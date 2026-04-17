    మండే వేసవిలో మీ శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇవి తీసుకోండి

    Summer Care Tips : మండే వేసవి కాలం ప్రారంభమైంది. ఇతర కాలాలతో పోలిస్తే వేసవిలో ప్రజలు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడతారు. వేసవిలో ఉష్ణోగ్రత పెరిగి పూర్తిగా నీరసించిపోతారు. కొన్ని రకాల ఆహారాలు మీ శరీరాన్ని వేసవిలో చల్లబరుస్తాయి.

    Published on: Apr 17, 2026 7:31 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    వేసవిలో చాలా మంది డీహైడ్రేషన్‌కు గురై, శక్తిని కోల్పోతారు. ఇవి మన శరీరం వేడిమి వల్ల బాధపడుతోందనడానికి సంకేతాలు. అందుకే వేసవిలో మన ఆరోగ్యంపై అదనపు శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. మన శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినడం ముఖ్యం. అంతర్గత, బాహ్య కారకాల వల్ల మన శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరగవచ్చు. ఎండలో ఎక్కువ సేపు గడపడం వల్ల మీ శరీర ఉష్ణోగ్రత గణనీయంగా పెరగవచ్చు. ఈ శరీర వేడిని తగ్గించడానికి, కొన్ని ఆహార పదార్థాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం ముఖ్యం. ఆ ఆహార పదార్థాలు ఏంటో మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.

    వేసవి ఆహార పదార్థాలు
    కొబ్బరి నీరు

    కొబ్బరి నీరు వేసవికి ఇది ఒక అద్భుతమైన పానీయం. స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నీటిలోని చల్లదనం వేసవి వేడిని తట్టుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలోని ఎలక్ట్రోలైట్లు శరీరంలో నీటి శాతాన్ని కాపాడి, శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. స్వచ్ఛమైన నీరు సహజంగా తీయగా ఉంటుంది. దీనిలోని కొబ్బరిని ముఖానికి రుద్దుకోవడం వల్ల చర్మానికి ఆహ్లాదకరమైన చల్లదనం కలుగుతుంది.

    మజ్జిగ

    మజ్జిగ ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోగలిగే ఈ ఆరోగ్యకరమైన పానీయం మండుటెండలో కూడా మన శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచే అవసరమైన ప్రోబయోటిక్స్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. వేసవిలో రోజుకు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మజ్జిగ తాగడం శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి సహాయపడుతుంది.

    కలబంద

    కలబందను సహజంగా చల్లబరిచేదిగా పరిగణిస్తారు, ఎందుకంటే ఇది శరీరం అంతర్గత, బాహ్య వేడిని తగ్గిస్తుంది. ఈ చల్లదనాన్ని నేరుగా పొందడానికి, మీరు దాని జెల్‌ను మీ చర్మానికి రాసుకోవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా కలబంద జెల్‌ను దోసకాయ లేదా పుదీనా రసంతో కలిపి బాగా నూరి, శరీరాన్ని లోపలి నుండి చల్లబరచడానికి ఆ మిశ్రమాన్ని తాగవచ్చు.

    పుదీనా

    భారతదేశంలో అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే వంట మూలికలలో పుదీనా ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. శరీరంలోని అధిక వేడిని సమతుల్యం చేయడానికి, దాని శీతలీకరణ గుణాల ద్వారా శరీర ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచడానికి దీనిని ఆహారాలు, పానీయాలలో కలుపుతారు. పెరుగు, మజ్జిగ లేదా నిమ్మరసంలో పుదీనాను కలపడం వల్ల అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

    పుచ్చకాయ

    భారతదేశంలో వేసవి కాలంలో మామిడి పండ్ల కంటే ఎక్కువగా పుచ్చకాయను తింటారు. పుచ్చకాయలో సాధారణంగా 92 శాతం నీరు ఉంటుంది. ఇది డీహైడ్రేషన్‌ను నివారించి, శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే, శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

    పుచ్చకాయల మాదిరిగానే దోసకాయలలో కూడా 95 శాతం నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది. వీటిలో పీచుపదార్థం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఇది వేసవి తాపంలో వచ్చే సాధారణ సమస్యలలో ఒకటైన మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం కలిగించడంలో సహాయపడుతుంది. దోసకాయలను సాధారణంగా సలాడ్లలోనే కాకుండా, ముఖ, కంటి చికిత్సలలో కూడా ఉపయోగిస్తారు.

    నిమ్మకాయ

    విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే నిమ్మకాయ, శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇది శరీరానికి అవసరమైన తేమ, ఆక్సిజన్‌ను అందించడం ద్వారా, వేసవిలో మీ శక్తి స్థాయిలను మెరుగుపరచి, తాజాగా ఉండేలా చేస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Lifestyle/మండే వేసవిలో మీ శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇవి తీసుకోండి
