Krishna Ashtami 2026 : కృష్ణాష్టమి పూజా ముహూర్తం, తిథి వేళలు.. మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన శుభాకాంక్షలు!
లోకరక్షకుడు శ్రీకృష్ణుని 5252వ జయంతి వేడుకలు సెప్టెంబర్ 4న దేశవ్యాప్తంగా అట్టహాసంగా జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కృష్ణాష్టమి పూజా ముహూర్తం, ఉపవాస వేళలతో పాటు మీ బంధుమిత్రులకు వాట్సాప్, ఫేస్బుక్లలో పంచుకోవడానికి ప్రత్యేక కృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలను ఇక్కడ చూడండి..
భారతీయ సంస్కృతిలో, హిందూ పండుగల్లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమికి ఉన్న విశిష్టత ప్రత్యేకమైనది. అజ్ఞానమనే చీకట్లను పారద్రోలి, ధర్మాన్ని పరిరక్షించేందుకు ద్వాపర యుగంలో శ్రావణ బహుళ అష్టమి తిథి నాడు, రోహిణీ నక్షత్రం వేళలో మధురలోని జైలులో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జన్మించాడు. 2026 సంవత్సరంలో సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన శ్రీకృష్ణుడి 5252వ జయంతి ఉత్సవాలను దేశవ్యాప్తంగా భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోవడానికి ఆలయాలు, గృహాలు ముస్తాబవుతున్నాయి.
ఈ రోజున భక్తులు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి కృష్ణుడి విగ్రహాలను రంగురంగుల దుస్తులు, నెమలి పింఛాలు, తులసి మాలలతో అలంకరిస్తారు. రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, అర్ధరాత్రి కృష్ణ జననం వేళ ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించి, వెన్న, అటుకులు, పాయసం వంటి నైవేద్యాలను సమర్పిస్తారు. మరుసటి రోజున ఊరూరా ఉట్టి కొట్టే సంబరాలు మిన్నంటుతాయి.
కృష్ణ జన్మాష్టమి 2026: శుభ ముహూర్తం, ముఖ్యమైన సమయాలు..
దృక్ పంచాంగం ప్రకారం.. ఈ ఏడాది జన్మాష్టమి పూజలు, ఉపవాస సమయాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
అష్టమి తిథి ప్రారంభం: సెప్టెంబర్ 4, 2026 నాడు తెల్లవారుజామున 2:25 గంటలకు.
అష్టమి తిథి ముగింపు: సెప్టెంబర్ 5, 2026 నాడు అర్ధరాత్రి 12:13 గంటలకు.
రోహిణి నక్షత్రం ప్రారంభం: సెప్టెంబర్ 4, 2026 నాడు తెల్లవారుజామున 12:29 గంటలకు.
రోహిణి నక్షత్రం ముగింపు: సెప్టెంబర్ 4, 2026 నాడు రాత్రి 11:04 గంటలకు.
నిశిత పూజా సమయం (అర్ధరాత్రి పూజ): సెప్టెంబర్ 4 రాత్రి 11:59 గంటల నుంచి సెప్టెంబర్ 5 అర్ధరాత్రి 12:45 గంటల వరకు. (కృష్ణ జనన ఘట్టం - అర్ధరాత్రి 12:22 గంటలకు).
చంద్రోదయ సమయం: సెప్టెంబర్ 4 రాత్రి 11:24 గంటలకు.
వ్రత పారణ సమయం: సెప్టెంబర్ 5న అర్ధరాత్రి 12:45 గంటల తర్వాత లేదా ఉదయం 6:01 గంటల తర్వాత ఉపవాస విరమణ చేయవచ్చు.
ఉట్టి ఉత్సవం (దహి హండి): సెప్టెంబర్ 5, శనివారం నాడు నిర్వహిస్తారు.
మీ బంధుమిత్రులకు పంపాల్సిన కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు..
ఈ పవిత్ర పండుగ వేళ మీ కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పంచుకోవడానికి కొన్ని హృదయపూర్వక కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు..
శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య ఆశీస్సులతో మీ జీవితం సంతోషం, ప్రశాంతత, సమృద్ధిగా సాగాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు!
ఆ చిన్నారి కృష్ణయ్య మీ ఇంట ఆనందాల వెల్లువ నింపాలి. మీకు, మీ ప్రియమైన వారికి ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదించాలి. కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు!
కృష్ణుని మురళీ రవం మీ హృదయంలో ఆనంద తరంగాలను నింపాలి, ఆయన ఆశీస్సులు మీ ఇంట వెలుగులు నింపాలి. హ్యాపీ జన్మాష్టమి!
ధర్మాన్ని రక్షించే ఆ యదునందనుడు మీకు సకల విజయాలను, ఆత్మశాంతిని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు!
చిన్ని కృష్ణుడి లీలలంత తియ్యగా మీ జీవితం సాగిపోవాలి. కష్టాలన్నీ తొలిగిపోయి సుఖసంతోషాలు వికసించాలి. జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు 2026!
ఆ నందగోపాలుడు మీ జీవితంలో నుంచి బాధలను తరిమేసి, విశ్వాసం, ఆశ, సంతోషాలను నింపాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ కృష్ణాష్టమి!
శ్రీకృష్ణుడి భగవద్గీతా బోధనలు మీ జీవితానికి సరైన మార్గాన్ని చూపించాలి. ధైర్యం, సత్యం వైపు మిమ్మల్ని నడిపించాలి. జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు!
కృష్ణుని కృపతో మీకు, మీ కుటుంబానికి భోగభాగ్యాలు, శాంతిసౌఖ్యాలు లభించాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తున్నాను.
మీ ఇల్లు శ్రీకృష్ణుని నామస్మరణతో ప్రతిధ్వనించాలి, మీ హృదయం భక్తిపరవశంతో నిండిపోవాలి. గోకులాష్టమి శుభాకాంక్షలు!
కన్నయ్య ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలో కొత్త ఆశలు చివురించాలి, సరికొత్త విజయాలకు బాటలు పడాలి. కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More