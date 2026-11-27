ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
జీఎల్పీ-1 చికిత్స వేళ పోషకాహారం తప్పనిసరి.. నిర్లక్ష్యం వద్దు
మధుమేహం, ఊబకాయం చికిత్సలో జీఎల్పీ-1 మందులు ఆకలిని తగ్గిస్తున్న నేపథ్యంలో, పోషకాహారాన్ని విస్మరించకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కండరాల ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటూ, సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామంతో దీర్ఘకాలిక ఫలితాలు సాధించాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
టైప్-2 మధుమేహం, ఊబకాయం నియంత్రణలో జీఎల్పీ-1 ఆధారిత చికిత్సా విధానాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలిగించి, ఆహారం తక్కువగా తీసుకునేలా చేయడం ద్వారా ఈ మందులు మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. అయితే ఈ చికిత్స సమయంలో ఆకలి అణచివేత వల్ల శరీరానికి అందే పోషకాహారంపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందనే చర్చ ఇప్పుడు ఊపందుకుంది.
మధుమేహ అవగాహన మాసం వేళ, చికిత్సలో పోషకాహారాన్ని మందులతో సమానంగా పరిగణించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కేలరీల తీసుకోవడం 16 శాతం నుంచి 39 శాతం వరకు తగ్గే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాల అవసరం మాత్రం అదే స్థాయిలో తగ్గదు. వాస్తవ పరిస్థితుల ఆధారంగా జరిగిన విస్తృత విశ్లేషణలో, జీఎల్పీ-1 చికిత్స ప్రారంభించిన మొదటి ఏడాదిలోనే ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరి కంటే ఎక్కువ మందిలో పోషకాహార లోపం తలెత్తినట్లు తేలింది.
భారతీయులకు ఎందుకింత ప్రాధాన్యం?
భారతదేశంలో ఈ అంశం మరింత కీలకంగా మారింది. మన దేశంలో విటమిన్ డి, ఐరన్, విటమిన్ బి12 లోపాలు ఇప్పటికే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు కొవ్వు రహిత కండర ద్రవ్యరాశి తక్కువగా ఉండటం, వయసు లేదా ఇతర కారణాలతో కండరాల బలం, ద్రవ్యరాశి తగ్గే సార్కోపీనియా సమస్య కూడా అధికంగా ఉన్నాయి.
ఎండోక్రైనాలజిస్టులు, డయాబెటాలజిస్టులు, ఇతర నిపుణులు కలిసి రూపొందించిన ఆసియా భారతీయుల ఏకాభిప్రాయ సిఫార్సులు 'ఒబేసిటీ పిల్లర్స్' జర్నల్లో ప్రచురితమయ్యాయి. చికిత్స ప్రారంభించినప్పటి నుంచే పోషకాహారానికి సమాన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఈ సిఫార్సులు స్పష్టం చేశాయి. దానిని చివరిలో ఆలోచించే అంశంగా కాకుండా, చికిత్సలో అంతర్భాగంగా చూడాలని సూచించాయి.
తూకం ఒక్కటే కొలమానం కాదు
బరువు తగ్గడంలో కొవ్వుతో పాటు కండర ద్రవ్యరాశి కూడా తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందువల్ల చికిత్స విజయాన్ని కేవలం తూకం ఆధారంగా అంచనా వేయకూడదని నిపుణులందరూ ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అధిక కొవ్వును కరిగించుకుంటూనే కండరాలను కాపాడుకోవడమే నాణ్యమైన బరువు నిర్వహణకు సరైన మార్గం.
ఆహారం తక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల తగినంత ప్రోటీన్, సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పీచు పదార్థాలు, విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు అందడం కష్టమవుతుంది. దాంతో ఆహార పరిమాణంతో పాటు దాని నాణ్యత, పోషక విలువలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది.
సమతుల్య పోషకాలు.. ప్రత్యేక ఫార్ములాలు
కేవలం ప్రోటీన్పైనే దృష్టి పెట్టకుండా అన్ని పోషకాలు సమతుల్యంగా అందేలా చూసుకోవాలని నిపుణుల బృందం సూచించింది. రోజువారీ కేలరీల్లో సుమారు 15–25 శాతం ప్రోటీన్ల నుంచి, 45–60 శాతం సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్ల నుంచి, 15–30 శాతం ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వుల నుంచి అందాలి. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వుల్లో మోనో అన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్రధానంగా ఉండాలి.
విటమిన్ డి, మెగ్నీషియం, విటమిన్ బి-కాంప్లెక్స్, విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, జింక్, క్రోమియం, సెలీనియం, కాల్షియం వంటి సూక్ష్మ పోషకాలు తగినంతగా అందేలా చూడాలి. తక్కువ ఆహారంతో పోషకాలు అందడం కష్టంగా అనిపిస్తే, కేలరీల నియంత్రణ ప్రణాళికలో భాగంగా సమతుల్య ఆహారానికి తోడు మధుమేహ రోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పోషకాహార ఫార్ములాలను పాక్షిక భోజన ప్రత్యామ్నాయాలుగా వాడవచ్చు. వ్యక్తి ఆరోగ్య స్థితికి తగ్గట్టుగా వైద్యులు వ్యక్తిగత ఆహార ప్రణాళిక రూపొందించాలి.
వ్యాయామం, జీవనశైలి.. చికిత్స తర్వాత ఏంటి?
కండరాల పరిమాణం, బలం నిలబెట్టుకోవడానికి వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు రెసిస్టెన్స్ వ్యాయామాలు చేయాలి. క్రమం తప్పని శారీరక శ్రమతో పాటు దీర్ఘకాలం కొనసాగించగల జీవనశైలి అలవాట్లను పాటించాలి. రోజుకు నాలుగు నుంచి ఐదుసార్లు తక్కువ పరిమాణంలో, తరచుగా ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణాశయ సంబంధిత ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. రోజుకు కనీసం రెండు లీటర్ల నీరు తాగాలి. బరువు, కండరాల బలం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలి.
జీఎల్పీ-1 చికిత్సను మధ్యలో ఆపేసిన వారిలో ఏడాది కాలంలో గతంలో తగ్గిన బరువులో దాదాపు మూడింట రెండొంతుల బరువు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి చికిత్స ముగిసిన తర్వాతా పోషకాహారంపై శ్రద్ధ కొనసాగించాలి. అవసరమైతే మధుమేహ రోగులకు అనువైన పోషకాహార ఫార్ములాలను వాడటం ద్వారా జీవక్రియలో ప్రతికూల మార్పుల ముప్పు తగ్గుతుంది.
"జీఎల్పీ-1 చికిత్సా విధానాలు విస్తృతంగా వాడుకలోకి వస్తున్న వేళ, సాధారణ వైద్య సంరక్షణలో భాగంగా పోషకాహార స్థితిని అంచనా వేయడం, తగిన పోషకాహార చర్యలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి కావాలి. ఆకలి తగ్గడం, ఆహారం తక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ప్రోటీన్లు, సూక్ష్మ పోషకాలు తగినంతగా అందడం కష్టమవుతుంది. పోషకాహార లోపాలు, తక్కువ కండర నిల్వల కారణంగా భారతీయుల్లో ఈ అంశం మరింత కీలకం. వీటిని ముందుగానే గుర్తించి వైద్యులు తగిన మార్గదర్శకత్వం ఇవ్వాలి. కండరాల ఆరోగ్యం, బరువు నిర్వహణే అసలైన లక్ష్యం కావాలి" అని జోతిదేవ్ డయాబెటిస్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఈ సిఫార్సుల సహ రచయిత డాక్టర్ జోతిదేవ్ కేశవదేవ్ పేర్కొన్నారు.
"భారతదేశంలో జీఎల్పీ-1 చికిత్సల ప్రయాణం పాశ్చాత్య దేశాలను యథాతథంగా అనుసరించకూడదు. భారతీయ రోగుల పోషకాహార అవసరాలు, సమస్యలు వేరు. ఔషధ చికిత్సకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యతతో సమానంగా వీటిని చూడాలి. వైద్య చికిత్స, పోషకాహారం, జీవనశైలి సమన్వయంతో పనిచేస్తేనే చికిత్స మొత్తం రోగులు దృఢంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు" అని అబాట్ భారత న్యూట్రిషన్ విభాగం మెడికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ అఫైర్స్ డైరెక్టర్, సహ రచయిత డాక్టర్ ప్రీతి ఠాకూర్ తెలిపారు.
మధుమేహం, ఊబకాయం నిర్వహణలో మందులు ఒక భాగం మాత్రమే. చికిత్స సమయంలోనే కాదు, చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత కూడా సమతుల్య పోషకాహారం, వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను కొనసాగించడమే కీలకమని నిపుణులు స్పష్టం చేశారు.
(గమనిక: ఈ సమాచారం సాధారణ విద్యా, అవగాహన ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. దీనిని వైద్య సలహాగా భావించరాదు. మందులు, ఆహారం లేదా జీవనశైలిలో మార్పులు చేసే ముందు వైద్యుడిని లేదా ఆరోగ్య నిపుణుడిని సంప్రదించాలి. పోషకాహార ఉత్పత్తులను సమతుల్య ఆహారం, శారీరక శ్రమ, వైద్య పర్యవేక్షణకు అదనపు సహాయకాలుగానే వాడాలి. వ్యక్తుల అవసరాలు, ఫలితాలు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.)