతున్నారు. అందుకే రొనాల్డో మాట నేడు మరింత సందర్భోచితంగా మారింది. ఇటీవలి పరిశోధనల ప్రకారం, తమ పనిలో స్పష్టమైన లక్ష్యం, ఉద్దేశ్యం ఉన్నవారే మానసికంగా దృఢంగా ఉంటున్నారని తేలింది. వట్టి ఆశయం కంటే బలమైన ఆశయం మిమ్మల్ని నిలబెడుతుంది.
విజయం వైపు అడుగులు వేయండిలా..
రొనాల్డో మాటలను కేవలం చదివి వదిలేయకుండా జీవితంలో అన్వయించుకోవాలంటే ఈ మార్పులు అవసరం:
- స్పష్టమైన లక్ష్యం: మీరు దేని కోసం కష్టపడుతున్నారో ముందుగా ఒక నిర్ణయానికి రండి. అది కుటుంబం కావచ్చు, వృత్తి కావచ్చు లేదా సామాజిక సేవ కావచ్చు.
- ఒక అలవాటును కాపాడుకోండి: మీ లక్ష్యానికి చేరువ చేసే ఒక చిన్న అలవాటును (Habit) ప్రాణం కంటే మిన్నగా పాటించండి.
- రిజల్ట్ కంటే జర్నీ ముఖ్యం: రోజువారీ పనుల్లో ఎంత నిబద్ధతతో ఉన్నామో లెక్కవేసుకోండి.
- ఖాళీ ఆశయాలను వదిలేయండి: కారణం లేని విజయం ఎప్పుడూ ఒత్తిడిని మాత్రమే ఇస్తుంది.
జీవితం అనేది ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం. దానికి రొనాల్డో చెప్పినట్టు 'శ్రమ' అనే లంగరు ఉంటేనే, ఎన్ని తుఫానులు వచ్చినా పడవ మునిగిపోకుండా ఉంటుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. క్రిస్టియానో రొనాల్డో ప్రతిభ కంటే కష్టానికే ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు?
ప్రతిభ అనేది పుట్టుకతో రావచ్చు, కానీ దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే నిరంతర సాధన అవసరం. ప్రపంచస్థాయి పోటీలో నెగ్గాలంటే కేవలం టాలెంట్ సరిపోదని, కష్టపడే తత్వమే విజేతలను వేరు చేస్తుందని ఆయన నమ్మకం.
2. కష్టపడినా ఫలితం రానప్పుడు ఏం చేయాలి?
కష్టంతో పాటు ఫలితం రావడానికి సమయం పడుతుంది. రొనాల్డో చెప్పినట్టు మీ పని వెనుక ఒక బలమైన కారణం ఉంటే, తాత్కాలిక ఓటములు మిమ్మల్ని ఆపలేవు. నిలకడ (Consistency) అనేది విజయానికి అసలైన రహస్యం.
3. ఈ మాట విద్యార్థులకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
కేవలం తెలివితేటలు ఉన్నంత మాత్రాన పరీక్షల్లో లేదా కెరీర్లో రాణించలేరు. క్రమశిక్షణతో కూడిన ప్రిపరేషన్, రోజువారీ సాధన తోడైనప్పుడే అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని ఈ కోట్ చెబుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More