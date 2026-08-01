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    Happy Friendship Day : కలిసే ఉందాం.. కడవరకూ.. ఇలా స్నేహితుల దినోత్సవం విషెస్ చెప్పండి

    ఈసారి స్నేహితుల దినోత్సవం ఆగస్టు 2న వచ్చింది. ఈ అద్భుతమైన రోజున, స్నేహితుల దినోత్సవం శుభాకాంక్షలును మీ ఫ్రెండ్స్‌కు తెలియజేయండి. మీకోసం ఇక్కడ కొన్ని విషెస్ ఉన్నాయి.

    Published on: Aug 1, 2026, 17:21:48 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    స్నేహం ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచం.. అది మనం మనకోసం ఎంచుకునే ఒక అద్భుతమైన బంధం. జీవితానికి జీవం పోసే స్నేహితులు మనకు ఉంటే.. సంతోషానికి కొదువ ఉండదు. ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన బంధాలలో స్నేహం ఒకటి. మనం స్నేహితులతో ఉన్నప్పుడు, ఒక అందమైన ప్రపంచంలో ప్రయాణికుల్లా ఉంటాం... స్నేహితులతో నవ్వుతాం, స్నేహితులతో ఏడుస్తాం, స్నేహితులతో పోట్లాడుకుంటాం, స్నేహితులతోనే ఒక్కటవుతాం, ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తాం. ఇలాంటి అద్భుతమైన స్నేహానికి స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా విషెస్ చెప్పండి.

    మీకోసం స్నేహితుల దినోత్సవం విషెస్
    మీకోసం స్నేహితుల దినోత్సవం విషెస్

    నా గురించి నీకు ఎవరు ఏం చెప్పినా, నీ గురించి నాకు ఎవరు ఏం చెప్పినా.. పట్టించుకోకుండా కలిసే ఉందాం.. కడవరకూ.. ఎందుకంటే మనమేంటో మనకు తెలుసు! Happy Frienship Day 2026

    రక్తం పంచకుండానే దేవుడు మనకిచ్చే ఏకైక బంధం.. స్నేహం. క్షమించడానికి నిబంధనలు లేనిది, దాచుకోవడానికి రహస్యాలు లేనిది స్నేహం ఒక్కటే! Happy Friendship Day

    కాలం మారినా, జీవితంలో మనుషులు మారినా.. మన స్థానాన్ని ఎప్పటికీ మార్చకుండా మనలాగే మనల్ని ఆమోదించేవాడే నిజమైన స్నేహితుడు. స్నేహితుల దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు

    "భాష లేని భావాలకి, హద్దులు లేని నవ్వులకి, మాటలు చాలని భావోద్వేగాలకి చిరునామా.. నీ స్నేహం!" స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2026

    ప్రపంచం అంతా నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు.. నీ చేయి పట్టుకుని 'నేనున్నానురా' అని ధైర్యాన్నిచ్చే ఒక్క స్నేహితుడు ఉంటే చాలు, ఈ ప్రపంచాన్ని గెలవడానికి! Happy Friendship Day 2026

    కష్టమొస్తే కంటనీరు తుడిచేది చెయ్యి అయితే, ఆ కన్నీటి వెనుక ఉన్న బాధను గుర్తించి నవ్వించేది నీ స్నేహం! Happy Friendship Day

    స్నేహితుడంటే జీవితం అనే ప్రయాణంలో దొరికే ఒక అందమైన తోడు మాత్రమే కాదు.. మనం కిందపడితే లేపే ఓ బలమైన నమ్మకం! స్నేహితుల దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు 2026

    మనం ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా, ఒంటరిగా ఉన్నామనిపించినప్పుడు మనల్ని పాత జ్ఞాపకాల తీరానికి తీసుకెళ్లే ఏకైక మజిలీ.. పాత స్నేహం. హ్యాపీ ఫెండ్‌షిప్ డే 2026

    మౌనంలో ఉన్న అర్థాన్ని చదవగలిగేది, పెదవులపై ఉన్న నవ్వు వెనుక ఉన్న నిజమైన బాధను చూడగలిగేది ఒక్క స్నేహితుడి కన్నులు మాత్రమే! Happy Friendship Day

    మన తప్పులను ముఖం మీదే తిట్టి, మన గెలుపును ప్రపంచానికి గర్వంగా చాటిచెప్పే బంధమే.. నిజమైన స్నేహం! స్నేహితుల దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు

    ప్రతి పరిచయం స్నేహం కాదు.. ప్రతి స్నేహం జీవితం కాదు.. కానీ కొన్ని పరిచయాలు మాత్రమే మన జీవితాన్నే మార్చేసేంత గొప్ప స్నేహంగా మారతాయి! Happy Friendship Day

    స్నేహం ఒక మధురమైన బంధం... నీ అందమైన స్నేహ ప్రపంచంలో ఉన్నందుకు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను... స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

    నువ్వు నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చావు... నాలో ధైర్యాన్ని నింపావు... నా ముఖంలో చిరునవ్వును పూయించావు... నా జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దావు... నా కృతజ్ఞతను ఎలా వ్యక్తపరచగలను, ఈ రుణం ఎలా తీర్చగలను.. Happy Friendship Day

    నువ్వు నన్ను బాగా అర్థం చేసుకుని, నా సంతోషదుఃఖాలన్నింటిలో నాకు తోడుగా ఉండే ఒక అద్భుతమైన స్నేహితుడివి. నీ ప్రేమకు, నమ్మకానికి, విశ్వాసానికి నేను కృతజ్ఞుడిని. స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

    నీ ప్రేమ, నమ్మకం వెలకట్టలేనివి. ఒక స్నేహితుడు ఎలా ఉండాలో చెప్పడానికి నువ్వే నిదర్శనం... ఎప్పటికీ ఇలాగే కలిసి ఉందాం.. Happy Friendship Day 2026

    మీ స్నేహం వల్ల నేను ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంతోషంగా ఉన్నాను. ఈ అందమైన స్నేహం జీవితాంతం నిలవాలని కోరుకుంటున్నాను. స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2026

    మంచి చెడు సమయాల్లో నాకు తోడుగా ఉండి, నాకు బలాన్నిచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు... నీ స్నేహమే నా జీవితానికి బలం. నీలాంటి స్నేహితుడు నాకు దొరకడం నా అదృష్టం. స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

    నా నుంచి ఎంత మంది దూరమై వెళ్లిపోయినా.., నువ్వు నాతో ఉంటావని ధైర్యం నాకు ఉంది... నీకు స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

    Happy Friendship Day 2026

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Happy Friendship Day : కలిసే ఉందాం.. కడవరకూ.. ఇలా స్నేహితుల దినోత్సవం విషెస్ చెప్పండి
    Home/Lifestyle/Happy Friendship Day : కలిసే ఉందాం.. కడవరకూ.. ఇలా స్నేహితుల దినోత్సవం విషెస్ చెప్పండి
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