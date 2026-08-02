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    Friendship day : ఫ్రెండ్​షిప్​ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు? స్నేహితుల దినోత్సవం అసలు చరిత్ర ఇది..

    Happy friendship day best friend : భారతదేశంలో స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని ప్రతి ఏటా ఆగస్టు మొదటి ఆదివారం జరుపుకుంటారు. అయితే ఐక్యరాజ్యసమితి జులై 30న అంతర్జాతీయ ఫ్రెండ్‌షిప్ డేగా ప్రకటించింది. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటో, అసలు స్నేహితుల దినోత్సవం ఎందుకు జరుపుకుంటారు? చరిత్ర తెలుసుకోండి..

    Published on: Aug 2, 2026, 08:15:44 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    నమ్మకం, అండగా నిలిచే ప్రోత్సాహం, మర్చిపోలేని మధుర జ్ఞాపకాల పునాదులపై నిర్మితమయ్యేది 'స్నేహం'. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ స్నేహితులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. అలాంటి విలువైక బంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, ప్రాణస్నేహితులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడానికి ఏటా 'ఫ్రెండ్‌షిప్ డే' ఒక మంచి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. అయితే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్రెండ్‌షిప్ డేను వేర్వేరు తేదీల్లో ఎందుకు జరుపుకుంటారు? భారతదేశంలో అసలు ఫ్రెండ్‌షిప్ డే ఎప్పుడు? అనే సందేహం చాలామందిలో వస్తుంటుంది. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

    స్నేహితుల దినత్సవం ఎందుకు జరుపుకుంటారు? (PC: Freepik)
    స్నేహితుల దినత్సవం ఎందుకు జరుపుకుంటారు? (PC: Freepik)

    భారతదేశంలో ఫ్రెండ్‌షిప్ డే ఎప్పుడు?

    మన దేశంలో ప్రతి ఏటా ఆగస్టు నెలలోని మొదటి ఆదివారాన్ని ఫ్రెండ్‌షిప్ డేగా జరుపుకోవడం దశాబ్దాలుగా వస్తున్న ఆచారం. ఈ లెక్కన 2026లో ఆగస్టు 2వ తేదీ ఆదివారం రోజున భారతదేశ వ్యాప్తంగా స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు.

    ఈ రోజున ఫ్రెండ్స్ ఒకరికొకరు కలర్‌ఫుల్ 'ఫ్రెండ్‌షిప్ బ్యాండ్లు' కట్టుకోవడం, గ్రీటింగ్ కార్డులు, కానుకలు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం చేస్తుంటారు. చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ ప్రత్యేకంగా లంచ్, రోడ్ ట్రిప్‌లు, మూవీ డేట్స్ లేదా సరదాగా గెట్-టుగెదర్ వేడుకలు ప్లాన్ చేసుకుంటారు.

    ఇండియాలో వేరే తేదీన ఎందుకు జరుపుకుంటారు?

    అంతర్జాతీయ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే తేదీకి, భారతీయ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే తేదీకి వ్యత్యాసం ఉంది. ఐక్యరాజ్యసమితి అధికారికంగా జులై 30వ తేదీని ‘అంతర్జాతీయ స్నేహితుల దినోత్సవం’గా నిర్ణయించింది.

    అయితే ఐక్యరాజ్యసమితి ఈ ప్రకటన చేయడానికి చాలా దశాబ్దాల ముందే.. మన దేశంలో పాప్ కల్చర్, గ్రీటింగ్ కార్డు కంపెనీల ప్రచారాల ద్వారా ఆగస్టు మొదటి ఆదివారాన్ని ఫ్రెండ్‌షిప్ డేగా జరుపుకోవడం ఒక సాంప్రదాయంగా మారిపోయింది. అందుకే ఐరాస జులై 30ని ప్రకటించినప్పటికీ, భారత్‌లో ఆగస్టు మొదటి ఆదివారం నాడే జరుపుకునే పాత పద్ధతే కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ రెండు వేడుకలూ తమదైన ప్రత్యేకతతో కొనసాగుతున్నాయి.

    అంతర్జాతీయ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే చరిత్ర ఏంటి?

    ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ 2011లో జులై 30ని 'అంతర్జాతీయ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే'గా గుర్తించింది. ప్రజలు, సంస్కృతులు, దేశాల మధ్య స్నేహభావాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా శాంతి, సమైక్యత, పరస్పర అవగాహనను పెంచవచ్చనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

    అయితే, దీని వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన చరిత్ర ఉంది. 1958లోనే పరాగ్వేకి చెందిన డాక్టర్ రామోన్ ఆర్టెమియో బ్రాచో సమాజంలో సుహృద్భావాన్ని పెంచేందుకు స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని ప్రతిపాదించారు. ఆ తర్వాతి కాలంలో ఆయన ప్రారంభించిన ఆలోచనే 'వరల్డ్ ఫ్రెండ్‌షిప్ క్రుసేడ్'గా రూపాంతరం చెంది, ప్రపంచ శాంతి కోసం స్నేహాన్ని ఒక సాధనంగా విస్తరించింది.

    ఫ్రెండ్‌షిప్ డే ప్రాముఖ్యత..

    కేవలం గిఫ్టులు మార్చుకోవడం, సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు పోస్ట్ చేయడానికే ఫ్రెండ్‌షిప్ డే పరిమితం కాదు. జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టసుఖాల్లో మనతో పాటు నడిచిన మనుషులను గుర్తుచేసుకుని గౌరవించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి సందర్భం. పాత స్నేహితులతో మళ్లీ మాట్లాడటానికి, ప్రస్తుతం ఉన్న సంబంధాలను మరింత బలపరుచుకోవడానికి, మన జీవితంలో తోడుగా ఉన్నందుకు స్నేహితులకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవడానికి ఈ రోజు దోహదపడుతుంది.

    ఫ్రెండ్‌షిప్ డేను ఎలా జరుపుకోవచ్చు?

    స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని అట్టహాసంగా కాకపోయినా, చాలా నిరాడంబరంగా, హృదయపూర్వకంగా జరుపుకోవచ్చు.

    • మీ ప్రాణస్నేహితులతో కలిసి టీ, కాఫీ లేదా డిన్నర్ చేస్తూ కాసేపు నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపవచ్చు.
    • ఫ్రెండ్‌షిప్ బ్యాండ్‌లు, చిన్న బహుమతులు లేదా చేతితో రాసిన ప్రేమానురాగాల లేఖలను బహుకరించవచ్చు.
    • పాత ఆల్బమ్‌లు తిరగేస్తూ, చిన్ననాటి ఫోటోలను షేర్ చేసుకుంటూ పాత జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్లవచ్చు.
    • వీకెండ్ నాటి సరదా ప్రయాణం లేదా కలిసి సినిమా చూడటానికి వెళ్లవచ్చు.
    • చాలా కాలంగా మాట్లాడని పాత స్నేహితుడికి ఫోన్ చేసి లేదా మెసేజ్ చేసి పలకరించవచ్చు.
    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Friendship Day : ఫ్రెండ్​షిప్​ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు? స్నేహితుల దినోత్సవం అసలు చరిత్ర ఇది..
    Home/Lifestyle/Friendship Day : ఫ్రెండ్​షిప్​ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు? స్నేహితుల దినోత్సవం అసలు చరిత్ర ఇది..
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