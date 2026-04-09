    Gaur Gopal Das Quotes: రోజువారీ జీవితంలో ప్రశాంతత కావాలా? గౌర్ గోపాల్ దాస్ సూచించిన ఈ 5 సూత్రాలు పాటించండి

    Gaur Gopal Das Quotes: ఆధ్యాత్మికత అంటే ప్రాపంచిక సుఖాలను వదిలేసి అడవులకు వెళ్లడం కాదు, నిత్య జీవితంలో మనం చేసే పనుల్లోనే ప్రశాంతతను వెతుక్కోవడం. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు గౌర్ గోపాల్ దాస్ నిత్య జీవితంలో ఆధ్యాత్మికతను అలవర్చుకోవడానికి 5 సులభమైన మార్గాలను సూచించారు.

    Published on: Apr 09, 2026 7:33 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Gaur Gopal Das Quotes: చాలామంది ఆధ్యాత్మికత అనగానే తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే నిద్రలేవాలని, గంటల తరబడి ధ్యానం చేయాలని లేదా సంసార సాగరాన్ని వదిలేయాలని అనుకుంటారు. కానీ, అసలు ఆధ్యాత్మికత అంటే ఈ ప్రపంచం నుంచి పారిపోవడం కాదు, ప్రపంచంలో ఉంటూనే మనపై మనకు నియంత్రణ కలిగి ఉండటం. నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడిని అధిగమించి, మానసిక ప్రశాంతతను పొందడానికి చిన్న చిన్న మార్పులే పెద్ద ఫలితాలను ఇస్తాయని ప్రముఖ మోటివేషనల్ స్పీకర్ గౌర్ గోపాల్ దాస్ పేర్కొన్నారు. ఆయన సూచించిన ఆ 5 కీలక మార్పులు ఇవే..

    ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు గౌర్ గోపాల్ దాస్ (PTI)
    1. మీ కోసం మీరు సమయం కేటాయించుకోండి

    మనం అందరికీ సమయం ఇస్తాం కానీ, మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవడానికి మాత్రం టైమ్ లేదంటాం. "సరైన సమయం" వస్తుందని వేచి చూడటం కంటే, మనమే ఆ సమయాన్ని సృష్టించుకోవాలని గౌర్ గోపాల్ దాస్ సూచిస్తున్నారు. ఇది రోజూ మీ అంతరాత్మతో మీరు పెట్టుకునే ఒక చిన్న అపాయింట్‌మెంట్ లాంటిది. ఉదయం నిద్రలేవగానే లేదా రాత్రి పడుకునే ముందు కనీసం కొన్ని నిమిషాల పాటు ఏ ఆలోచనలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటం వల్ల మన లోపల ఉన్న గందరగోళం తగ్గుతుంది.

    2. మీరు ఏం చూస్తున్నారు? ఏం వింటున్నారు?

    నేటి డిజిటల్ యుగంలో మనం సోషల్ మీడియాలో గంటల తరబడి రీల్స్ చూస్తూ గడిపేస్తుంటాం. కానీ, మనం చూసే ప్రతి నెగటివ్ కంటెంట్ మన మెదడుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే మన మనస్సుకు ఇచ్చే ఆహారం (మెంటల్ ఫుడ్) విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనల్ని ఉత్సాహపరిచేవి, ఏదైనా కొత్త విషయం నేర్పేవి లేదా ప్రశాంతతను ఇచ్చే అంశాలనే చూడాలి. ఎప్పుడైతే మీరు మంచి విషయాలను గ్రహిస్తారో, అప్పుడే మీ ఆలోచనా విధానంలో మార్పు వస్తుంది.

    3. మంచి వ్యక్తుల సాంగత్యం (సత్సంగం)

    మన చుట్టూ ఉండే వ్యక్తులు మన శక్తిని (Energy) ప్రభావితం చేస్తారు. మన ఆలోచనలను పంచుకునే వారు, మన ఎదుగుదలను కోరుకునే వారు ఒక్కరు పక్కన ఉన్నా చాలు.. జీవిత ప్రయాణం చాలా తేలికగా అనిపిస్తుంది. వందమంది స్నేహితుల కంటే, మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికంగా, మానసికంగా ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లే ఒక మంచి వ్యక్తి సాంగత్యం ఎంతో మిన్న.

    4. ఆహారాన్ని ఆస్వాదించండి

    ఆహారం తినేటప్పుడు కూడా మనం ఫోన్‌లలో మునిగిపోతుంటాం. కానీ తిండిని ఒక ధ్యానంలా భావించాలని గౌర్ గోపాల్ దాస్ చెబుతారు. రోజులో కనీసం ఒక్క పూట అయినా ఎటువంటి పరధ్యానం (ఫోన్, టీవీ) లేకుండా ప్రశాంతంగా భోజనం చేయండి. ఆ ఆహారం రుచిని, స్పర్శను అనుభవిస్తూ.. ఆ కృతజ్ఞతా భావంతో తినడం వల్ల శరీరానికి, మనస్సుకు తృప్తి కలుగుతుంది. "ఆహారమే అమృతం" అనే భావన మీలో ప్రశాంతతను నింపుతుంది.

    5. రోజూ ధ్యానం తప్పనిసరి

    ధ్యానం అంటే ఏదో మంత్రతంత్రాలు కాదు. కళ్లు మూసుకుని ప్రశాంతంగా కూర్చుని మీ శ్వాసపై ధ్యాస పెట్టడం. రోజుకు కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలు. ఆలోచనలను ఆపడం ధ్యానం కాదు, ఆలోచనల మధ్య ఖాళీని (Space) సృష్టించడం. ఈ చిన్న అలవాటు మీ జీవితంలో బ్యాలెన్స్ తీసుకొస్తుంది. ఏ పని చేసినా ఏకాగ్రతతో, ప్రశాంతంగా చేసేలా మిమ్మల్ని సిద్ధం చేస్తుంది.

    గౌర్ గోపాల్ దాస్ చెప్పిన ఈ సూత్రాలు వినడానికి చాలా సామాన్యంగా అనిపించినా, వీటిని ఆచరణలో పెడితే మీ మానసిక ఆరోగ్యంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వస్తాయి. ఆధ్యాత్మికత అనేది ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదు, ఇది ప్రతిరోజూ మనం చేసే చిన్న చిన్న ప్రయత్నాల ఫలితం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఆధ్యాత్మికత ప్రారంభించడానికి తెల్లవారుజామునే నిద్రలేవాలా?

    ఆధ్యాత్మికత అంటే సమయ పాలన కంటే కూడా మీరు చేసే పనిలో ఎంత ఏకాగ్రతగా ఉన్నారు అన్నది ముఖ్యం. మీ వీలును బట్టి రోజులో ఎప్పుడైనా మీ కోసం సమయం కేటాయించుకోవచ్చు.

    2. రోజుకు ఎంత సమయం ధ్యానం చేయాలి?

    మొదట్లో కనీసం 5 నుంచి 10 నిమిషాలు చేస్తే సరిపోతుంది. క్రమంగా మీకు అలవాటైన తర్వాత ఆ సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. స్థిరత్వం (Consistency) ముఖ్యం తప్ప సమయం కాదు.

    3. సోషల్ మీడియా చూడటం మానేయాలా?

    సోషల్ మీడియాను పూర్తిగా మానేయాల్సిన పనిలేదు. కానీ మీరు చూసే కంటెంట్ మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేయకుండా చూసుకోవాలి. నెగటివిటీని పెంచే వాటికి దూరంగా ఉండి, ఇన్ స్పిరేషన్ ఇచ్చే వాటిని ఫాలో అవ్వాలి.

    4. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడే ఆధ్యాత్మికత సాధ్యమా?

    కాదు. నలుగురితో కలిసి ఉంటూ, మీ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహిస్తూనే మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం అసలైన ఆధ్యాత్మికత.

    HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

