విజయం కోసం వెతికితే దొరకదు.. తోరో చెప్పిన జీవిత సత్యం
విజయం వెనుక పరిగెత్తే వారి కంటే, చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యే వారినే విజయలక్ష్మి వరిస్తుంది. ప్రముఖ అమెరికన్ తత్వవేత్త హెన్రీ డేవిడ్ తోరో చెప్పిన ఈ మాటలు, నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికీ దిశానిర్దేశం చేస్తాయి. ఆ సూత్రం వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం, దాని ప్రాముఖ్యతను పరిశీలిద్దాం.
"విజయం సాధించడంపై కాకుండా, చేసే పనిపై శ్రద్ధ పెట్టడమే నిజమైన విజయానికి మూలస్తంభం. విజయం కోసం పాకులాడకుండా… తమ పనిలో లీనమైపోయే వారికే అది సహజంగా లభిస్తుంది" అని ప్రముఖ అమెరికన్ రచయిత, తత్వవేత్త హెన్రీ డేవిడ్ తోరో పేర్కొన్నారు.
అమెరికన్ కవి, ప్రకృతి ప్రేమికుడైన తోరో ఆడంబరమైన జీవనశైలిని వదిలి, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో స్వయంగా ఆలోచించి ఈ సత్యాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఫలితాల గురించి పట్టించుకోవద్దని చెప్పడం ఆయన ఉద్దేశం కాదు.. అసలైన విజయం ఎక్కడి నుండి పుడుతుందో వివరించడమే ఆయన లక్ష్యం.
ఈ మాటల వెనుక దాగున్న విచిత్ర సత్యం
విజయాన్ని సూటిగా తరిమితే, అది దూరంగా పారిపోతుంది. ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకునే చాలామంది ఎదుర్కొనే విచిత్ర పరిస్థితి ఇది. గమ్యం పైనే నిరంతరం దృష్టి పెట్టినప్పుడు, ఆ గమ్యానికి చేర్చే పని దెబ్బతింటుంది. నిజానికి మనం చేసే పనిలోనే విజయానికి పునాది పడుతుంది.
ఇక్కడ 'బిజీ' అంటే ఆధునిక కాలంలో లాగా అనవసరమైన పనులతో కాలయాపన చేయడం కాదు. చేసే పనిలో బాహ్య ప్రపంచాన్ని మరచిపోయేంతగా మునిగిపోవడం. పని చేస్తూనే, ఇతరుల ప్రశంసల కోసం వెతుక్కునేవారి దృష్టి రెండుగా విడిపోతుంది. ఒక కన్ను పని మీద, మరో కన్ను సమాజపు స్పందన మీద ఉంటుంది. ఈ విభాజన వల్ల సృజనాత్మకత, పనిలో నాణ్యత తగ్గుతాయి. ఫలితం గురించి ఆలోచించకుండా శ్రమించినప్పుడు, విజయం దానంతట అదే తలుపు తడుతుంది.
తోరో ఎవరు? ఆయన జీవిత ప్రస్థానం
హెన్రీ డేవిడ్ తోరో 1817 జూలై 12న మాసాచుసెట్స్ లోని కాంకర్డ్లో జన్మించారు. హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో పట్టభద్రులైన ఆయన, అమెరికన్ సాహిత్య చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన రచయితగా నిలిచారు. వాల్డెన్ సరస్సు ఒడ్డున తానే స్వయంగా నిర్మించుకున్న ఒక చిన్న గుడిసెలో 2 సంవత్సరాల, 2 నెలల, 2 రోజులు గడిపి 'వాల్డెన్' అనే ప్రసిద్ధ గ్రంథాన్ని రాశారు. ఆడంబరాలు లేని సరళమైన జీవితం ఎంత శక్తివంతమైనదో నిరూపించడమే ఈ ప్రయోగం ముఖ్య ఉద్దేశం.
తోరో బానిసత్వ వ్యతిరేకిగా, మానవ హక్కుల కోసం కూడా పోరాడారు. 1849లో ఆయన రాసిన 'సివిల్ డిసోబిడియెన్స్' (శాసనోల్లంఘన) వ్యాసం మహాత్మా గాంధీ, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ వంటి మహానాయకులను విశేషంగా ప్రభావితం చేసింది. అయితే, తోరో జీవించి ఉన్న కాలంలో ఆయనకు తగిన గుర్తింపు లభించలేదు. 1862 మే 6న, 44 ఏళ్ల చిన్న వయసులోనే ఆయన కన్నుమూశారు. ప్రశంసల కోసం తాపత్రయపడకుండా పని చేసుకుంటూ పోతే, గుర్తింపు ఎప్పటికైనా దక్కుతుందని తోరో స్వయంగా తన జీవితంతో నిరూపించారు.
నేటి కాలంలో తోరో సూత్రాన్ని ఎలా పాటించాలి?
ఏకాగ్రతకు ప్రాధాన్యమివ్వండి: పని చేసేటప్పుడు ఎంత సమయం కేటాయించామనే దానికంటే, ఎంత లీనమయ్యామనేది ముఖ్యం. నిరంతరం ఫలితాలను, ఇతరుల స్పందనలను చూసుకోవడం వల్ల దృష్టి చెదురుతుంది.
ఇతరులను మెప్పించే ప్రయత్నం మానండి: కేవలం విజయం కోసమే పని చేస్తే, అది ఇతరుల మెప్పు కోసం చేసే ప్రయత్నంగా మారిపోతుంది. అది మీ సహజమైన సృజనాత్మకతను దెబ్బతీస్తుంది.
నిశ్శబ్ద శ్రమను నమ్మండి: ప్రతిరోజూ చేసే ప్రామాణికమైన శ్రమ క్రమంగా పెద్ద ఫలితాలను ఇస్తుంది. వెంటనే ఫలితాలు కనిపించకపోయినా, పట్టుదలతో పని కొనసాగించడమే అసలైన క్రమశిక్షణ.
ఈ అంశంపై అధ్యయనం చేయాలనుకుంటే...
ఈ తత్వజ్ఞానాన్ని మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పుస్తకాలు దోహదపడతాయి.
వాల్డెన్ (హెన్రీ డేవిడ్ తోరో): స్వీయ నియంత్రణ, సరళమైన జీవిత విశిష్టతను వివరించే గ్రంథం.
డీప్ వర్క్ (కాల్ న్యూపోర్ట్): ఏకాగ్రతతో కూడిన నిరంతర శ్రమ ఎంత విలువైనదో నేటి యుగానికి అనుగుణంగా చెప్పే పుస్తకం.
ది వార్ ఆఫ్ ఆర్ట్ (స్టీవెన్ ప్రెస్ ఫీల్డ్): సృజనాత్మక రంగాల్లో ఎదురయ్యే అడ్డంకులను దాటుకుని శ్రమించడంపై రాసిన అద్భుత రచన.
మెడిటేషన్స్ (మార్కస్ అరేలియస్): బాహ్య ప్రశంసల కంటే విధి నిర్వహణకే ప్రాధాన్యమివ్వాలని చెప్పే ప్రాచీన రోమన్ చక్రవర్తి ఆలోచనల సమాహారం.
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