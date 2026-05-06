    గుండె పదిలంగా ఉండాలంటే ఈ అలవాటు ఉండాల్సిందే.. ప్రముఖ హార్ట్ సర్జన్ సూచనలు

    గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి వ్యాయామం, ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో.. సరైన నిద్ర అంతకంటే ఎక్కువ అవసరమని ఒక ప్రముఖ హార్ట్ సర్జన్ వివరిస్తున్నారు. నిద్ర లేకపోతే మీరు చేసే ఏ ఆరోగ్య ప్రయత్నమైనా వృథా అవుతుందని ఆయన హెచ్చరిస్తున్నారు.

    Published on: May 06, 2026 11:54 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    మన శరీరంలో అత్యంత కీలకమైన అవయవం గుండె. అయితే, మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా చిన్న వయసులోనే గుండెపోటు బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి మనం చేసే ప్రయత్నాల్లో ఏది అత్యంత ప్రభావవంతమైనది? రెడ్ వైన్ తాగితే గుండెకు మంచిదా? వ్యాయామం కంటే నిద్ర గొప్పదా? ఇలాంటి ఎన్నో సందేహాలకు సమాధానమిచ్చారు ప్రముఖ కార్డియోవాస్క్యులర్ సర్జన్ డాక్టర్ జెరెమీ లండన్.

    గుండె ఆరోగ్యానికి డాక్టర్ జెరోమీ సూచనలు
    సుమారు 25 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న డాక్టర్ జెరెమీ, ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆసక్తికరమైన 'దిస్ ఆర్ దట్' (This or That) ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొన్నారు. ఇందులో భాగంగా నిద్ర, ఆహారం, సప్లిమెంట్స్, వ్యాయామం వంటి వివిధ అంశాలను విశ్లేషించి, గుండె ఆరోగ్యానికి ఏది 'రాజమార్గం' అనే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు.

    రెడ్ వైన్ వర్సెస్ కోక్యూ10 (CoQ10)

    సాధారణంగా రెడ్ వైన్ తాగితే గుండెకు మంచిదని చాలామంది నమ్ముతుంటారు. దీనిపై డాక్టర్ జెరెమీ స్పందిస్తూ.. "రెడ్ వైన్‌లో పాలీఫెనాల్స్ ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి మేలు చేస్తాయి. కానీ, ఆ ప్రయోజనం పొందడానికి మీరు తాగాల్సిన వైన్ పరిమాణం మీ మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. కాబట్టి, నేను కోక్యూ10 (ఒక రకమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్) సప్లిమెంట్‌నే ఎంచుకుంటాను" అని చెప్పారు. అంటే కేవలం గుండె కోసం మద్యం తాగడం కంటే సరైన పోషకాలు తీసుకోవడం మేలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    నోటి ఆరోగ్యం.. గుండె భద్రత!

    మనం పళ్ళు తోముకోవడానికి, గుండెకు సంబంధం ఏంటని ఆశ్చర్యపోవచ్చు. కానీ డాక్టర్ జెరెమీ మాత్రం కోక్యూ10 కంటే 'నోటి పరిశుభ్రత'కే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

    "రోజూ బ్రష్ చేయడం, ఫ్లాసింగ్ చేయడం వల్ల మీ నోటిలోని బ్యాక్టీరియా రక్తంలోకి చేరకుండా ఉంటుంది. ఇది మీ కార్డియోవాస్క్యులర్ ఆరోగ్యంపై భారీ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది" అని ఆయన వివరించారు.

    రక్కింగ్ (Rucking) వర్సెస్ ఫైబర్

    వ్యాయామం విషయంలో ప్రస్తుతం 'రక్కింగ్' అనే పదం ట్రెండ్ అవుతోంది. రక్కింగ్ అంటే వీపుపై బరువున్న బ్యాగ్ లేదా వెస్ట్ ధరించి నడవడం. "ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) మీ గ్లూకోజ్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో, జీర్ణక్రియ మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. కానీ, రక్కింగ్ లాంటి ఏరోబిక్ వ్యాయామం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు అంతకంటే ఎక్కువ" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. గుండె వేగాన్ని క్రమబద్ధీకరించడానికి బరువు మోస్తూ నడవడం అద్భుతమైన వ్యాయామమని ఆయన సూచించారు.

    అన్నింటికంటే మిన్న.. నిద్ర

    చివరిగా 'వ్యాయామం (రక్కింగ్) వర్సెస్ నిద్ర' అనే ప్రశ్న ఎదురైనప్పుడు, ఆయన ఎటువంటి సందేహం లేకుండా నిద్రకే ఓటు వేశారు.

    "నిద్రే అన్నింటికీ రాజు (Sleep is king). మీ నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే మీరు చేసే వ్యాయామం, తీసుకునే పోషకాలు ఏవీ సరైన ఫలితాన్ని ఇవ్వవు. శరీరం కోలుకోవాలన్నా, గుండె పనితీరు మెరుగ్గా ఉండాలన్నా తగినంత నిద్ర అత్యంత అవసరం" అని జెరెమీ స్పష్టం చేశారు.

    నేటి ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో చాలామంది నిద్రను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ జిమ్‌లలో గంటలు గడుపుతుంటారు. అయితే, సరైన నిద్ర లేని వ్యాయామం గుండెపై అదనపు భారాన్ని పెంచుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, వ్యాయామం, ఆహారం, నోటి పరిశుభ్రతతో పాటు అన్నింటికంటే ప్రధానంగా 7 నుంచి 8 గంటల గాఢ నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని డాక్టర్ జెరెమీ లండన్ సూచిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. గుండె ఆరోగ్యానికి నిద్ర ఎందుకు అంత ముఖ్యం?

    నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మన శరీరం తనను తాను మరమ్మతు చేసుకుంటుంది. రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె కండరాలు విశ్రాంతి తీసుకోవడంలో నిద్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. నిద్ర లేకపోతే శరీరంలో ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరిగి గుండెపై భారం పడుతుంది.

    2. రక్కింగ్ (Rucking) అంటే ఏమిటి? ఇది గుండెకు ఎలా మేలు చేస్తుంది?

    వీపుపై బరువున్న బ్యాగ్ ధరించి నడక సాగించడాన్ని రక్కింగ్ అంటారు. ఇది సాధారణ నడక కంటే ఎక్కువ కేలరీలను ఖర్చు చేయడమే కాకుండా, గుండె సామర్థ్యాన్ని (Aerobic Capacity) పెంచుతుంది.

    3. పళ్ళు తోముకోవడానికి, గుండెపోటుకు సంబంధం ఉందా?

    అవును, చిగుళ్ల వ్యాధులు ఉన్నవారికి గుండె సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. నోటిలోని హానికర బ్యాక్టీరియా రక్తప్రవాహంలో చేరి గుండె రక్తనాళాల్లో వాపును (Inflammation) కలిగిస్తుంది.

    4. కోక్యూ10 (CoQ10) అంటే ఏమిటి?

    ఇది శరీరంలో సహజంగా ఉత్పత్తి అయ్యే ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్. ఇది కణాలలో శక్తి ఉత్పత్తికి సహాయపడటమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ దీని ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది కాబట్టి వైద్యుల సలహాతో సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవచ్చు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం కోసం మాత్రమే. మీకు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నా లేదా కొత్త ఆరోగ్య అలవాట్లను ప్రారంభించాలన్నా కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)

