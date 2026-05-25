Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vitamin D : విటమిన్ డి కోసం ఎండలో ఎప్పుడు కూర్చోవాలి...? ఎంత సమయం ఉండాలో తెలుసా?

    Best time for Vitamin d Sunlight : శరీరానికి అత్యంత కీలకమైన విటమిన్ డి లభించాలంటే సూర్యరశ్మి ఒక్కటే సహజమైన మార్గం. అయితే…. చర్మ స్వభావాన్ని (స్కిన్ టోన్) బట్టి ఎండలో ఎంతసేపు ఉండాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….

    Published on: May 25, 2026 12:05 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Best time for Vitamin d Sunlight : ప్రస్తుత ఆధునిక జీవనశైలిలో చాలా మందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యల్లో విటమిన్ డి లోపం ఒకటి. మన శరీరానికి విటమిన్ డి అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన పోషకం. దీనినే 'సన్‌షైన్ విటమిన్' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది కేవలం ఒక విటమిన్‌గానే కాకుండా, శరీరంలో ఒక హార్మోన్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఎముకలను ఇనుములా బలంగా ఉంచడం నుండి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంచడం వరకు ఇది అనేక కీలక పాత్రలను పోషిస్తుంది.

    విటమిన్ డీ
    విటమిన్ డీ

    శరీరంలో మనం తీసుకునే ఆహారం నుండి కాల్షియంను సరిగ్గా శోషించుకోవడానికి విటమిన్ డి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. బలమైన ఎముకలు, దంతాల నిర్మాణంతో పాటు, మానసిక ఉల్లాసానికి, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యల నుండి దూరంగా ఉండటానికి ఇది చాలా అవసరం.

    ఈ రోజుల్లో విటమిన్ డి లోపాన్ని భర్తీ చేయడానికి రకరకాల సప్లిమెంట్లు వాడుతున్నప్పటికీ, సూర్యరశ్మిని మించిన సహజ సిద్ధమైన ప్రత్యామ్నాయం మరొకటి లేదు. అయితే, ఎండలో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కూర్చోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. పైగా చర్మానికి నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఎండలో ఏ సమయంలో నిలబడాలి, ఏ రకమైన చర్మం ఉన్నవారు ఎంతసేపు ఉండాలో వైద్య నిపుణులు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను సూచిస్తున్నారు.

    ఉత్తమ సమయం ఏది….?

    సాధారణంగా ఉదయం లేత ఎండలోనే విటమిన్ డి వస్తుందని చాలా మంది భావిస్తారు. కానీ, తాజా అధ్యయనాల ప్రకారం.. ఉదయం 10 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు ఉన్న సమయం శరీరంలో విటమిన్ డి ఉత్పత్తికి అత్యంత ఉత్తమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో సూర్యుని నుంచి వచ్చే యూవీబీ (UVB) కిరణాలు చాలా బలంగా ఉంటాయి. ఇవే శరీరంలో విటమిన్ డి స్థాయిలను వేగంగా పెంచడానికి అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.

    సూర్యరశ్మి అందరికీ ఒకేలా పని చేయదు. మన శరీరంలో ఉండే మెలనిన్ శాతం, మన చర్మ రంగును బట్టి ఎండలో ఉండే సమయాన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    • ఫెయిర్ లేదా తెల్లని చర్మం : తెల్లని చర్మం ఉన్నవారికి సూర్యరశ్మి తగిలితే చర్మం చాలా త్వరగా కందిపోతుంది లేదా మాడుతుంది. అందువల్ల వీరు ఎక్కువ సమయం ఎండలో ఉండకూడదు. రోజుకు కేవలం 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు ఎండలో ఉంటే సరిపోతుంది. వారానికి 3 నుండి 4 సార్లు ఈ విధంగా చేస్తే శరీరానికి కావలసిన విటమిన్ డి అందుతుంది. ఎండలో కూర్చున్న తర్వాత చర్మ రక్షణ కోసం వెంటనే మంచి సన్‌స్క్రీన్ లోషన్ అప్లై చేయడం మంచిది.
    • మీడియం స్కిన్ టోన్ : గోధుమ రంగు లేదా సాధారణ చర్మ ఛాయ ఉన్నవారిలో చర్మం కొన్నిసార్లు మాత్రమే కందుతుంది. ఈ రకమైన స్కిన్ టోన్ ఉన్నవారు ఎండలో 15 నుండి 25 నిమిషాల పాటు గడపవచ్చు. వీరు కూడా వారానికి 3 నుండి 5 సార్లు ఎండలోకి వెళ్లడం ద్వారా ఎలాంటి చర్మ సమస్యల ముప్పు లేకుండా సురక్షితంగా విటమిన్ డి పొందవచ్చు.
    • డార్క్ స్కిన్ టోన్ : నల్లని లేదా ముదురు చర్మ ఛాయ ఉన్నవారిలో మెలనిన్ ఉత్పత్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ మెలనిన్ సూర్యకిరణాల తీవ్రతను అడ్డుకుంటుంది కాబట్టి, వీరి శరీరంలో విటమిన్ డి తయారవ్వడానికి కొంచెం ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అందువల్ల ఈ స్కిన్ టోన్ ఉన్నవారు ఎండలో 25 నుండి 40 నిమిషాల పాటు నిరభ్యంతరంగా గడపవచ్చు. వారానికి 3 నుండి 5 సార్లు ఎండలో కూర్చోవడం వీరికి ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

    • శరీర భాగాల బహిర్గతం : ఎండలో ఉన్నప్పుడు చేతులు, పాదాలు, ముఖం, అరచేతులు వంటి శరీరంలోని బహిర్గత భాగాలపై నేరుగా సూర్యకిరణాలు పడేలా చూసుకోవాలి.
    • వారంలో కొన్ని రోజులు చాలు : ప్రతిరోజూ గంటల తరబడి ఎండలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వారంలో కొన్ని రోజులు పైన పేర్కొన్న సమయం పాటిస్తే సరిపోతుంది.
    • సన్‌స్క్రీన్ అప్లికేషన్ : ఎండలో కూర్చునే సమయం ముగిసిన వెంటనే చర్మానికి కనీసం SPF 30+ ఉన్న సన్‌స్క్రీన్‌ను రాసుకోవాలి. ఇది వడదెబ్బ (Sunburn) నుండి చర్మాన్ని కాపాడుతుంది.
    • కళ్లు, తలకు రక్షణ : ఎండ తీవ్రత నేరుగా కళ్లపై పడకుండా సన్ గ్లాసెస్ (కళ్లజోడు) ధరించాలి. అలాగే తలపై టోపీ పెట్టుకోవడం వల్ల నేరుగా తలకు ఎండ తగలకుండా ఉంటుంది.

    చాలా మంది ఇళ్లలో లేదా ఆఫీసుల్లో కిటికీ అద్దాల గుండా వచ్చే ఎండలో కూర్చుంటారు. కానీ, గ్లాస్ లేదా అద్దం సూర్యుని యూవీబీ కిరణాలను పూర్తిగా అడ్డుకుంటుంది. కాబట్టి అద్దం గుండా వచ్చే సూర్యరశ్మి వల్ల శరీరంలో విటమిన్ డి అస్సలు ఉత్పత్తి కాదు. నేరుగా ఎండ తగిలేలా బయటే కూర్చోవాలి.

    సూర్యరశ్మితో పాటు విటమిన్ డి పుష్కలంగా లభించే చేప గుడ్లు (ముఖ్యంగా సొన), పుట్టగొడుగులు , కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే చేపలు వంటి ఆహార పదార్థాలను మీ డైట్‌లో చేర్చుకోవాలి. మీరు నివసించే ప్రాంతం భూమధ్యరేఖకు (Equator) ఎంత దగ్గరగా ఉంటే, అంత తక్కువ సమయంలోనే విటమిన్ డి అందుతుంది. భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువే ఉంటుంది. అయితే…. శీతాకాలంలో (Winter) ఎండ తీవ్రత తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, విటమిన్ డి కోసం ఎండలో కొంచెం ఎక్కువ సమయం గడపాల్సి రావొచ్చు.

    గమనిక: ఈ కథనం సాధారణ సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే వ్రాయబడింది. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యకు సంబంధించిన ప్రశ్నల కోసం ఎల్లప్పుడూ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/Vitamin D : విటమిన్ డి కోసం ఎండలో ఎప్పుడు కూర్చోవాలి...? ఎంత సమయం ఉండాలో తెలుసా?
    Home/Lifestyle/Vitamin D : విటమిన్ డి కోసం ఎండలో ఎప్పుడు కూర్చోవాలి...? ఎంత సమయం ఉండాలో తెలుసా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes