అంటార్కిటికా షిప్లో మరణమృదంగం: హంటావైరస్ అంటే ఏమిటి? లక్షణాలు, కారణాలు ఇవే!
అంటార్కిటికా విహారయాత్రకు వెళ్ళిన ఒక విలాసవంతమైన నౌకలో హంటావైరస్ (Hantavirus) విజృంభించింది. ఈ వైరస్ కారణంగా ఇప్పటికే ముగ్గురు ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో, ఇది మానవుల నుండి మానవులకు వ్యాపిస్తుందా? అనే భయాందోళనలు మొదలయ్యాయి.
ప్రపంచం కోవిడ్ భయం నుండి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న తరుణంలో, మరో ప్రాణాంతక వైరస్ వార్త కలకలం రేపుతోంది.
అసలేం జరిగింది? (MV హోండియస్ ఉదంతం)
అర్జెంటీనా నుండి ఏప్రిల్ 1న అంటార్కిటికా పర్యటనకు బయలుదేరిన MV హోండియస్ నౌకలో ఈ వైరస్ బయటపడింది.
ఏప్రిల్ 11: 70 ఏళ్ల డచ్ పౌరుడు మరణించాడు.
ఏప్రిల్ 26: ఆయన భార్య (69 ఏళ్లు) కూడా వైరస్ బారిన పడి మృతి చెందింది.
మే 2: ఒక జర్మన్ మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
మొదట వీటిని సాధారణ మరణాలుగా భావించినా, దక్షిణాఫ్రికాలో చికిత్స పొందుతున్న మరో బ్రిటీష్ ప్రయాణికుడికి పరీక్షలు చేయగా 'హంటావైరస్' అని తేలింది. ప్రస్తుతం ఈ షిప్లోని ప్రయాణికులందరినీ వారి గదులకే పరిమితం (Isolation) చేసి పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
హంటావైరస్ అంటే ఏమిటి?
హంటావైరస్ అనేది ప్రధానంగా ఎలుకల వంటి రోడెంట్స్ (Rodents) ద్వారా వ్యాపించే వైరస్. సాధారణంగా ఇది జంతువుల నుండి మనుషులకు వస్తుంది, కానీ అరుదైన సందర్భాల్లో మనుషుల నుండి మనుషులకు కూడా వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ షిప్లో బయటపడింది అత్యంత ప్రమాదకరమైన 'ఆండీస్ స్ట్రెయిన్' (Andes strain).
వ్యాప్తి చెందే విధానం (Causes)
ఈ వైరస్ వ్యాప్తికి ప్రధాన కారణాలు:
గాలి ద్వారా: సోకిన ఎలుకల విసర్జితాలు (మలమూత్రాలు), లాలాజలం ఎండిపోయినప్పుడు ఆ దుమ్ము గాలిలో కలిసిపోతుంది. దానిని పీల్చడం ద్వారా మనుషులకు ఈ వైరస్ సోకుతుంది.
ప్రత్యక్ష స్పర్శ: వైరస్ సోకిన ఎలుకలు కరిచినా లేదా వాటి విసర్జితాలను తాకినప్పుడు.
మానవుల మధ్య వ్యాప్తి: ఈ 'ఆండీస్' రకం వైరస్ అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే వ్యక్తుల మధ్య (ఉదాహరణకు కుటుంబ సభ్యులు) వ్యాపించే అవకాశం ఉంది.
లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? (Symptoms)
హంటావైరస్ సోకిన వెంటనే లక్షణాలు బయటపడవు. దీని ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ 8 వారాల వరకు ఉంటుంది.
ప్రారంభ లక్షణాలు:
- తీవ్రమైన జ్వరం, అలసట
- కండరాల నొప్పులు (ముఖ్యంగా తొడలు, వెన్ను, భుజాలు)
- తలనొప్పి, కళ్లు తిరగడం
- వాంతులు, విరోచనాలు
తీవ్రమైన లక్షణాలు (HPS - హంటావైరస్ పల్మనరీ సిండ్రోమ్):
వైరస్ ముదిరితే ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరుతుంది. దీనివల్ల:
- శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బంది
- దగ్గు, ఛాతిలో నొప్పి
- తక్కువ రక్తపోటు (Low BP)
హెచ్చరిక: హంటావైరస్ మరణాల రేటు 20% నుండి 40% వరకు ఉంటుంది. అంటే సోకిన ప్రతి పదిమందిలో నలుగురు చనిపోయే అవకాశం ఉంది.
వాతావరణ మార్పులే కారణమా?
అర్జెంటీనాలో హంటావైరస్ కేసులు ఒక్క ఏడాదిలోనే రెట్టింపు అయ్యాయి. దీనికి వాతావరణ మార్పులే (Climate Change) ప్రధాన కారణమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అర్జెంటీనా వంటి దేశాలు ఇప్పుడు ఉష్ణమండల ప్రాంతాలుగా మారుతున్నాయి. దీనివల్ల అడవుల్లో ఎలుకలకు ఆహారం ఇచ్చే మొక్కలు విపరీతంగా పెరిగి, వాటి జనాభా పెరగడానికి కారణమవుతున్నాయి. పర్యాటకులు బర్డ్ వాచింగ్ లేదా ట్రెక్కింగ్కు వెళ్ళినప్పుడు తెలియకుండానే ఈ వైరస్ బారిన పడుతున్నారు.
జాగ్రత్తలు, నివారణ
ప్రస్తుతానికి ఈ వైరస్కు ప్రత్యేకమైన వ్యాక్సిన్ లేదా నిర్దిష్ట చికిత్స లేదు. కేవలం ముందు జాగ్రత్తలే మనల్ని కాపాడతాయి:
- ఎలుకలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ ధరించడం.
- ఆహార పదార్థాలను ఎలుకలు తాకకుండా భద్రపరచుకోవడం.
- పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం.
- మీకు జ్వరం లేదా శ్వాస ఇబ్బంది ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హంటావైరస్ కోవిడ్ లాగా వేగంగా వ్యాపిస్తుందా?
లేదు, కోవిడ్ అంత వేగంగా ఇది వ్యాపించదు. ఇది సోకడానికి వైరస్ ఉన్న గాలిని పీల్చడం లేదా సోకిన వ్యక్తితో అత్యంత సన్నిహితంగా (Close contact) ఉండటం అవసరం.
2. ఈ వైరస్ అంటార్కిటికాలోనే పుట్టిందా?
లేదు, ఈ వైరస్ అర్జెంటీనా, చిలీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఎలుకల నుండి వచ్చింది. షిప్ పర్యటనలో భాగంగా అర్జెంటీనాలో ఉన్నప్పుడు ప్రయాణికులకు ఇది సోకినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
3. చికిత్స ఏమిటి?
దీనికి ప్రత్యేకమైన మందులు లేవు. ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయి ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ తీసుకోవడం, శరీరంలో ద్రవాల సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం ద్వారా కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
4. మనం భయపడాలా?
ఇది అరుదైన వైరస్ అయినప్పటికీ, చాలా ప్రాణాంతకమైనది. ప్రస్తుతం ఇది ఒక షిప్కే పరిమితమై ఉంది కాబట్టి సాధారణ ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ అప్రమత్తత అవసరం.
