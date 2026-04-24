    True friendship : మీ చుట్టూ ఉన్నది స్నేహితులా? శత్రువులా? ఈ టాక్సిక్ లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే జాగ్రత్త పడండి!

    How to Find Real Friends : జీవిత ప్రయాణంలో రక్తసంబంధీకుల కంటే మిన్నగా నిలిచే ఏకైక బంధం స్నేహం. అయితే, ఆత్మీయ మిత్రులెవరో, అవసరానికి వాడుకునే వారెవరో గుర్తించడం నేటి కాలంలో ఒక పెద్ద సవాలు. నిస్వార్థమైన స్నేహం ఎలా ఉంటుంది? దానిని ఎలా వెతుక్కోవాలి? అనే అంశంపై ఒక లోతైన విశ్లేషణ.

    Published on: Apr 24, 2026 7:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    True Friendship Characteristics : "మనిషి జీవితంలో స్నేహానికి మించిన ఆస్తి లేదు" అని అనేక ఉదాహరణలు నిరూపితం చేశాయి. ఈ భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు మనం మన కుటుంబాన్ని ఎంచుకోలేము కానీ కుటుంబంతో సమానమైన ఫ్రెండ్స్​ని మాత్రం ఎంచుకోగలము! కానీ నేటి సోషల్ మీడియా యుగంలో 'ఫ్రెండ్ లిస్ట్' వేలల్లో ఉన్నా, మనసు విప్పి మాట్లాడుకునే మిత్రుడు ఒక్కడు కూడా లేకపోవడం ఒక చేదు నిజం. స్నేహం అనేది కేవలం వాట్సాప్ మెసేజ్‌లకు, వారాంతపు పార్టీలకు పరిమితం కాకూడదు. అది ఒక మానసిక రక్షణ కవచం. మరి ఆ బంధాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం ఎలా?

    నిజమైన స్నేహాన్ని గుర్తించడం ఎలా? (AI Generated Image)
    అరిస్టాటిల్ సిద్ధాంతం: స్నేహం వెనుక పరమార్థం..

    గ్రీకు తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్.. స్నేహాన్ని మూడు రకాలుగా వర్గీకరించారు. మొదటిది 'ప్రయోజనం కోసం చేసే స్నేహం' (యుటిలిటీ). పనులు పూర్తయ్యే వరకే ఇది ఉంటుంది. రెండోది 'ఆనందం కోసం చేసే స్నేహం' (ప్లెజర్). సరదాలకు మాత్రమే పరిమితం. మూడోది 'గుణగణాల ఆధారిత స్నేహం' (వర్చ్యూ). ఇదే అత్యున్నతమైనది! ఇందులో ఒకరి వ్యక్తిత్వాన్ని మరొకరు గౌరవిస్తారు. భేదభావాలను అంగీకరిస్తారు.

    మీ ఎదుగుదల చూసి మురిసిపోయేవాడే నిజమైన మిత్రుడు. మీలో ఏదైనా లోపం ఉన్నా, దానిని మొహం మీద చెప్పే ధైర్యం అతనికి ఉంటుంది. అదే సమయంలో ప్రపంచం నిన్ను తప్పు పట్టినప్పుడు నీ పక్షాన నిలబడతాడు.

    మంచి స్నేహం వర్సెస్ విషపూరితమైన బంధం

    మంచి స్నేహం అనేది ఒక ఫిల్టర్ లాంటిది. అది మీలోని నెగటివిటీని తొలగించి, మిమ్మల్ని ఉత్తమ వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దుతుంది. కానీ నేటి కాలంలో ‘టాక్సిక్’ స్నేహితుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.

    మంచి మిత్రులు: మీ విజయాలను చూసి అసూయ పడరు. మీరు తీసుకునే తప్పుడు నిర్ణయాలను కఠినంగా మందలించి, మిమ్మల్ని సరైన మార్గంలో పెడతారు. వారితో ఉన్నప్పుడు మీకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    చెడు స్నేహం: వీరు మీ బలహీనతలను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. మీకు అవసరమైనప్పుడు అందుబాటులో ఉండరు, కానీ వారికి ఏదైనా పని పడితే మాత్రం నిమిషాల్లో ప్రత్యక్షమవుతారు. అపజయం ఎదురైనప్పుడు జాలి చూపించినట్లు నటిస్తూనే, లోలోపల సంతోషపడతారు.

    నిజమైన తోడును వెతుక్కోవడం ఒక కళ..

    మంచి స్నేహితులు ఆకస్మికంగా దొరకరు. అది ఒక ఆర్గానిక్​ ప్రాసెస్. స్నేహం కుదరాలంటే మొదట మీ విలువలు, ఆలోచనా సరళి కలిసే వ్యక్తులతో కలవాలి.

    విలువలకు ప్రాధాన్యత: కేవలం సరదాలు, విలాసాలు కలిస్తే సరిపోదు. నైతిక విలువలు, జీవిత లక్ష్యాలు కలిసినప్పుడే ఆ బంధం చిరకాలం నిలుస్తుంది.

    కాలం పరీక్ష: ఒక వ్యక్తితో పరిచయం కాగానే 'ప్రాణ స్నేహితుడు' అని ముద్ర వేయకండి. కష్టకాలంలో వారు ఎలా స్పందిస్తున్నారో గమనించండి. కాలమే నిజమైన మిత్రుడిని ఫిల్టర్ చేసి చూపిస్తుంది.

    మీరే మొదలుపెట్టండి: మీరు ఒక మంచి మిత్రుడిని కోరుకునే ముందు, మీరు ఇతరులకు మంచి మిత్రుడిగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి. పరస్పర గౌరవం, పారదర్శకత ఉన్నచోటే స్నేహం పరిమళం వెదజల్లుతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. స్నేహితుల్లో అసూయ కనిపిస్తే ఆ బంధాన్ని కొనసాగించవచ్చా?

    ఒకరి ఎదుగుదలను చూసి ఓర్చుకోలేని వారు స్నేహితులు కాలేరు. అసూయ అనేది స్నేహం అనే పునాదిని లోపల నుంచి తొలిచేస్తుంది. అటువంటి బంధం నుంచి గౌరవప్రదంగా తప్పుకోవడమే మీ మానసిక ఆరోగ్యానికి మేలు.

    2. దూరపు స్నేహాలు నిలబడతాయా?

    ఖచ్చితంగా. స్నేహానికి భౌతిక దూరం అడ్డంకి కాదు. నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో నిత్యం టచ్‌లో ఉండటం సులభం. పరస్పర విశ్వాసం, ఒకరికొకరు సమయం కేటాయించుకోవాలనే తపన ఉంటే ఎంత దూరంలో ఉన్నా ఆ బంధం పదిలంగా ఉంటుంది.

    3. స్నేహితుల మధ్య డబ్బు లావాదేవీలు ఉండవచ్చా?

    సాధ్యమైనంత వరకు స్నేహం, వ్యాపారం లేదా ఆర్థిక లావాదేవీలను వేరుగా ఉంచడం ఉత్తమం. డబ్బు ప్రవేశించిన చోట అహంకారం, అనుమానం తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ సహాయం చేయాల్సి వస్తే, ఆ డబ్బు తిరిగి రాకపోయినా మీ స్నేహం చెడకూడదు అనుకున్నప్పుడే ముందుకు వెళ్లండి.

    4. స్నేహంలో గొడవలు రావడం సహజమేనా?

    అవును. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు అభిప్రాయ భేదాలు రావడం సహజం. అయితే, ఆ గొడవను ఎలా పరిష్కరించుకుంటారు అనేదానిపైనే మీ స్నేహం నాణ్యత ఆధారపడి ఉంటుంది. క్షమించే గుణం ఉన్న చోటే స్నేహం వర్ధిల్లుతుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

