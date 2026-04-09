Fatty Liver Reverse: ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో సతమతమవుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలతో రివర్స్ చేయొచ్చంటున్న డాక్టర్లు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్యాటీ లివర్ ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిలా విస్తరిస్తోంది. సరైన ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలిలో మార్పుల ద్వారా ఈ సమస్యను ప్రారంభ దశలోనే ఎలా నయం చేసుకోవచ్చో బెంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ కాలేయ చికిత్స నిపుణులు డాక్టర్ సోనాల్ ఆస్థానా వివరించారు.
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మనకు తెలియకుండానే మనం అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను కొని తెచ్చుకుంటున్నాం. అందులో ప్రధానమైనది ‘ఫ్యాటీ లివర్’. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) గణాంకాల ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 32 శాతం మంది వయోజనులు నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ (NAFLD) బారిన పడుతున్నారు. అంటే మద్యం సేవించని వారు కూడా ఈ కాలేయ వ్యాధి బారిన పడటం ఆందోళన కలిగించే అంశం. ముఖ్యంగా భారతీయుల్లో నూనె పదార్థాలు, స్వీట్ల వినియోగం ఎక్కువ కాబట్టి మన దేశంలో ఈ ముప్పు మరింత తీవ్రంగా ఉంది.
ఫ్యాటీ లివర్ను తిరిగి సాధారణ స్థితికి తీసుకురావచ్చా?
ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ సోనాల్ ఆస్థానా సానుకూల సమాధానం ఇచ్చారు. "ఫ్యాటీ లివర్ను ప్రారంభ దశలో గుర్తించి, జీవనశైలిని మార్చుకుంటే కాలేయం తిరిగి తన పాత రూపాన్ని సంతరించుకుంటుంది," అని ఆయన పేర్కొన్నారు. కాలేయం తనను తాను రిపేర్ చేసుకునే అద్భుతమైన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఇందుకోసం బరువు తగ్గడం అత్యంత కీలకమైన అడుగు. శరీర బరువులో కనీసం 5-10 శాతం తగ్గినా కాలేయంలోని కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
కాలేయానికి మేలు చేసే ఆహారం ఇదే!
మన వంటగదిలోనే కాలేయానికి మేలు చేసే అద్భుతమైన ఔషధాలు ఉన్నాయి.
- ఆకుకూరలు: పాలకూర, క్యాబేజీ వంటివి శరీరంలోని విషతుల్యాలను బయటకు పంపుతాయి.
- పండ్లు: ఆపిల్, పప్పాయ, బెర్రీలలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కాలేయ కణాలను రక్షిస్తాయి.
- మసాలా దినుసులు: వెల్లుల్లి, పసుపులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కాలేయ వాపును తగ్గిస్తాయి.
- వాల్నట్స్ & గ్రీన్ టీ: వీటిలోని పోషకాలు కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా చూస్తాయి.
బక్కపలచగా ఉన్నవారికి కూడా ముప్పు తప్పదా?
చాలామంది తాము సన్నగా ఉన్నాం కదా, మాకు ఫ్యాటీ లివర్ రాదు అని భ్రమపడుతుంటారు. దీనిని ‘లీన్ ఎన్ఏఎఫ్ఎల్డి’ (Lean NAFLD) అంటారు. బక్కపలచగా ఉన్నా శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం లేదా జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల వీరి కాలేయం చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి బరువుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కాలేయ ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి.
వ్యాధిని గుర్తించడం ఎలా?
ఫ్యాటీ లివర్ లక్షణాలు ప్రారంభంలో చాలా స్వల్పంగా ఉంటాయి.
- విపరీతమైన నీరసం, బలహీనత.
- ఆకలి మందగించడం, అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గడం.
- కడుపులో కుడి వైపు పైభాగంలో అసౌకర్యంగా ఉండటం.
- కళ్లు, చర్మం పసుపు రంగులోకి మారడం (కామెర్లు).
- మూత్రం ముదురు రంగులో రావడం.
కాఫీ తాగొచ్చా?
లివర్ సమస్య ఉన్నవారు కాఫీ తాగవచ్చా అనే సందేహం చాలామందికి ఉంటుంది. అయితే, బ్లాక్ కాఫీ (చక్కెర, క్రీమ్ లేకుండా) పరిమితంగా తీసుకోవడం వల్ల కాలేయానికి మేలు జరుగుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఇది కాలేయం దెబ్బతినే ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేస్తుంది.
నిపుణుల సలహా
రోజూ కనీసం 30 నిమిషాల పాటు వేగంగా నడవడం (Brisk Walking), సైక్లింగ్ లేదా స్విమ్మింగ్ చేయడం వల్ల కాలేయం చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు కరుగుతుంది. అలాగే ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారానికి, అధిక చక్కెర ఉన్న పానీయాలకు దూరంగా ఉండాలి. మధుమేహం, కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారు వాటిని అదుపులో ఉంచుకోవడం ద్వారా కాలేయాన్ని పదిలంగా ఉంచుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?
ఇది వ్యాధి తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, సరైన ఆహారం తీసుకుంటే కొన్ని నెలల్లోనే కాలేయ ఆరోగ్యం మెరుగుపడటం గమనించవచ్చు.
2. సన్నగా ఉన్నవారికి ఫ్యాటీ లివర్ రావడానికి కారణాలేంటి?
దీనిని ‘లీన్ ఫ్యాటీ లివర్’ అంటారు. సరైన పోషకాహారం తీసుకోకపోవడం, అధిక ఒత్తిడి, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, జన్యుపరమైన లోపాల వల్ల సన్నగా ఉన్నవారిలో కూడా కాలేయ సమస్యలు వస్తాయి.
3. కాలేయానికి కాఫీ నిజంగా మేలు చేస్తుందా?
అవును. రోజుకు 2-3 కప్పుల ప్లెయిన్ కాఫీ తాగడం వల్ల కాలేయ వాపు తగ్గుతుంది. అయితే ఇందులో పంచదార, క్రీమ్ లేదా ఇతర ఫ్లేవర్లు కలపకూడదు.
4. ఆల్కహాల్ తీసుకోని వారికి లివర్ సిర్రోసిస్ వస్తుందా?
వస్తుంది. నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తే, అది కాలక్రమేణా కాలేయంపై మచ్చలు (Scarring) ఏర్పడటానికి దారితీస్తుంది. దీనినే సిర్రోసిస్ అంటారు.
- ABOUT THE AUTHOR HT Telugu Desk
