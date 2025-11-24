రోజూ గుడ్లు తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ సూచనలు
ప్రొటీన్ల గని అయిన గుడ్లను రోజూ తింటే ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయో ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డా. సేథీ వివరించారు. మెరుగైన శక్తి స్థాయిలు, రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, కంటి ఆరోగ్యం, మెదడు పనితీరుకు గుడ్లు ఎలా దోహదపడతాయో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.
ప్రొటీన్ అనేది మన శరీరానికి అత్యవసరం. రోజువారీ ఆహారంలో దానిని తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. సరైన ఆరోగ్యం, శరీర ధర్మాలు సక్రమంగా పనిచేయాలంటే, ప్రొటీన్ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం చాలా కీలకం. మరి ఈ ప్రొటీన్ను అందించే ఆహార వనరులలో, గుడ్డు అద్భుతమైన ఎంపిక. దీనిని ఒక 'మల్టీ-టాస్కర్ ప్రొటీన్' అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే, గుడ్డు కేవలం ప్రొటీన్ను అందించడమే కాకుండా, ఇతర శారీరక విధులకు కూడా సహాయపడుతుంది.
ఎయిమ్స్, హార్వర్డ్, స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలలో శిక్షణ పొందిన ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సేథీ... నవంబర్ 23న తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో కీలక విషయాలు పంచుకున్నారు. మీరు రెండు వారాల పాటు రోజూ గుడ్లు తింటే మీ శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో, గుడ్డు యొక్క శక్తివంతమైన పోషక విలువలు ఏంటో ఆయన వివరంగా తెలిపారు.
గుడ్డు పోషకాల గని: ప్రతి భాగంలోనూ ప్రొటీనే
గుడ్డు మొత్తం పోషకాలతో నిండి ఉంటుందని, గుడ్డులోని మొత్తం భాగంలో ప్రొటీన్ ఉంటుందని డాక్టర్ సేథీ వివరించారు.
పచ్చసొన (Yolk): 2.5 గ్రాముల ప్రొటీన్.
తెల్లసొన (White): 4 గ్రాముల ప్రొటీన్.
దీనిని ఆయన 'అధిక-నాణ్యత గల ప్రొటీన్ (High-Quality Protein)'గా అభివర్ణించారు. అందుకే, ప్రొటీన్ అవసరాల కోసం గుడ్డు ఉత్తమ ఎంపిక అని తెలిపారు. రోజూ గుడ్లను తినడం వల్ల మీ శరీరానికి కలిగే అనేక ప్రయోజనాలను ఆయన వివరించారు.
1. కంటి చూపుకు రక్షణ
గుడ్లలో మీ దృష్టిని రక్షించే, కంటి సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదాన్ని నివారించే పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.
"గుడ్లు మాక్యులర్ డీజెనరేషన్, క్యాటరాక్ట్లను నివారించడంలో సహాయపడతాయి" అని డాక్టర్ సేథీ చెప్పారు. ఈ రెండూ కూడా వయసు సంబంధిత దృష్టి సమస్యలే.
మాక్యులర్ డీజెనరేషన్: అమెరికన్ మాక్యులర్ డీజెనరేషన్ ఫౌండేషన్ ప్రకారం, ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు, మీ దృష్టి కేంద్రంలో (సెంటర్లో) ఉన్న వస్తువులను స్పష్టంగా చూడటం కష్టమవుతుంది. రెటీనా మధ్య భాగమైన 'మాక్యులా'పై ఇది ప్రభావం చూపుతుంది.
క్యాటరాక్ట్స్ (శుక్లాలు): అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆప్తమాలజీ ప్రకారం, ఈ పరిస్థితిలో కంటి లెన్స్లు మేఘావృతమై, దృష్టి చాలా అస్పష్టంగా మారుతుంది.
2. మెదడు ఆరోగ్యం, ఫ్యాటీ లివర్ నియంత్రణకు మద్దతు
మెదడు పనితీరును పెంచే, కాలేయానికి మేలు చేసే పోషకాలతో గుడ్లు నిండి ఉన్నాయి. "గుడ్లలో కోలిన్ (Choline) అనే పోషకం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మెదడు ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఫ్యాటీ లివర్ (Fatty Liver) సమస్యను నివారించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది" అని డాక్టర్ సేథీ వెల్లడించారు.
ఫ్యాటీ లివర్ ప్రస్తుతం చాలా సాధారణమైన జీవనశైలి వ్యాధిగా మారింది. జూలై 2024 నాటి ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) నివేదిక ప్రకారం, ప్రతి ముగ్గురు భారతీయులలో ఒకరు ఫ్యాటీ లివర్తో బాధపడుతున్నారు. ఇది ఎంత సర్వసాధారణమైందో సూచిస్తోంది.
ఒత్తిడితో కూడిన నేటి జీవనశైలి మెదడు ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న తరుణంలో, గుడ్లు తీసుకోవడం వల్ల అభిజ్ఞాత్మక విధులకు (Cognitive Functions) కూడా మద్దతు లభిస్తుంది.
3. కొలెస్ట్రాల్, రక్తంలో చక్కెర నిర్వహణకు మేలు
గుడ్లు, కొలెస్ట్రాల్ గురించి అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. గుడ్లు తింటే కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందని చాలా మంది అనుకుంటారు. అయితే, ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ చెప్పిన దాని ప్రకారం, గుడ్లు నిజానికి శరీరానికి మేలు చేస్తాయి. అవి 'మంచి కొలెస్ట్రాల్' (HDL) స్థాయిలను పెంచడంలో సహాయపడతాయి. దీంతో పాటు, గుడ్లు రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు దోహదపడతాయి. ఇది రోజు మొత్తం మీ శక్తి స్థాయిలను అధికంగా ఉంచుతుంది.
"గుడ్లలో కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, అవి మీ మంచి HDL స్థాయిలను పెంచుతాయి. అంతేకాక, అల్పాహారంలో గుడ్లు తినడం వలన రక్తంలో చక్కెర స్థిరంగా ఉంటుంది. ఫలితంగా, మీరు రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు" అని డాక్టర్ సేథీ వివరించారు.
శాకాహారులకు ప్రత్యామ్నాయం
గుడ్లను ఆహారంలో చేర్చుకోలేని శాఖాహారులు లేదా వీగన్లకు (Vegans) డాక్టర్ సేథీ ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని సూచించారు. వారు గుడ్లకు బదులుగా టోఫు (Tofu) ను ఎంచుకోవచ్చు అని తెలిపారు.
(పాఠకులకు ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనం సోషల్ మీడియాలో నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలను ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ సేథీ వెల్లడించారు. ఈ అంశాలను మేము స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు. ఏదైనా వైద్యపరమైన సలహా కోసం తప్పనిసరిగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)
