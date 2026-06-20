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    షుగర్‌తో కంటికి ముప్పు: హైదరాబాద్‌లో పెరుగుతున్న డయాబెటిక్ రెటినోపతీ సమస్యలు

    టైప్ 2 మధుమేహం ఉన్నవారిలో సగానికి పైగా రోగులకు అసలు షుగర్ వల్ల కంటి చూపు దెబ్బతింటుందనే విషయమే తెలియదు అని మ్యాక్సివిజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఐ హాస్పిటల్స్ (మాదాపూర్, సోమాజిగూడ) కార్నియా, క్యాటరాక్ట్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ సర్జన్ డాక్టర్ షాలినీ సింగ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై ఆమె అందించిన సమగ్ర వివరాలు..

    Published on: Jun 20, 2026 7:57 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    మధుమేహం (డయాబెటిస్) అనగానే చాలామందికి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, ఆహార నియమాలు, గుండె లేదా కిడ్నీ సమస్యలే గుర్తొస్తాయి. కానీ, ఈ మహమ్మారి కంటి చూపును ఎంతలా గుల్ల చేస్తుందనే విషయాన్ని చాలామంది గుర్తించరు. డయాబెటిస్ వల్ల కంటి లోపల జరిగే నష్టం అత్యంత నిశ్శబ్దంగా, తీవ్రంగా ఉంటుంది.

    షుగర్‌తో కంటికి ముప్పు: హైదరాబాద్‌లో పెరుగుతున్న డయాబెటిక్ రెటినోపతీ ఆందోళనలు
    షుగర్‌తో కంటికి ముప్పు: హైదరాబాద్‌లో పెరుగుతున్న డయాబెటిక్ రెటినోపతీ ఆందోళనలు

    ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనంలో ఈ దిగ్భ్రాంతికర నిజాలు వెల్లడయ్యాయి. కంటి చూపు బాగుంది కదా అని భావిస్తూ, దాదాపు 60 శాతానికి పైగా బాధితులు కంటి పరీక్షలను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని ఈ పరిశోధన పేర్కొంది. డయాబెటిస్ వల్ల వచ్చే కంటి సమస్యలు ఎలాంటి నొప్పి లేదా చూపులో మార్పులు లేకుండానే ఏళ్ల తరబడి లోపల పెరిగిపోతుండటం ఇక్కడి అసలు ప్రమాదం.

    హైదరాబాద్‌లో మారుతున్న ట్రెండ్స్

    భాగ్యనగరంలో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్, మధ్య వయస్కులు, యువతలో షుగర్ వ్యాధి వేగంగా విస్తరిస్తోంది. సాధారణంగా మధుమేహ బాధితులు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ తరచూ చెక్ చేయించుకుంటారు కానీ, కంటి పరీక్షల జోలికి వెళ్లరు. చూపు మసకబారడం, కళ్ల ముందు నల్లటి చుక్కలు (ఫ్లోటర్స్) రావడం లేదా చదవడంలో ఇబ్బంది తలెత్తే వరకు కంటి వైద్యుడిని సంప్రదించరు. అయితే, ఇలాంటి లక్షణాలు బయటపడే సమయానికే కంటికి జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    కంటిపై డయాబెటిస్ దాడి ఎలా జరుగుతుంది?

    రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు దీర్ఘకాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కంటి లోపల ఉండే సూక్ష్మ రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తాయి. మనం స్పష్టంగా చూడటానికి కారణమైన 'రెటీనా' (కంటి పొర) సక్రమంగా పనిచేయాలంటే ఈ రక్తనాళాలే ఆధారం. షుగర్ తీవ్రత వల్ల ఈ నాళాలు బలహీనపడి లీక్ అవ్వడం, వాపు రావడం లేదా రక్తం కారడం జరుగుతుంది. వైద్య పరిభాషలో దీనినే 'డయాబెటిక్ రెటినోపతీ' అంటారు. ప్రారంభ దశలో దీనివల్ల ఎలాంటి స్పష్టమైన హెచ్చరికలు ఉండవు. లోపల నష్టం జరుగుతున్నా సరే, బాధితుడు ఎప్పటిలాగే చదవడం, డ్రైవింగ్ చేయడం వంటి పనులు చేసుకోగలడు.

    కేవలం రెటినోపతీ మాత్రమే కాదు.. మధుమేహం వల్ల కంటి శుక్లాలు (క్యాటరాక్ట్), గ్లాకోమాతో పాటు రెటీనా మధ్య భాగంలో వాపు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. దీనిని 'డయాబెటిక్ మాక్యులర్ ఎడెమా' అని పిలుస్తారు. ఈ సమస్యలు ముదిరితే చిన్న అక్షరాలు చదవడం, ఫోన్ వాడటం, మనుషుల ముఖాలను గుర్తుపట్టడం, రాత్రి పూట డ్రైవింగ్ చేయడం, స్క్రీన్ల ముందు ఎక్కువ సమయం పనిచేయడం దుర్భరంగా మారుతుంది. అందుకే చూపు మసకబారే వరకు వేచి చూడకుండా ముందే జాగ్రత్త పడాలి.

    భ్రమలు వద్దు.. ముందస్తు పరీక్షలే శరణ్యం

    కంటి చూపు బాగున్నంత మాత్రాన కళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయని అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు. చూపు స్పష్టంగా ఉన్నవారిలో కూడా డయాబెటిక్ రెటినోపతీ అంతర్గతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. క్రమం తప్పకుండా రెటీనా పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా కంటి లోపలి మార్పులను ముందే పసిగట్టవచ్చు. సరైన సమయంలో చికిత్స ప్రారంభించి, షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉంచుకుంటే చూపు కోల్పోయే ప్రమాదాన్ని పూర్తిగా నివారించవచ్చు.

    నిర్లక్ష్యం చేయకూడని లక్షణాలు ఇవే..

    మధుమేహ బాధితులు కొన్ని లక్షణాల పట్ల అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చూపు అకస్మాత్తుగా మసకబారడం, కళ్ల ముందు నల్లటి మచ్చలు లేదా చుక్కలు తేలినట్లు అనిపించడం, రాత్రి వేళల్లో చూపు మందగించడం, రంగులు వెలసిపోయినట్లు కనిపించడం లేదా హఠాత్తుగా చూపు కోల్పోవడం వంటివి జరిగితే వెంటనే అత్యవసరంగా కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. లక్షణాలు లేకపోయినా కళ్లు సురక్షితంగా ఉన్నాయని భావించలేం.

    మన హైదరాబాద్ మారాలి

    హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, కంటి ఆరోగ్యంపై అవగాహన ఇంకా పెరగాల్సి ఉంది. డయాబెటిస్ నిర్వహణ అంటే కేవలం బ్లడ్ టెస్టులు, ఇన్సులిన్, మాత్రలకే పరిమితం కాకూడదు. మూడు నెలలకొకసారి చేయించుకునే హెచ్‌బీఏ1సీ (HbA1c) పరీక్ష ఎంత ముఖ్యమో, రెటీనా పరీక్ష కూడా అంతే ముఖ్యమైన భాగంగా మారాలి.

    షుగర్ ఉన్నవారు ఏటా కనీసం ఒక్కసారైనా పూర్తి కంటి పరీక్ష చేయించుకోవడం తప్పనిసరి. ఇంట్లోని వృద్ధులను ముందస్తు పరీక్షలకు తీసుకెళ్లడంలో కుటుంబ సభ్యులు చొరవ చూపాలి. ఏటా చేయించుకునే ఒకే ఒక్క సాధారణ కంటి పరీక్ష.. జీవితాంతం వెలుగును కాపాడుతుందనే సత్యాన్ని గ్రహించాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. డయాబెటిక్ రెటినోపతీ అంటే ఏమిటి? రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ దీర్ఘకాలం పాటు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కంటిలోని రెటీనాకు సంబంధించిన సూక్ష్మ రక్తనాళాలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ రెటినోపతీ అంటారు. దీనివల్ల కంటి లోపల రక్తస్రావం లేదా వాపు రావచ్చు.

    2. కంటి చూపు బాగున్నా షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు పరీక్షలు చేయించుకోవాలా? తప్పకుండా చేయించుకోవాలి. డయాబెటిక్ రెటినోపతీ ప్రారంభ దశలో ఎలాంటి నొప్పి లేదా చూపు మసకబారడం వంటి లక్షణాలు ఉండవు. చూపు స్పష్టంగా ఉన్నా లోపల నష్టం జరుగుతుండవచ్చు కాబట్టి ఏటా రెటీనా పరీక్ష అవసరం.

    3. మధుమేహం వల్ల కంటికి వచ్చే ఇతర సమస్యలు ఏవి? మధుమేహం వల్ల డయాబెటిక్ రెటినోపతీతో పాటు కంటి శుక్లాలు (క్యాటరాక్ట్), గ్లాకోమా (కంటి నరాలపై ఒత్తిడి), రెటీనా మధ్య భాగంలో వాపు వచ్చే డయాబెటిక్ మాక్యులర్ ఎడెమా వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

    4. హైదరాబాద్‌లో షుగర్ బాధితులు కంటి చూపును కాపాడుకోవడానికి ఏం చేయాలి? బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉంచుకోవడంతో పాటు, హెచ్‌బీఏ1సీ (HbA1c) పరీక్ష తరహాలోనే ఏటా కనీసం ఒక్కసారైనా పూర్తి స్థాయి రెటీనా తనిఖీ చేయించుకోవాలి. కళ్ల ముందు నల్లటి చుక్కలు రావడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలి.

    - డాక్టర్ షాలినీ సింగ్

    కార్నియా, క్యాటరాక్ట్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ సర్జన్,

    మ్యాక్సివిజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఐ హాస్పిటల్స్

    మాదాపూర్, సోమాజిగూడ - హైదరాబాద్

    • HT Telugu Desk
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      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/షుగర్‌తో కంటికి ముప్పు: హైదరాబాద్‌లో పెరుగుతున్న డయాబెటిక్ రెటినోపతీ సమస్యలు
    Home/Lifestyle/షుగర్‌తో కంటికి ముప్పు: హైదరాబాద్‌లో పెరుగుతున్న డయాబెటిక్ రెటినోపతీ సమస్యలు
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