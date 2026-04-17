మండే వేసవిలో మీ శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇవి తీసుకోండి
Summer Care Tips : మండే వేసవి కాలం ప్రారంభమైంది. ఇతర కాలాలతో పోలిస్తే వేసవిలో ప్రజలు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడతారు. వేసవిలో ఉష్ణోగ్రత పెరిగి పూర్తిగా నీరసించిపోతారు. కొన్ని రకాల ఆహారాలు మీ శరీరాన్ని వేసవిలో చల్లబరుస్తాయి.
వేసవిలో చాలా మంది డీహైడ్రేషన్కు గురై, శక్తిని కోల్పోతారు. ఇవి మన శరీరం వేడిమి వల్ల బాధపడుతోందనడానికి సంకేతాలు. అందుకే వేసవిలో మన ఆరోగ్యంపై అదనపు శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. మన శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినడం ముఖ్యం. అంతర్గత, బాహ్య కారకాల వల్ల మన శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరగవచ్చు. ఎండలో ఎక్కువ సేపు గడపడం వల్ల మీ శరీర ఉష్ణోగ్రత గణనీయంగా పెరగవచ్చు. ఈ శరీర వేడిని తగ్గించడానికి, కొన్ని ఆహార పదార్థాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం ముఖ్యం. ఆ ఆహార పదార్థాలు ఏంటో మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.
కొబ్బరి నీరు
కొబ్బరి నీరు వేసవికి ఇది ఒక అద్భుతమైన పానీయం. స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నీటిలోని చల్లదనం వేసవి వేడిని తట్టుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలోని ఎలక్ట్రోలైట్లు శరీరంలో నీటి శాతాన్ని కాపాడి, శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. స్వచ్ఛమైన నీరు సహజంగా తీయగా ఉంటుంది. దీనిలోని కొబ్బరిని ముఖానికి రుద్దుకోవడం వల్ల చర్మానికి ఆహ్లాదకరమైన చల్లదనం కలుగుతుంది.
మజ్జిగ
మజ్జిగ ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోగలిగే ఈ ఆరోగ్యకరమైన పానీయం మండుటెండలో కూడా మన శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచే అవసరమైన ప్రోబయోటిక్స్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. వేసవిలో రోజుకు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మజ్జిగ తాగడం శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి సహాయపడుతుంది.
కలబంద
కలబందను సహజంగా చల్లబరిచేదిగా పరిగణిస్తారు, ఎందుకంటే ఇది శరీరం అంతర్గత, బాహ్య వేడిని తగ్గిస్తుంది. ఈ చల్లదనాన్ని నేరుగా పొందడానికి, మీరు దాని జెల్ను మీ చర్మానికి రాసుకోవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా కలబంద జెల్ను దోసకాయ లేదా పుదీనా రసంతో కలిపి బాగా నూరి, శరీరాన్ని లోపలి నుండి చల్లబరచడానికి ఆ మిశ్రమాన్ని తాగవచ్చు.
పుదీనా
భారతదేశంలో అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే వంట మూలికలలో పుదీనా ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. శరీరంలోని అధిక వేడిని సమతుల్యం చేయడానికి, దాని శీతలీకరణ గుణాల ద్వారా శరీర ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచడానికి దీనిని ఆహారాలు, పానీయాలలో కలుపుతారు. పెరుగు, మజ్జిగ లేదా నిమ్మరసంలో పుదీనాను కలపడం వల్ల అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
పుచ్చకాయ
భారతదేశంలో వేసవి కాలంలో మామిడి పండ్ల కంటే ఎక్కువగా పుచ్చకాయను తింటారు. పుచ్చకాయలో సాధారణంగా 92 శాతం నీరు ఉంటుంది. ఇది డీహైడ్రేషన్ను నివారించి, శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే, శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
పుచ్చకాయ
పుచ్చకాయల మాదిరిగానే దోసకాయలలో కూడా 95 శాతం నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది. వీటిలో పీచుపదార్థం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఇది వేసవి తాపంలో వచ్చే సాధారణ సమస్యలలో ఒకటైన మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం కలిగించడంలో సహాయపడుతుంది. దోసకాయలను సాధారణంగా సలాడ్లలోనే కాకుండా, ముఖ, కంటి చికిత్సలలో కూడా ఉపయోగిస్తారు.
నిమ్మకాయ
విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే నిమ్మకాయ, శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇది శరీరానికి అవసరమైన తేమ, ఆక్సిజన్ను అందించడం ద్వారా, వేసవిలో మీ శక్తి స్థాయిలను మెరుగుపరచి, తాజాగా ఉండేలా చేస్తుంది.
